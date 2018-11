Stefanie Gerding erzielte vier Treffer für die HSG Phoenix. (Jonas Kako)

Bassum. Der Wille ist ihnen nicht abzusprechen, an der Umsetzung dessen, was sie sich vorgenommen haben, hapert es derzeit allerdings bei den Handballerinnen der HSG Phoenix. Gegen den TSV Altenwalde kassierte der Landesligist beim 24:30 (9:14) die dritte Heimniederlage in Serie. Dabei zeigte sich erneut, was der jungen Mannschaft zusätzlich zur Erfahrung noch fehlt: Phoenix hat (noch) keine Anführerin, die in den entscheidenden Momenten die Richtung vorgibt.

„Das entwickelt sich im Laufe der Zeit“, sagte Trainer Christoph Schweitzer, angesprochen auf dieses Problem. Diese Zeit will er der Mannschaft geben. Allerdings täte dem jungen Team eine Anführerin, ein Kopf des Teams, in dieser Phase, in der „wir die Leichtigkeit vom Saisonstart nicht mehr haben“, wie es der Trainer formulierte, gerade besonders gut. Altenwalde war nicht sechs Tore besser, sondern sechs Tore abgebrühter, erfahrener und fehlerfreier. Die HSG machte sich von Beginn an das Leben selbst schwer. 38 Fehler, also nichterfolgreiche Torabschlüsse sowie technische Unsauberkeiten etwa beim Fangen und Ballverluste, standen nach der Partie auf dem Zettel von Co-Trainer Stefan Honscha. „Das sind einfach zu viele“, waren er und Schweitzer sich einig. Diese Zahl fasste das Phoenix-Dilemma allerdings sehr gut zusammen.

Die Gastgeberinnen fanden recht ordentlich ins Spiel, auch wenn sie sich früh die ersten Fehlversuche im Abschluss leisteten. Dank zwei erfolgreicher Siebenmeter von Stefanie Gerding blieben sie in der Partie, Amelia-Sophie Hoffmann brachte die HSG nach 16 Minuten sogar erstmals in Führung – 6:5. Dieser Minimalvorsprung verlieh Phoenix jedoch keine Sicherheit. Im Gegenteil: Es folgte die erste schwierige Phase, in der Altenwalde sich eine Vier-Tore-Führung erspielte – 6:10 (22.). „Wir waren in der Abwehr zu zaghaft“, bemängelte Schweitzer. Einfach abschütteln konnte die junge HSG-Sieben diese Phase nicht.

Es kamen viele kleine Fehler zusammen im Spiel der Gastgeberinnen: Mal verpassten sie den Moment des Abspiels, mal übersahen sie eine besser postierte Mitspielerin und liefen sich in Eins-gegen-eins-Situationen fest, mal rückten sie nicht entschlossen genug nach oder erkannten eine Situation schlichtweg einen Bruchteil zu spät. Was es auch war: Altenwalde nutzte diese Momente, um in Führung zu bleiben und sie weiter auszubauen. Die HSG-Spielerinnen gerieten aus dem Takt, selbst eine Auszeit brachte sie vor der Pause nicht mehr in die Spur. Eine ordnende Hand auf dem Feld fehlte.

Nach dem Seitenwechsel lief es zunächst nicht besser für Phoenix. Als der Rückstand erstmals auf zehn Treffer anwuchs (15:25, 46.) war die Partie entschieden. „Wir waren zu fahrig“, wusste Schweitzer. Alles schlecht war freilich nicht am Auftritt der HSG: Die 17-jährige Madita Bekefeld spielte auf der Rechtsaußenposition unbekümmert und warf fünf Tore, Jaqueline Hanke (sieben Treffer) und Mareen Kunze (ein Tor) sammelten weitere wichtige Spielpraxis und Mareike Landwehr zeigte ein paar gute Paraden. Das machte Hoffnung, auch wenn es nicht reichte. „Wir müssen es jetzt schaffen, dass wir alle mal einen guten Tag haben“, nannte Schweitzer die schwierige Aufgabe für die Zukunft.

Weitere Informationen

HSG Phoenix - TSV Altenwalde 24:30 (9:14)

HSG Phoenix: L. Hoffmann, Landwehr – Kunze (1), Hanke (7), Bekefeld (5), Kuhangel (1), Beckmann (1), Ebken (1), Sänger, Horstmann, Abeln, Gerding (4/2), A. Hoffmann (4/1)

Siebenmeter: HSG Phoenix 4/3, TSV Altenwalde 7/5

Zeitstrafen: HSG Phoenix 1, TSV Altenwalde 3 THR