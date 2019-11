Niklas Rätzke (am Ball) und die HSG taten sich sehr schwer. (Dinev)

Bassum. Dieser Sieg war ganz wichtig – auch für den Kopf: Nach zwei Niederlagen in Serie haben sich die Handballer der HSG Phoenix in der Landesklasse in der Erfolgsspur zurückgemeldet. Gegen das Schlusslicht SG Achim/Baden III tat sich die Mannschaft von Trainer Sascha Drogt allerdings über weite Strecken der Partie sehr schwer. Beim 30:27 (14:14) ging Ergebnis klar über Erlebnis, wie auch Sprecher Jan-Niklas Glomb feststellte: „Das war eine verdammt schwere Geburt.“

Denn den Gastgebern fiel kaum etwas leicht. Achim/Baden spielte langsamen Handball, „und wir haben uns angepasst“, ärgerte sich Glomb. Phoenix beraubte sich des Tempos und damit einer der großen Stärken. Die HSG fand ihren Rhythmus nicht, selbst in dreifacher Überzahl spielte Achim/Baden so langsam, dass die Gastgeber quasi nicht in Ballbesitz kamen. So entwickelte sich ein äußerst zähes Ringen ohne spielerische Höhepunkte. Keine Mannschaft konnte sich absetzen. Phoenix leistete sich einige Fehler, hatte aber in Torhüter Leon La Fleche vor allem im ersten Durchgang einen überragenden Rückhalt. Vor allem mit dem großen Linkshänder Daniel Hoppe, der als Torschütze und Vorlagengeber in Erscheinung trat, hatte die HSG, die ihrerseits durch Einzelaktionen von Niklas Rätzke und Alexander Hähnsen zum Erfolg kam, einige Probleme.

Schmidt und Mädler drehen auf

Am Ende entschieden vier Szenen in der Schlussphase die Begegnung zugunsten der Gastgeber: Zweimal eroberte Timo Schmidt den Ball, zweimal schloss Phoenix den Tempogegenstoß erfolgreich ab. So fielen die Tore Nummer 28 und 29 für die Drogt-Sieben. Auf der anderen Seite zeigte auch der andere HSG-Torhüter seine Klasse: Yannick Mädler parierte die Siebenmeter von Gerd Hohm (59.) und Jeldrik Burdorf (60.). Torben Müller machte dann den Sack endgültig zu. „Es war kein schönes Spiel“, gab Glomb zu, „aber darauf kam es auch nicht an. Wir mussten gewinnen, das war nach den beiden Niederlagen zuvor ganz wichtig.“ Auch tabellarisch: Phoenix hat als Fünfter nun sieben Punkte Vorsprung auf die Gäste – und damit ein ordentliches Polster auf den einzigen Abstiegsplatz.

HSG Phoenix - SG Achim/Baden III 30:27 (14:14)

HSG Phoenix: La Fleche, Mädler – Steinmetz (6/4), Müller (4), Nordmeier, Langnau, Mbiyeya (3/2), Rätzke (6), Sackmann (1), Zangi, Schmidt (2), Lüllmann (3), Koopmann, Hähnsen (5)

Siebenmeter: HSG Phoenix 6/6, SG Achim/Baden III 6/3

Zeitstrafen: HSG Phoenix 1, SG Achim/Baden III 5 THR