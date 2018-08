Durchsetzungsstark präsentierte sich Stefanie Gerding von der HSG Phoenix nicht nur gegen die HSG Delmenhorst. (Jonas Kako)

Twistringen. Eine neuformierte Mannschaft und ein neuer Trainer – der erste Pflichtspielauftritt der Handballerinnen der HSG Phoenix war aus guten Gründen mit Spannung erwartet worden. Das junge Team um seinen Trainer Christoph Schweitzer gab eine sehr gute Visitenkarte ab, wusste in der ersten Runde des Verbandspokals zu gefallen und sicherte sich in heimischer Halle in Twistringen nach Siegen über den TSV Morsum (14:10) und die HSG Delmenhorst (14:8) bei einer Niederlage gegen den TuS Komet Arsten (17:18) den Einzug in die zweite Runde.

Der Pokal genießt zwar nicht den höchsten Stellenwert unter den Handballern. Für die HSG Phoenix war das Weiterkommen allerdings ein wichtiger Faktor, wie Schweitzer deutlich machte. „Wir sind eine junge Mannschaft. Da war es schon interessant zu sehen, wie wir uns in dieser Wettbewerbssituation schlagen“, sagte der Coach, der einige Erkenntnisse aus den Spielen gewann. „Wir haben schon sehr viel von dem umgesetzt, was wir in den vergangenen Wochen einstudiert hatten.“ Damit meinte der Trainer unter anderem das schnelle und variable Offensivspiel, mit dem die Phoenix-Sieben alle drei Konkurrenten vor Probleme stellte. Besonders im entscheidenden Duell mit der HSG Delmenhorst, als die Gastgeberinnen einen Sieg für das Weiterkommen benötigten, zeigte sich die junge Mannschaft alles andere als nervös. Sie legte ein hohes Tempo vor, verteidigte vielbeinig und aggressiv und raubte der dezimierten Gästemannschaft – Trainer Ingo Renken standen nur noch acht Spielerinnen zur Verfügung – den Spaß. Auf der Defensivarbeit hatte in den vergangenen Wochen der Phoenix-Fokus gelegen. „Im vergangenen Jahr hatten wir das Problem, dass wir zu viele Gegentore bekommen haben, heute haben wir es aber gut gemacht“, zeigte sich Schweitzer zufrieden.

Offensiv treffsicher, defensiv stabil

In den insgesamt 90 Minuten Handball – eine Partie dauerte jeweils 30 Minuten – ließen die Gastgeberinnen nur 36 Treffer zu. Genau die Hälfte davon kassierten sie gegen den TuS Komet Arsten bei der einzigen Niederlage des Tages. „Auch da haben wir es nicht schlecht gemacht“, fand Schweitzer. Zur Pause hatte die HSG, die im ersten Spiel des Tages einen souveränen Erfolg über den klassentieferen TSV Morsum gefeiert hatte, noch mit 10:7 in Führung gelegen. In der Schlussphase gab sie die Partie aber noch aus der Hand. „Schwankungen gehören dazu, gerade bei einer jungen Mannschaft“, machte Schweitzer seinem Team keinen Vorwurf, sondern wertete die Niederlage vielmehr als Erfahrung. Wichtig war für ihn, dass seine Mannschaft die passende Reaktion zeigte. Schon nach fünf Minuten führte Phoenix gegen Delmenhorst mit 4:1. Die Gäste mussten bereits ihre erste Auszeit nehmen. Das sagte viel aus über den starken Start der Schweitzer-Sieben. Der Trainer selbst trieb sein Team von der Seitenlinie aus immer wieder an. Er feuerte an, fieberte mit, beruhigte aber auch, wenn es nötig war. Gerade gegen Delmenhorst machte es ihm seine Mannschaft allerdings leicht. Der große Druck war sicherlich aufseiten der Gäste nicht vorhanden, doch die Gastgeberinnen harmonierten sowohl im Angriff als auch in der Abwehr gut. Torhüterin Laura-Céline Hoffmann zeigte einige starke Paraden, während die sechs Spielerinnen vor ihr die Delmenhorsterinnen zu einigen schwierigen Würfen zwangen. Offensiv traf Phoenix sowohl aus dem Rückraum als auch über den Kreis. Das Spiel der Gastgeberinnen war sehr variabel und dementsprechend schwer auszurechnen für die Konkurrenz.

Kleine Fingerzeige

Die HSG Phoenix meisterte deshalb die erste Hürde in der neuen Saison durchaus souverän und ließ dabei mit Delmenhorst und Arsten zwei Landesliga-Rivalen hinter sich. Kleine, aber nicht weniger bedeutende Fingerzeige vor der Punktspielrunde, die für Phoenix am 9. September mit der Partie beim VfL Horneburg beginnt. „Wir sind froh, dass wir uns hier sehr anständig verkauft haben. Die Mädels haben es super gemacht. Wir waren bislang immer mindestens zwölf Spielerinnen beim Training. Was wir uns da erarbeitet haben, konnte man heute sehen. Natürlich gibt es auch noch ein paar Stellschrauben, an denen wir drehen müssen“, wusste Schweitzer, das vor ihm und der Mannschaft durchaus noch Arbeit liegt. Der erste kleine Schritt zu einer erfolgreichen Saison aber ist gemacht. Die HSG hat einiges dafür getan, die Vorfreude auf die neue Spielzeit zu wecken – bei sich selbst, aber auch bei den Zuschauern, die die Handballerinnen durch ihren guten Auftritt für sich gewonnen haben dürften.