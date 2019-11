Trainer Sven Engelmann erwartet einen Sieg seiner Stuhrer gegen Woltmershausen. (Michael Braunschädel)

Landesliga Männer: Der Tabellenvorletzte empfängt den Drittletzten: Zwischen der HSG Stuhr und dem TS Woltmershausen geht es um wichtige Punkte um den Klassenerhalt. „Wollen wir da unten wieder raus, dann sind aus den Heimspielen gegen Woltmerhausen und Verden-Aller vier Zähler Pflicht“, spricht Sven Engelmann Klartext. Nachdem die KGS-Sporthalle am Brunnenweg gesperrt wurde, bestreitet die HSG ihre Heimspiele nun in der neuen Halle des FTSV Jahn Brinkum an der Birkenstraße. Nach den Ausfällen von Malte Hamsch (Kreuzbandverletzung) und Stefan Pfüller (beruflich nach Braunschweig) hat Engelmann mit Erfolg nach Ersatz gesucht. „Oliver Link wird uns in den beiden wichtigen Begegnungen unterstützen.“ Link unterbrach seine Handballpause bereits beim Spiel in Delmenhorst. Vor dem TS warnt Engelmann: „Woltmershausen hat zuletzt Oyten geschlagen und einige Spiele knapp verloren“, warnt Engelmann vor dem Aufsteiger.

Anpfiff: Sonntag um 16 Uhr in Brinkum