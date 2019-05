Die Handballer der HSG Phoenix haben ihr langersehntes Ziel endlich erreicht: Als Tabellenerster der Regionsoberliga mit 37:3 Punkten hat das Team um Trainer Sascha Drogt den Aufstieg in die Landesklasse geschafft, was alle Beteiligten sehr freute: „Vier Jahre haben wir darauf hingearbeitet. Jetzt haben wir es endlich geschafft, und es ist ein tolles und sehr befreiendes Gefühl“, erzählt der HSG-Coach.

Der TuS Rotenburg II und die HSG lagen nach ihrer Begegnung Mitte Februar (23:23) noch lange auf Augenhöhe. Der Drogt-Sieben war bewusst, dass sie bis zum Schluss alle Partien gewinnen müssen. „Wenn wir ein Spiel verloren hätten und Rotenburg weiterhin so durchmarschiert wäre, hätten wir am Ende den direkten Vergleich verloren“, berichtet Drogt. Doch Ende März folgte die große und vor allem positive Überraschung für die HSG: Der Konkurrent aus Rotenburg verlor sein Spiel gegen die Drittvertretung des TSV Daverden mit 26:33. „Das kam für uns völlig unerwartet. Als wir gegen Daverden gespielt haben, haben wir uns auch erst einmal bei ihnen bedankt“, sagt der Phoenix-Coach. Während die Rotenburger also patzten, gewannen die HSG-Männer ein Spiel nach dem anderen. „Dazu muss man aber auch sagen, dass wir überwiegend gegen Mannschaften aus der unteren Region gespielt haben. Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, gibt Drogt zu. Die Bilanz von 18 Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage sei das Ergebnis einer jahrelangen und vor allem intensiven Arbeit. „Wenn du schon so lange in einer Liga spielst, weißt du irgendwann, worauf es ankommt. Außerdem sammelst du unheimlich viel Erfahrung. Auch ein Grund, warum es am Ende endlich geklappt hat“, kennt Drogt die Gründe für den Erfolg seiner Mannschaft. Zeit zum Verschnaufen bleibt der HSG aber nicht. An diesem Sonnabend trifft sie im Pokalhalbfinale auf den zukünftigen Ligakonkurrenten HSG Bruchhausen-Vilsen. „Im Pokal trafen wir oft aufeinander. Wir kennen sie also schon ganz gut. Leider haben wir die Spiele knapp verloren. Vielleicht können wir es dieses Mal ändern“, hofft Drogt auf den Finaleinzug. Das Endspiel wird am Sonntag ausgetragen.

Danach, und mit einem eventuellen Double-Sieg in der Tasche, gönnt der Coach seinen Schützlingen erst einmal eine längere Pause, ehe es Anfang Juli dann wieder in die Vorbereitung für die neue Saison geht. Bis auf einen Spieler, der etwas kürzer treten wird, bleiben Drogt alle anderen Akteure erhalten. „Außerdem haben wir noch drei Neuzugänge, die unter anderem auch aus der Landesliga kommen und viel Erfahrung mitbringen“, ergänzt der Phoenix-Coach, der die Namen der Spieler noch nicht verraten möchte. Zusätzlich zu Testspielen gegen höherklassige Mannschaften möchte er die Messlatte für die Vorbereitung etwas höher legen. „Die Trainingsintensität wird auf jeden Fall härter. Dennoch bleiben wir bei zwei Einheiten in der Woche. Da wir viele Berufstätige haben, ist das anders gar nicht möglich“, sagt Drogt. Ziele für die neue Saison hat sich die HSG auch schon gesetzt. „Wie es bei allen Aufsteigern wohl so ist, wollen wir natürlich die Klasse halten. Und ich glaube, dass wir das schaffen können“, gibt sich Sascha Drogt optimistisch. Zwar sei die Spielweise in der Landesklasse robuster und schneller, aber das bringe die HSG auch mit. „Mit 427 Gegentoren haben wir die stärkste Abwehr der Liga. Außerdem ist unsere Spielart eher körperbetonter“, zählt er die Vorteile auf. Woran die Phoenix-Sieben allerdings noch arbeiten muss, ist das spielerische Element. „Da müssen wir noch eine Schippe drauflegen. In der Vorbereitung werden wir den Fokus darauf legen und schauen, wie wir uns dann schlagen werden“, blickt Sascha Drogt voraus.