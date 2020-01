Jan Burgdorf (2. v. l.) sah sich harter Gegenwehr ausgesetzt. Hier wird er von zwei Gegenspielern in die Zange genommen. (Braunschädel)

Er war einer der Hoffnungsträger, doch das rote Trikot mit der Nummer 72 streifte er dann doch über. Meik Schäfer legte es lediglich auf seine Beine. Im schwarzen T-Shirt verfolgte er von der Bank aus das Spiel der HSG Stuhr gegen die SG Achim/Baden II in der Handball-Landesliga. Bei der 23:27 (12:13)-Niederlage konnte der 35-Jährige nicht eingreifen. „Ich habe mir beim Aufwärmen einen Muskelfaserriss zugezogen“, erklärte er in der Pause. Ein weiterer Ausfall also für den Tabellenletzten. Das passte ins Bild, saßen auf der anderen Seite der Halle doch mit Malte Hamsch, Sebastian Beckmann und Aschkan Sadeghi drei weitere Leistungsträger, die nicht helfen konnten. Auch für sie galt: zivil wider Willen. Hamsch und Beckmann fallen schon länger aus, Sadeghi hatte sich beim 29:32 bei Arbergen-Mahndorf laut Trainer Sven Engelmann einen Muskelriss zugezogen. Die HSG geht, bildlich gesprochen, am Stock – aufgrund ihrer zahlreichen Verletzten, aber auch sportlich. Denn durch die Niederlage verpasste sie den Sprung auf den Relegationsrang und konnte die Patzer der Kellerkonkurrenten, die allesamt zuvor verloren hatten, nicht nutzen.

„Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagte Engelmann nach der elften Niederlage im 14. Spiel. Im Gegenteil: Seine Sieben habe alles investiert und einen enormen Aufwand betrieben. Der Rumpfkader warf rein, was er zu bieten hatte. An der kämpferischen Leistung war die Niederlage nicht festzumachen. Das nötigte auch Achim/Badens Coach Florian Schacht Respekt ab: „Es ist nie einfach gegen Stuhr. Sie kämpfen immer bis zum Umfallen. Das haben sie schon im Hinspiel getan.“ Im Oktober hatte sich die Engelmann-Sieben dafür noch mit einem Punkt belohnt. Beim Wiedersehen reichte es nicht für Zählbares. Das entscheidende Manko sei die Chancenverwertung gewesen, meinte Engelmann. „Wir müssen da einfach effektiver werden, besonders die Siebenmeter. Dass wir die verwerfen, tut besonders weh.“ Dreimal scheiterten die Gastgeber vom Strich – zu häufig, um gegen die Gäste zu bestehen. Die überzeugten spielerisch auch nicht, das aber hatte Schacht schon fast erwartet. Dementsprechend pragmatisch ordnete er den Erfolg ein – besonders nach der 24:29-Niederlage gegen Arbergen-Mahndorf vom vergangenen Donnerstag. „Für uns zählten einzig und allein die zwei Punkte“, konnte er verkraften, dass seine Mannschaft die feine Klinge meist stecken ließ.

Ein bisschen leichter hätten es sich die Gäste aus Sicht ihres Trainers allerdings schon machen können. Schnell führte die SG 5:1 (9.), dann sogar 7:2 (13.). „Danach haben wir uns etwas dem Gegner angepasst – ohne das böse zu meinen“, vermisste Schacht ein bisschen mehr Raffinesse und Abgeklärtheit gegen die Stuhrer, die mit Einstellung, Kampfgeist und Moral versuchten, den einen oder anderen spielerischen Mangel auszugleichen, der der fehlenden Leichtigkeit anzulasten war. Achim/Baden agierte phasenweise etwas fahrig, Stuhr dagegen arbeitete sich immer besser ins Spiel. Hatte die HSG bis zum ersten Tor durch Jan Burgdorf noch einige Abschlüsse zu überhastet gesucht und sich technische Fehler geleistet, gewann sie danach an Sicherheit. Dominik Krüger schloss einen 4:0-Lauf per Siebenmeter zum 9:9 ab (24.). Doch drehen konnten die Gastgeber die Begegnung nie, auch wenn sie durchaus die Chancen dazu hatten. „Manchmal hat uns auch einfach das Glück gefehlt“, seufzte Engelmann.

Unter dem Strich hatten die Gäste die etwas besseren Antworten. Besonders im zweiten Durchgang konterten sie die Treffer der Stuhrer schnell. Die HSG hatte es wesentlich schwerer, zu Toren zu kommen. Das hatte auch Schacht registriert: „Wir haben in der Defensive das Spiel gewonnen“, lautete sein Fazit. Eine Einschätzung, die nicht von ungefähr kam: Die SG, die einige Tempogegenstöße zu leichten Toren nutzte, hielt Christoph Schneider bei null Treffern und erlaubte Jan Burgdorf kaum einmal, seine Wucht aus dem Rückraum auszuspielen. Drei Tore gingen auf das Konto des 24-Jährigen. Malte Blume avancierte mit zehn Treffern zum besten HSG-Torschützen, doch selbst dieser persönliche Saisonbestwert konnte die Niederlage nicht mehr verhindern. Engelmann schob die Niedergeschlagenheit allerdings schnell beiseite und richtete den Fokus trotzig auf die kommenden Wochen mit wichtigen Spielen unter anderem gegen die direkten Konkurrenten TV Langen und SVGO Bremen. „Ich bin überzeugt davon, dass wir endlich zwei Punkte holen werden, wenn wir dieselbe Leistung bringen wie heute und mit derselben Einstellung auftreten werden.“ Dann werde die HSG der sportlichen und personellen Misere trotzen – vielleicht wieder mit Schäfer und Sadeghi.

Weitere Informationen

Landesliga Bremen

HSG Stuhr - SG Achim/Baden II 23:27 (12:13)

HSG Stuhr: Germanus, Asmus – Sabjan (2), Stapper (1), Blume (10/4), Burgdorf (3), Peters (1), Gums (3), Schneider, Krüger (3/1), Maurer

Siebenmeter: HSG Stuhr 8/5, SG Achim/Baden II 6/3

Zeitstrafen: HSG Stuhr 5, SG Achim/Baden II 4 THR