Die HSG Phoenix will auch in der Landesklasse jubeln. (Braunschädel)

Es war eine Explosion der Freude, als die HSG Phoenix im Mai den Aufstieg in die Landesklasse perfekt machte. Endlich, muss man sagen, schließlich waren die Handballer in den Jahren zuvor äußerst knapp am Sprung in die höhere Liga vorbei geschrammt. Nach diesem Aufstieg mit langem Anlauf ist die Vorfreude auf den Start in die neue Saison umso größer bei der Sieben von Trainer Sascha Drogt, die sich zum Auftakt am Sonnabend (19 Uhr) in der Bassumer Sporthalle mit der SG Findorff misst.

„Voller Motivation“, sagt Drogt, blickt Phoenix dieser Partie entgegen. Auf diesen Moment hat die Handballspielgemeinschaft lange hingearbeitet – nicht nur in den vergangenen Jahren im Ligaspielbetrieb, sondern auch in den vergangenen Monaten. Nur drei Wochen lang gönnte sich das Team Ruhe, danach richtete sich der Blick auf die Landesklasse. Kondition, Technik, Ballverständnis – diese Schwerpunkte setzte Drogt in der Vorbereitung. Er sieht sich und seine Mannschaft nun für den Start gerüstet. „Ich habe eine gute Mannschaft. Wir alle sind voller Zuversicht und haben vor keinem Gegner Angst.“

Als erstes Ziel hat Drogt den Klassenerhalt ausgegeben. „Man weiß ja nie, was in der Saison alles passiert. Es ist immer auch eine Frage, ob man gut durchkommt oder viele Verletzte hat.“ Einige Angeschlagene gab es in der Vorbereitung bereits, deshalb fiel sogar ein Testspiel aus. Doch zum Findorff-Spiel stehen sie laut Drogt wieder zur Verfügung. Generell gehe es für seine Mannschaft erst einmal darum, sich in der Liga zu etablieren. Langfristig stehen andere Ziele auf dem Plan: sich weiter verbessern und dann den nächsten Schritt machen. So weit denkt Drogt allerdings noch nicht. Der volle Fokus liegt auf dem Auftaktmatch. „Das erste Spiel ist immer eine Reise ins Ungewisse. Für mich ist das auch kein Gradmesser, da kann es in alle Richtungen gehen. Wobei meine Prämisse ist, zu Hause jedes Spiel zu gewinnen.“ Genaue Erkenntnisse über alle Gegner, die nach Findorff kommen werden, wird der Trainer zeitnah sammeln. „Ich werde mir viele Spiele anschauen“, kündigt er an.

Phoenix setzt auf einen eingespielten Kader. Die Mannschaft ist in den vergangenen Jahren gemeinsam gewachsen, viele Spieler sind Mitte 20. Dazu kommen einige erfahrenere und einige jüngere Akteure. Auch A-Junioren werden in den Herrenbereich hineinschnuppern. 21 Mann hat Drogt auf dem Zettel, mit 16 kann er fest planen. Für den Trainer sind das ordentliche Grundvoraussetzungen, um einen erfolgreichen Start hinzulegen. Phoenix ist gut vorbereitet und geht die Landesklasse dementsprechend selbstbewusst an. „Die Gegner müssen uns erst einmal schlagen“, sagt Drogt. Dass das nicht so einfach ist, will seine Sieben direkt im Duell mit Findorff beweisen.