Im dritten Spiel haben Malte Blume (am Ball) und die HSG Stuhr den ersten Sieg gefeiert. (Michael Braunschädel)

Brinkum. Es sollte unbedingt ein Sieg her, und der ist es dann auch geworden: Im Keller-Duell der Landesliga haben die Handballer der HSG Stuhr mit einem 32:25 (19:11)-Heimerfolg gegen die SVGO Bremen im dritten Anlauf die ersten Zähler auf der Habenseite verbucht. Mit elf Treffern avancierte Sebastian Beckmann im Team von Trainer Sven Engelmann zum besten Torschützen. Nach langer Verletzungspause präsentierte sich auch Florian Peters in guter Form. Acht Treffer steuerte der Mittelmann der HSG zum ersten Saisonerfolg der Kreisdiepholzer bei.

Den Grundstein zum Sieg habe seine Mannschaft in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit gelegt, sagte Engelmann. Nach einer 2:0-Führung der Stuhrer durch zwei Tore von Sebastian Beckmann waren die Gäste aus dem Norden der Hansestadt bis zum 6:5 (11) in Schlagdistanz geblieben. Mit einem verwandelten Siebenmeter brachte Florian Peters sein Team beim 8:5 (15.) erstmals mit drei Treffern in Führung. Den Vorsprung baute die HSG Stuhr bis zur Halbzeit auf acht Tore aus. „Wir hatten früh unsere drei Gelben Karten weg“, bescheinigte Engelmann seiner Mannschaft eine engagierte Deckungsarbeit.

Im zweiten Abschnitt ließ der Sechste der Vorsaison dann nichts mehr anbrennen. Auch dann nicht, als Grambke noch einmal auf 27:20 (45.) verkürzte. Seine Sieben sei nach der Pause zunächst nicht mehr ganz so griffig gewesen, erläuterte Engelmann. Zudem habe man einige Mal zu überhastet abgeschlossen. Nach einer Auszeit und ein paar personellen Korrekturen sei seine Mannschaft dann aber wieder in die Spur gekommen. Fünf Minuten vor dem Ende brachte Jan Burgdorf die Gastgeber mit zehn Toren in Führung – 31:21. Nach dem 32:24 (59.) durch Mittelmann Peters betrieben die Nordbremer in der Schlussminute noch ein wenig Ergebniskosmetik. Igor Hergert (5/1 Tore) und Felix Hinrichs mit seinem insgesamt dritten Treffer sorgten für den Endstand.

„Florian Peters war nicht nur ein sicherer Siebenmeterschütze, er hat auch die Lücken gesucht und seine Nebenleute gut eingesetzt. Im Rückraum haben sich Malte Hamsch und Sebastian Beckmann gut ergänzt“, hob Engelmann drei Aktivposten hervor. Bis auf Neuzugang Maurice Maurer hatte der Trainer der HSG im zweiten Heimspiel der Saison seinen kompletten Kader aufgeboten. Für Maurer tauchte Maik Bhola auf dem Spielbogen auf. Zwei Treffer steuerte der Akteur aus dem Pool der Standby-Spieler von Engelmann zum ungefährdeten Erfolg bei. Die Tore zum 26:18 und 27:18 gingen auf sein Konto.

Mit dem Sieg vor eigenem Anhang hat sich die HSG Stuhr in eine dreiwöchige Spielpause verabschiedet und gleichzeitig die Sorgen der SVGO Bremen ein Stück weit vergrößert. Mit drei Niederlagen aus drei Spielen hängen die Grambker tief im Tabellenkeller fest. Der Mannschaft von Trainer Marcel Hägermann droht auch in dieser Spielzeit ein langer Abstiegskampf. Außer den Bremern hat nur die HSG Delmenhorst II bis dato noch keine Punkte auf der Habenseite verbucht.

Das Engelmann-Team bekommt es nach der Pause zweimal mit Mannschaften aus dem Landkreis Verden zu tun. Zunächst geht es am Freitag, 18. Oktober, in das Sportzentrum Lahof zum Verbandsliga-Absteiger SG Achim/Baden II. Eine Woche später kommt die HSG Verden-Aller in die KGS-Halle. „Ich bin erst einmal froh, dass wir die ersten Punkte eingefahren haben“, blickte Sven Engelmann den beiden Aufgaben nun ein Stück weit gelassener entgegen.

Weitere Informationen

Landesliga Bremen Männer

HSG Stuhr - SVGO Bremen 32:25 (19:11)

HSG Stuhr: Sadeghi, Germanus – Beckmann (11), Peters (8/5), Burgdorf (5), Hamsch (3), Bhola (2), Stapper (2), Blume (1), Gums, Schneider, Sabjan, Pfüller

Siebenmeter: HSG Stuhr 7/5, SVGO Bremen 8/5

Zeitstrafen: HSG Stuhr 3, SVGO Bremen 5