Nadine Berger ist ein Gesicht der HSG Phoenix. Sie hat sich nicht nur als Topspielerin einen Namen gemacht, sondern engagiert sich darüber hinaus auch im neunköpfigen Vorstand des Vereins. (UDO MEISSNER)

Bassum/Twistringen/Syke. Flaute im Nachwuchsbereich, fehlende Perspektive – dann heißt es nicht selten: Kräfte bündeln. Eine Spielgemeinschaft muss her. Beim SC Twistringen und TSV Bassum war es vor sieben Jahren noch nicht fünf vor zwölf. Vielmehr wollten beide Vereine mit der Gründung der HSG Phoenix die traditionellen Handballstandorte fit für die Zukunft machen. Bewährtes beibehalten, neue Dinge wagen sowie dem Handball in der Region einen größeren Fokus geben – so las sich das Motto bei der Gründung im Jahr 2013. Zwei Jahre später wurde aus dem Duo dann ein Trio: Seit dem 1. April 2015 sind auch die Handballer des TuS Syke unter dem Dach der HSG Phoenix unterwegs.

Eine Gesicht der HSG Phoenix Bassum-Twistringen-Syke ist Nadine Berger. Bei der Gründung war die heute 34-Jährige bereits Leistungsträgerin in der damals in der Landesliga spielenden ersten Frauenmannschaft. Heute ist die Twistringerin bei der Spielgemeinschaft aus dem Landkreis Diepholz in die Nachwuchsarbeit involviert und ein Teil des neunköpfigen Vorstands. „Jeder Verein ist mit drei Personen vertreten“, erklärt Nadine Berger die Größe der Gruppe. Als Sprecher des Gremiums fungiert der Bassumer Ulrich Schröder. Bei der Gründung der HSG Phoenix war Schröder als Spartenleiter des TSV Bassum eine der treibenden Kräfte.

„Die Spielgemeinschaft wird von den Vereinen angenommen, und sie ist in den Jahren gewachsen“, zieht Nadine Berger nach sieben Jahren HSG Phoenix ein ausgesprochen positives Fazit. „Bis zur D-Jugend trainieren die Mädchen und Jungen vor Ort in Twistringen, Bassum und Syke, ab der C-Jugend werden sie zusammengelegt“, erläutert Berger das Konzept im Jugendbereich. Bei einem gemeinsamen „Piratentraining“ kämen die D-Jugendlichen erstmals zusammen. Logistische Probleme gebe es keine. Dabei liegen zwischen der Hachestadt Syke und der Delmestadt Twistringen doch immer gut 20 Kilometer. Einzig für die Handballer aus der Lindenstadt Bassum halten sich die Fahrten nach Nordosten (Syke) und Südwesten (Twistringen) ziemlich genau die Waage. „Uns steht an jedem der drei Standorte ein Kleinbus zur Verfügung, mit dem wir die Fahrten zu den anderen Hallen organisieren können“, erklärt Berger, wie die Spielgemeinschaft An- und Abreise plant.

Zusätzlich zu dem sogenannten Piratentraining der D-Jugendlichen sind der gemeinsame Besuch einer Bundesligapartie des TSV Hannover-Burgdorf, die Fahrt zum Jugendturnier des TV Bohmte oder ein großes Kinderevent weitere Höhepunkte im Jahreskalender. Nach sechs Jahren HSG Phoenix wurden alle Teams zudem im Oktober vorigen Jahres bei einer Trikotpräsentation in der Syker Olympiahalle auf einen Schlag mit einem neuen Outfit ausgestattet. Dunkelblaues Jersey mit hellgrünem Schriftzug „HSG PHX“ auf dem Rücken – mit diesen Trikots sind die über 300 Phoenix-Handballer in den verschiedenen Spielklassen unterwegs. Jetzt ist die Spielgemeinschaft gut zu erkennen, egal wo sie aufschlägt.

Sportliches Aushängeschild der HSG Phoenix ist die erste Frauenmannschaft. In der Saison 2015/2016 feierte das Team als Meister der Landesliga Bremen den Aufstieg in die Oberliga Nordsee. Zwei Jahre war die HSG unter Trainer Thomas Reinberg ein Teil der höchsten Liga der Verbände Bremen und Niedersachsen, dann ging es zurück in die Landesliga. Auch diese ist in der aktuellen Spielzeit zu stark für die inzwischen von Jens Monsees trainierten Phoenix-Frauen. Punkt- und sieglos ziert die HSG das Ende der Tabelle – folgerichtig geht es für die Phoenix-Frauen runter in die Landesklasse.

In dieser Liga sind aktuell als Aufsteiger und amtierender Meister der Regionsoberliga auch die Männer der HSG Phoenix unter der Regie von Trainer Christoph Schweitzer unterwegs. In der kommenden Spielzeit droht beiden Teams aufgrund einer Strukturreform des Verbandes – die Auflösung der Landesklassen ist beschlossene Sache – allerdings die Zurücksetzung auf Regionsebene.

Im weiblichen Bereich könnte die HSG Phoenix mittelfristig an bessere Zeiten anknüpfen. „Bei den Mädchen sind einige vielversprechende Talente dabei“, verweist Nadine Berger auf das gute Abschneiden der weiblichen Jugend B und C in der aktuellen Saison. Während sich die B-Juniorinnen in der Landesliga die Vizemeisterschaft geschnappt haben, führen die C-Mädchen die Tabelle der Regionsoberliga an. Da die weibliche B-Jugend in die A-Jugend aufrückt, wird die HSG Phoenix in der Saison 2020/2021 in allen Altersklassen mit einer eigenen Mannschaft vertreten sein.

Obwohl seit der Gründung im Seniorenbereich der eine oder andere Rückschlag nicht ausgeblieben ist: Die HSG Phoenix Bassum-Twistringen-Syke ist auf Kurs.

Zur Sache

Spielgemeinschaften gibt es im Handball viele. Manche sind erfolgreich, andere haben sich schon wieder aufgelöst. In unserer Serie „Gemeinsame Sache“ berichten wir ab sofort über die Geschichten der Handball-Spielgemeinschaften im Landkreis Diepholz und in der Nachbarschaft.