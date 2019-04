Durchsetzungsstark präsentierten sich Sebastian Beckmann (am Ball) und seine Stuhrer gegen Oyten. (Janina Rahn)

Stuhr-Brinkum. Trainer Sven Engelmann hatte eine Reaktion seiner Landesliga-Handballer der HSG Stuhr gefordert – und er bekam sie im Heimspiel gegen den TV Oyten: Mit 29:24 (13:10) setzten sich die Gastgeber durch und betrieben damit erfolgreich Wiedergutmachung für die 23:26-Niederlage zuletzt im bei der HSG Verden-Aller. Durch den Erfolg zog die Engelmann-Sieben mit den von Jürgen Prütt trainierten Oytenern nach Punkten gleich und in der Tabelle sogar an ihnen vorbei auf Rang fünf.

„Ich bin wirklich zufrieden. Die Mannschaft hat gut gespielt – sowohl im Angriff als auch in der Abwehr“, lobte Engelmann sein Team. Sein Gegenüber erkannte die Überlegenheit der Gastgeber an. „Wir können froh sein, dass wir nur mit fünf Toren Unterschied verloren haben“, stellte Prütt fest. Der Anfangsphase trauerte der Coach allerdings nach: „Als Stuhr in der sechsten Minute sein erstes Tor geworfen hat, hätten wir schon 4:0 oder 5:0 führen können. Wir haben uns aber zu viele Fehler geleistet“, stellte er mit Blick auf einige technische Mängel, aber auch Wurfpech im Angriffsspiel seiner Sieben fest. So lagen die Gäste eben nur mit 2:0 in Front, als sich Christoph Schneider nach einem Ballverlust des TVO durchtankte und den Tempogegenstoß zum ersten Stuhrer Tor abschloss. Zuvor hatten auch die Gastgeber die eine oder andere Fahrkarte geworfen. Oytens Schlussmann Dennis Metz war sofort gut im Spiel.

Auch wenn die ersten Stuhrer Versuche selten von Erfolg gekrönt waren, sah Engelmann seine Mannschaft auf dem richtigen Weg: „Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir zum Tor ziehen wollen. Wir hatten etwas Wurfpech, aber wir haben uns nicht davon beirren lassen. Ich habe den Jungs in der ersten Auszeit auch gesagt, dass wir genauso weitermachen müssen und dass wir uns dafür belohnen werden.“ Der HSG-Coach sollte mit dieser Einschätzung recht behalten. Dank zweier Treffer von Schneider über den Kreis ging der Gastgeber Mitte des ersten Durchgangs das erste Mal in Front und ließ die Gäste nur noch beim 7:7 auf Zählbares hoffen.

Die Stuhrer hatten sich ins Spiel gebissen, so auch Jan Burgdorf, der zunächst kein Glück im Abschluss hatte. Mit seinem Tor zum 8:7 platzte sein Knoten (19.) und die Gastgeber trafen von da an von beiden Halbpositionen im Rückraum. Aufseiten der Gäste sah das anders aus: „Bis auf durch Chris-Ole Brandt haben wir kaum Torgefahr erzeugt“, musste Prütt feststellen. Brandt, auch in A-Jugend-Bundesliga-Auswahl des TVO am Ball, war mit zehn Toren der beste Schütze der Partie. Dazu kamen einige Holztreffer. „Mit ihm hatten wir ein paar Probleme, aber insgesamt haben wir in der Verteidigung viel besser gearbeitet als zuletzt. Wir sind gut rausgerückt, haben uns gegenseitig unterstützt. Das war das, was ich sehen wollte“, lobte Engelmann.

Seine Mannschaft zeigte den Willen, den es kurz vor Saisonende braucht, um das Duell zweier Mannschaften, für die weder nach oben noch viel möglich ist, denen aber auch von unten keine Gefahr droht, für sich zu entscheiden. Es waren einige Momente, die das deutlich machten, so zum Beispiel Oliver Links Balleroberung wenige Sekunden vor der Pausensirene, sein anschließender Sprint durch die Oytener Defensive und der erfolgreiche Abschluss zur 13:10-Halbzeitführung – und all das in Unterzahl.

Auch statistisch ließ sich Stuhrs sehr ordentliche Leistung belegen: 13 technische Fehler standen auf Engelmanns Liste vor der Pause, nach dem Seitenwechsel waren es nur noch drei. „Weil die Aufgaben einfach noch klarer verteilt waren“, erkannte er eine gute Spielstruktur. Bis zum 16:13 blieb die Begegnung halbwegs offen (35.), danach zogen die Gastgeber mit einem 5:0-Lauf davon. 21:13 (41.), die Vorentscheidung – mindestens. Oyten fiel nicht mehr wirklich viel ein. „Uns hat die Tiefe im Spiel gefehlt. Dadurch konnten wir fast keinen Druck erzeugen“, nannte Prütt einen entscheidenden Grund für die Niederlage.

Letztlich spielte Stuhr den Erfolg souverän nach Hause und kann nun den Fokus auf das letzte Heimspiel der Saison am Sonntag ab 16 Uhr gegen den TV Gut Heil Spaden richten. Dann wird Engelmann bis auf Christian Schwarze, für den Dennis Brüggemann einspringt, derselbe Kader zur Verfügung stehen. „Wir wollen Spaden nicht unterschätzen“, hofft Engelmann darauf, dass sein Team so konzentriert auftritt wie gegen Oyten. Im Zeichen des Abschieds wird die Partie ebenfalls stehen: Laut dem Trainer werden Marvin Rauer, den es zurück nach Habenhausen zieht, und Oliver Link, dessen Ziel noch unbekannt ist, verlassen.

HSG Stuhr - TV Oyten 29:24 (13:10)

HSG Stuhr: Sadeghi – Link (1), Rauer (1), Blume, Burgdorf (7), Gums (1), Schneider (4), Hamsch (5/3), Beckmann (5), Pfüller, Schwarze (2), Owsianowski (3)

Siebenmeter: HSG Stuhr 4/3, TV Oyten 4/2

Zeitstrafen: HSG Stuhr 3, TV Oyten 3 THR