Es wird immer kniffliger für Coach Sven Engelmann und seine Jungs. (Braunschädel)

Verden. Die Handballer der HSG Stuhr befinden sich weiterhin im freien Fall in Richtung Landesklasse. Nach der 32:35 (12:16)-Niederlage im aktuellen Spiel bei der HSG Verden-Aller beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer für das von Sven Engelmann trainierte Landesliga-Schlusslicht inzwischen fünf Punkte.

Für das Auswärtsmatch in der Domstadt hatte Engelmann gerade einmal zehn Spieler zusammengekratzt, darunter mit Torwar Frank Beyer und Stefan Schröder zwei Oldies. In Anbetracht der personellen Situation war Sven Engelmann mit der Vorstellung seiner Mannschaft nicht unzufrieden. „Wir haben alles rausgeholt was ging, viel mehr war nicht möglich“, gab der frühere Zweitligaspieler des TV Grambke Bremen zu Protokoll. Die HSG Verden-Aller war gegen die stark abstiegsgefährdeten Stuhrer nach schwachem Beginn (2:4/8.) durch den Treffer von Linksaußen Rades (11/2 Tore) erstmals in Führung gegangen – 5:4 (10.).

Verden gibt Führung nicht mehr her

Diese gaben die Männer um Trainer Sascha Kunze vor eigenem Anhang in der Campus-Halle im weiteren Verlauf nicht wieder her. Zu Beginn der zweiten Halbzeit betrug der Vorsprung der Hausherren sechs Tore. Beim Stand von 28:24 konnten die Gäste auch eine doppelte Überzahl – Jannik Rosilius und Juri Wolkow hatten aufseiten der Gastgeber zeitgleich eine Zeitstrafe kassiert – nicht zur Resultatsverbesserung nutzen. Damit war die Begegnung zugunsten der Verdener entschieden. In den letzten 90 Sekunden gestalteten Sebastian Beckmann sowie zweimal Christoph Schneider das Ergebnis ein wenig freundlicher für die HSG Stuhr. Phasenweise, resümierte Sascha Kunze, habe er guten Handball von seiner Mannschaft gesehen. „Wir haben es aber verpasst, uns frühzeitig entscheidend abzusetzen“, gab es für den Trainer der HSG Verden-Aller auch Anlass zur Kritik.

Bei der HSG Stuhr muss Sven Engelmann darauf hoffen, dass sich die Personallage möglichst schnell bessert. In Verden fehlten mit Aschkan Sadeghi, Malte Blume, Malte Hamsch, Felician Sabjan, Maurice Maurer und Dominik Krüger sechs Stammkräfte. Kämpferisch hielten die Gäste beim Rangzehnten voll dagegen. Nach einem 27:20-Rückstand hatte Rechtsaußen Robert Gums (fünf Tore) den Tabellenletzten noch einmal auf 30:27 herangebracht.