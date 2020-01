Bremen. 20 gute Minuten sind zu wenig für etwas Zählbares. Mit dieser Erkenntnis kehrte Trainer Sven Engelmann mit den von ihm trainierten Landesliga-Handballern der HSG Stuhr vom Auswärtsspiel bei der SG Arbergen-Mahndorf zurück. 32:29 (17:11) lautete das Resultat am Ende für den starken Aufsteiger aus dem Bremer Osten. Damit klebt die HSG Stuhr nach der Hälfte der Saison weiter auf einem Abstiegsplatz fest.

Trotz der Niederlage nahm Sven Engelmann auch positive Dinge mit auf die Heimreise. „Das letzte Drittel war gut, dieses Gefühl nehmen wir jetzt mit in die Rückrunde“, sagte der 53-Jährige. 13 Spieler hatte Engelmann auf den Spielbogen geschrieben, darunter mit Meik Schäfer und Oliver Link auch zwei Aushilfen. Link war dreimal erfolgreich, ein Treffer gelang Schäfer bei seinem ersten Einsatz in dieser Saison. Durch den breiteren Kader könne er seinen Stammkräften die notwendigen Verschnaufpausen gönnen, blickt der Coach der Stuhrer den kommenden Aufgaben zuversichtlich entgegen.

Im ersten Durchgang sei es kein guter Auftritt seiner Mannschaft gewesen, sagte Engelmann. „Was wir im Training einstudiert hatten, wurde nicht umgesetzt“, klagte der Übungsleiter. Folgerichtig war Durchgang eins klar an die SG Arbergen-Mahndorf gegangen. 6:1 stand es in Minute sechs für die Bremer. Im weiteren Verlauf zog die Sieben von Trainer Thomas Panitz auf neun Tore davon – 23:14 (39.). Im letzten Drittel der Partie bekamen die Zuschauer dann ein anderes Gesicht des Tabellenvorletzten zu sehen. Tor um Tor schrumpfte der Vorsprung der Gastgeber. Beim 27:26 – Christoph Schneider hatte in der 54. Minute für die HSG Stuhr getroffen – lag sogar die Wende in der Luft. Zu dieser kam es dann aber nicht mehr. Vielmehr konterte die SG Arbergen-Mahndorf mit zwei Treffern zum 29:26 und brachte den Vorsprung dann auch über die Zeit.

Weitere Informationen

Landesliga Männer

SG Arbergen-Mahndorf - HSG Stuhr 32:29 (17:11)

HSG Stuhr: Sadeghi, Germanus - Schneider (9/3), Blume (5/1), Link (3), Gums (3), Maurer (2), Stapper (2), Peters (2), Sabjan (1), Burgdorf (1), Schäfer (1), Krüger

Siebenmeter: SG Arbergen-Mahndorf 6/5, HSG Stuhr 7/4

Zeitstrafen: SG Arbergen-Mahndorf 4, HSG Stuhr 4 PRÜ