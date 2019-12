Florian Peters (am Ball) und die HSG Stuhr verloren knapp gegen Woltmershausen. (TAMMO ERNST)

Brinkum. Mit dem Wort Abstieg brauchte man sich im Lager der HSG Stuhr in den vergangenen Jahren nicht zu beschäftigen. Über Jahre waren die Handballer um Trainer Sven Engelmann in der Landesliga stets ein Kandidat für eine vordere Platzierung. Spätestens seit Sonntag sind die Kreisdiepholzer aber mitten drin im Kampf um den Klassenerhalt. Nach einer 31:32 (9:14)-Niederlage gegen den TS Woltmershausen klebt die HSG auf dem vorletzten Tabellenrang fest. Drei Zähler beträgt der Abstand zum rettenden Ufer.

Entsprechend bedient war Engelmann war nach der siebten Niederlage im neunten Spiel. Der Coach der HSG war gar nicht gut zu sprechen auf seine Akteure. Alibi-Handball habe seine Sieben bis zur 40. Minute gespielt, schimpfte er. Keiner seiner Spieler habe sich zunächst an die Marschroute gehalten. Von Beginn an rannten die Gasteber in der Sporthalle des FTSV Jahn Brinkum einem Rückstand hinterher. Beim 3:4 (9.) durch Jan Burgdorf betrug dieser noch einen Treffer. Im weiteren Verlauf geriet der Sechste des Vorjahres dann immer deutlicher ins Hintertreffen. Die Seiten wurden bei einer Fünf-Tore-Führung für die Gäste aus der Hansestadt gewechselt.

Ab der 40. Minute zeigte die Engelmann-Crew dann ihr anderes Gesicht. Wieder in Schlagdistanz war die HSG nach dem Treffer von Christoph Schneider zum 22:25. Als Linksaußen Fabian Stapper etwa drei Minuten vor dem Ende zum 30:30 ausglich, schien das Kellerduell für die Gastgeber doch noch ein gutes Ende zu nehmen. Dem war aber nicht so: Die Gäste konterten zum 32:30 und brachten den Sieg über die Ziellinie.

Am Ende sei alles Kopfsache, meinte Engelmann. Dass in der Schlussphase die Konzentration nachgelassen habe, dafür habe er Verständnis. Schließlich müssten seine Leistungsträger aktuell durchspielen. Aus den von Engelmann vor den Heimspielen gegen den TS Woltmershausen und die HSG Verden-Aller geforderten vier Punkten können jetzt nur zwei werden. Mit einem Sieg im Nachholspiel gegen die Gäste aus dem Landkreis Verden würde die HSG Stuhr am Donnerstag zumindest wieder den Kontakt zum unteren Mittelfeld der Tabelle herstellen.