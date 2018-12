Die HSG Stuhr (hier: Stefan Pfüller) will die Heimspielserie mit einem Sieg einläuten. (Jonas Kako)

Stuhr-Brinkum. Vier Heimspiele in Folge liegen vor den Landesliga-Handballern der HSG Stuhr. Mit vier Siegen können sie ein richtiges Ausrufezeichen setzen in der engen Spitzengruppe. So weit denkt Trainer Sven Engelmann allerdings noch nicht. „Wir fangen erst einmal mit dem ersten Spiel an“, sagt er vor dem Duell mit der HSG Bützfleth/Drochtersen am Sonntag ab 16 Uhr. „Das wird schwer genug“, ahnt der Coach.

Schließlich habe der Verbandsliga-Absteiger durchaus offensiv formuliert, direkt wieder aufsteigen zu wollen. Ansonsten ist der Gegner mit den Haupttorschützen Christian Funck (65 Tore) und Nicklas Frank (60) für Engelmann unbekannt. „Von daher gehen wir befreit-aufgeregt ins Spiel. Befreit, weil wir keine Vorurteile haben, aufgeregt, weil wir dennoch vor dem Gegner gewarnt sind." Denn auch die Gäste haben erst zwei Partien verloren. Weil sie aber auch bereits zweimal die Punkte geteilt haben, weisen sie zwei Zähler weniger auf als das punktgleiche Spitzentrio um Daverden, Schiffdorf und Stuhr.

Engelmann setzt gegen die Gäste vor allem auf eine gute Defensivleistung. "Da können wir uns immer noch steigern", sieht er noch Luft nach oben in der Arbeit gegen den Ball. Mit 282 Gegentoren weist seine Mannschaft die meisten aller Topmannschaften auf. Welche Defensivformation gegen Bützfleth die beste sein wird, das lässt sich auch für Engelmann nur schwer vorhersehen. "Wir werden sicherlich erst einmal mit einer 6:0-Abwehr beginnen", kündigt er an, "aber ich habe auch überhaupt kein Problem damit, auch schnell zum Beispiel auf 5:1 umzustellen." So viel Flexibilität ist dann schon gefragt bei einem unbekannten Gegner. Doch das ist wahrlich nicht schlecht, findet Engelmann. "Auf eine neue Mannschaft zu treffen, ist schließlich etwas Spannendes.