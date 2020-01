Mit Wucht kommt Phoenix-Angreifer Alexander Hähnsen in dieser Situation zum Abschluss. Trotz seiner sechs Treffer endete das Debüt des neuen Trainers Christoph Schweitzer jedoch mit einer 27:29-Niederlage gegen den TSV Daverden. (Braunschädel)

Bassum. Dieses Debüt hatten sich die Herrenhandballer der HSG Phoenix und Christoph Schweitzer sicher anders vorgestellt: Beim ersten Einsatz des neuen Trainers, der in der vergangenen Saison noch die HSG-Frauen gecoacht hatte, kassierte Phoenix eine 27:29 (14:14)-Heimniederlage gegen die Zweitvertretung des TSV Daverden. Im neuen Jahr bleibt die Handballspielgemeinschaft also punktlos. Das war jedoch kein Grund, alles negativ zu sehen. „Es war schon wesentlich besser als gegen Findorff“, fand HSG-Sprecher Jan-Niklas Glomb. Letztlich machten sich die Gastgeber das Leben selbst schwer und brachten sich selbst um mindestens einen Zähler.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit viel zu schnell und viel zu überhastet abgeschlossen und uns so selbst im Weg gestanden“, nannte Glomb ein entscheidendes Manko im Phoenix-Spiel. Defensiv dagegen machte die Heimsieben ihre Sache deutlich besser als gegen Findorff. Die Blockade, die die HSG nach dem Aus von Trainer Sascha Drogt zu umklammern schien, löste Schweitzer also. Dabei hatte er dafür nur eine Trainingseinheit Zeit gehabt. „Dafür ist es schon ganz gut gelaufen“, sah Glomb einen Schritt in die richtige Richtung. Nach einem etwas holprigen Start bissen sich die Gastgeber in die Begegnung hinein. Angetrieben von den beiden Toptorschützen Willi Dück (8 Treffer) und Alexander Hähnsen (6) erarbeiteten sie sich bis zum Seitenwechsel ein Unentschieden und kurz darauf sogar eine Vier-Tore-Führung (18:14, 37.). Die HSG und Schweitzer waren in dieser Phase auf einem richtig guten Weg. Selbst in Unterzahl gelangen der Spielgemeinschaft noch Treffer.

Allerdings agierten die Gastgeber auch nicht fehlerfrei. In Überzahl fingen sie sich zu viele Gegentore. „Daran müssen wir unbedingt arbeiten. Wir müssen unsere Fehler abstellen“, betonte Glomb. Phoenix ließ Daverden durch die eigenen Unzulänglichkeiten und individuellen Fehler wieder herankommen. Beim 19:19 stand das Spiel wieder auf Messers Schneide (43.), wenige Minuten später lagen die Gäste dann nach einem Tor von Luca Hördt mit 21:20 wieder in Front (46.) und zogen kurz darauf auf drei Treffer davon. Die Moral seiner Mannschaft dürfte Schweitzer, der nach dem Aus bei den HSG-Frauen noch immer einen guten Draht zur Vereinsführung hatte und natürlich auch bei der Herrenmannschaft kein Unbekannter war, gefreut haben. Mit einem 3:0-Lauf glich sie zum 24:24 aus (51.). Um die Partie noch einmal auf ihre Seite zu ziehen, machten die Gastgeber dann aber doch zu viele Fehler.

Die Punktspielpause bis zum 8. Februar kommt Phoenix nun durchaus gelegen. Sie gibt Trainer und Mannschaft Zeit, sich noch besser aneinander zu gewöhnen und zusammenzuwachsen. Im Auswärtsspiel bei der SG Arbergen-Mahndorf II will die HSG dann jubeln – über den ersten Sieg des Jahres und den ersten Erfolg unter Schweitzer.

Weitere Informationen

HSG Phoenix - TSV Daverden II 27:29 (14:14)

HSG Phoenix: La Fleche, Mädler – Steinmetz (2), Müller (1), Langnau (2), Mbiyeya (1), Rätzke (4), Lankenau (2/2), Sackmann, Schmidt, Lüllmann (1), Koopmann, Dück (8), Hähnsen (6)

Siebenmeter: HSG Phoenix 2/2, TSV Daverden II 6/5

Zeitstrafen: HSG Phoenix 4, TSV Daverden II 4 THR