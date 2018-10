Saskia Labbus und die HSG-Frauen unterlagen dem TuS Komet Arsten. (Karsten Klama)

Twistringen. Da war mehr drin: Zur Halbzeit hatten die Landesliga-Handballerinnen der HSG Phoenix im Heimspiel gegen den TuS Komet Arsten noch eine 14:10-Führung mit in die Pausenbesprechung genommen. Nach 60 Minuten wurde es dann aber doch nichts mit dem zweiten Saisonsieg für das Team von Trainer Christoph Schweitzer. Mit 27:23 ging die Begegnung an die Gäste.

Das Spiel war in der 38. Minute angekommen, da glich Stefanie Siegieth für Arsten zum 16:16 aus. Fortan ließ sich der Vizemeister der Vorsaison auch durch eine Auszeit von Christoph Schweitzer nicht mehr aufhalten. Bis auf 22:17 zogen die Gäste davon. Man habe sich gegen die offensive Abwehr des Gegners einfache Ballverluste erlaubt und dann nicht wieder zurück in die Spur gefunden, analysierte Christoph Schweitzer. Im Lager der HSG Phoenix war nach dem 23:25 durch die zehnfache Torschützin Amelie Hoffmann noch einmal Hoffnung auf etwas Zählbares aufgekommen. Stefanie Sigieth und Julia Groen trafen für die Gäste danach zum Endstand.

Aus Sicht der Heimmannschaft war die Begegnung optimal gestartet. 3:0 stand es nach Treffern von Lara Sänger, Amelie Hoffmann und Lina Horstmann. Auch nach 20 Minuten lag Phoenix noch mit drei Toren vorne – 10:7. Die letzten beiden Treffer in Abschnitt eins gingen auf das Konto von Mareen Kunze. Sie traf per Siebenmeter zum 13:10 und 14:10. Nach Wiederanpfiff war die Schweitzer-Sieben bis zum 16:11 durch Madita Bekefeld auf einem guten Weg. Am Ende bejubelten aber dann doch die Gäste ihren dritten Sieg im vierten Spiel.

