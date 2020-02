Bassum. Wieder haben die Handballerinnen der HSG Phoenix gut mitgehalten. Auch im Kellerduell der Handball-Landesliga gegen den TuS BW Lohne hatte die Sieben von Trainer Jens Monsees etwas Zählbares vor Augen. Schlussendlich jubelten dann aber auch dieses Mal wieder die Gegnerinnen. Das letzte Quäntchen Glück habe gefehlt, befand Jens Monsees, nachdem der Gegner mit 23:26 (13:13) das bessere Ende für sich gehabt hatte.

Schlussendlich war es aber nicht nur die fehlende Fortune, sondern auch eine Schwächephase der Kreisdiepholzerinnen Anfang der zweiten Halbzeit. Bis auf 18:14 waren die Gäste bis Minute 37 davongezogen, nachdem die Seiten bei einem Unentschieden gewechselt worden waren. „Ich weiß auch nicht, was da los ist. Immer wieder leisten wir uns solch eine Auszeit“, klagte Monsees. Er sei ratlos, fügte der Coach des Tabellenletzten an. Im weiteren Verlauf brachte Mareen Kunze die HSG beim 20:22 (55.) und 22:24 (57.) noch einmal heran. Phoenix schaffte es aber nicht mehr, den Rückstand komplett wettzumachen. Während die Monsees-Sieben nach der 14. Niederlage im 14. Spiel – realistisch betrachtet – für die Landesklasse planen kann, ist beim TuS BW Lohne die Hoffnung auf den Klassenerhalt zurückgekehrt. Drei Zähler sind es für das Team von Trainer Edelhard Rechtern nach dem zweiten Saisonsieg zum rettenden Ufer.

An der kämpferischen Einstellung habe es nicht gelegen, blickte Jens Monsees auf eine schwierige Trainingswoche zurück. Teilweise konnte der Trainer nur fünf Spielerinnen zu den Übungseinheiten begrüßen. Mit Katharina Kriegel, Alena Scholz, Gina Meyer und Mia Rasche bot der Coach im Heimspiel gegen Lohne vier Aushilfen auf. Er freue sich über die Unterstützung aus den anderen HSG-Teams, sagte Jens Monsees. „Aber spielerisch ist es dann schwierig, wenn man unter der Woche eigentlich nur Wurftraining machen kann.“ Hinsichtlich der kommenden Saison werde man sich demnächst mit den Teams zusammensetzen, kündigte der Trainer an. Nach dem Duell gegen Lohne wartet am kommenden Wochenende wieder eine Herkulesaufgabe auf die HSG Phoenix. Die SG Neuenhaus/Uelsen, ihres Zeichens Tabellendritter der Landesliga, kommt nach Syke in die Olympiahalle.

Weitere Informationen

HSG Phoenix - TuS BW Lohne 23:26 (13:13)

HSG Phoenix: Landwehr, Hoffmann – Kunze (9/7), Kriegel (6), Horstmann (3), Kuhangel (2), Rasche (1), Gerding (1), Scholz (1), Ebken, Meyer, Abeln

Siebenmeter: HSG Phoenix 10/7, TuS BW Lohne 5/4

Zeitstrafen: HSG Phoenix 4, TuS BW Lohne 7 PRÜ