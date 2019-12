Die HSG Phoenix um Malte Blume (rechts) steht weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz. (Vasil Dinev)

Brinkum. Die HSG Stuhr hat auch ihr letztes Spiel im Jahr 2019 verloren. Nach einer 19:18-Führung musste sich der Handball-Landesligist gestern der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg in eigener Halle am Ende unglücklich mit 19:20 (10:10) geschlagen geben. Bennet Krix per Siebenmeter sowie Rückraumspieler Torsten Jüchter mit seinem Treffer zum Endstart haben schlussendlich dafür gesorgt, dass die Stuhrer den Jahreswechsel auf einem Abstiegsplatz verbringen werden.

Im Kampf um den Klassenerhalt ist für die Mannen von Trainer Sven Engelmann, dem erneut nur ein Rumpfkader zur Verfügung stand, aber noch nichts verloren. Nur zwei Zähler muss der Siebte des Vorjahres im neuen Jahr wettmachen, dann wäre das rettende Ufer erreicht. Kämpfen und es auf den Punkt spielen – diese Vorgaben hatte Sven Engelmann seinen Männern gegen seinen Ex-Verein mit auf den Weg gegeben. Bekanntlich hatte der ehemalige Zweitligaspieler bis 2015 vier Jahre lang bei beiden Klubs auf der Bank gesessen. Der Plan sei zu Beginn auch deshalb aufgegangen, befand Engelmann, da die Gäste „ein wenig lässig“ aufgetreten seien. Christoph Schneider, Robert Gums und Jan Burgdorf hatten für einen perfekten Start des Tabellenvorletzten gesorgt – 3:0 (9.). Danach war der Treffer zum 3:1 durch Bennet Krix eine Art Weckruf für den Tabellendritten. Erstmals Unentschieden stand es nach einer Viertelstunde. Torsten Jüchter hatte für die Gäste zum 5:5 getroffen. Fortan ging es hin und her. Mal lag die eine Mannschaft vorne, dann die andere. Folgerichtig wurden die Seiten beim Stand von 10:10 gewechselt. Malte Blume und der junge Felician Sabjan hatten die 10:8-Führung der Grüppenbührener egalisiert.

Nach Wiederanpfiff das gleiche Szenario: Es blieb eine Begegnung auf der Rasierklinge. Sven Engelmann: „Wie es dann so ist. Stehst du unten drin, dann verlierst du so eine Partie.“ Trotz der misslichen Lage würde es aktuell Spaß machen, versichert der Coach. Durch die vielen Ausfälle sei seine Truppe noch näher zusammengerückt. Zu 85 Prozent habe seine Sieben sich im Spiel gegen die favorisierten Gäste an die Marschroute gehalten. Für die kommende Woche habe er seinen Spielern frei gegen, das habe man sich trotz der Niederlage verdient.

Im neuen Jahr, gibt sich Engelmann kämpferisch, würde man dann wieder angreifen. Zumindest ab Februar kann der Coach auch wieder mit Sebastian Beckmann planen, der aktuell mit einer Sehnenverletzung im Finger außer Gefecht ist. Vorher würde es mit einem Einsatz des Linkshänders wohl nicht werden, glaubt Sven Engelmann. Trotz der Personalnot werde man nichts überstürzen. Die Gesundheit ginge vor. Nicht immer einverstanden zeigte sich Sven Engelamm mit der Regelauslegung der Schiedsrichter Heiko Bujalla (TV Oyten) und Markus Tannert (SG Arbergen-Mahndorf). Das extra für diese Partie zusammengestellte Gespann habe für seinen Geschmack oftmals sehr früh auf passives Spiel entschieden. „Oliver Link brauchte nur zu prellen, dann ging der Arm nach oben“, nannte Engelmann ein Beispiel. Auch den einen oder anderen Schrittfehler gegen seinem Rückraumrechten Malte Blume hatte der Übungsleiter nicht so gesehen. Aber das wäre dann halt so. Damit müsse man leben. Ashkan Sadeghi hätte hinter einer guten Deckung klasse gehalten, bescheinigte Engelmann seinem Keeper eine starke Leistung. „Jan Burgdorf hat sich über 60 Minuten voll reingehauen“, verteilte der Coach der Kreisdiepholzer ein weiteres Sonderlob an den sechsfachen Torschützen.

In das neue Jahr startet die HSG Stuhr mit zwei Partien gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Zunächst geht es am 11. Januar zum starken Aufsteiger SG Arbergen-Mahndorf, ein Woche später ist der Tabellenvierte SG Achim/Baden II zu Gast in Brinkum.

Landesliga Männer

HSG Stuhr - HSG Grüppenbühren/Bookh. 19:20 (10:10)

HSG Stuhr: Sadeghi, Germanus – Sabjan (2), Blume (3/1), Burgdorf (6), Peters (2/2), Gums (3), Schneider (2), Link, Owsianowski (1)

Siebenmeter: HSG Stuhr 6/3, HSG Grüppenbühren/Bookholzberg 3/1

Zeitstrafen: HSG Stuhr 6, HSG Grüppenbühren/Bookholzberg 3 PRÜ