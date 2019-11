Fredenbeck. Der vergangene Sieg der HSG Stuhr liegt schon einige Zeit zurück. Am 28. September hatte der Landesligist die SVGO mit 32:25 bezwungen. Fortan ging es für die Männer vom Brunnenweg in der Tabelle nur noch abwärts. Nach der 25:30 (10:13)-Niederlage im aktuellen Spiel beim VfL Fredenbeck III findet sich der Sechste des Vorjahres nun auf dem vorletzten Platz – und damit erstmals auf einem Abstiegsrang – wieder.

„Halb so wild“, sieht sich Sven Engelmann in seiner Einschätzung bestätigt. Er habe vor der Saison darauf hingewiesen, dass es nach den Abgängen einiger Stammkräfte keine einfache Spielzeit werden würde. Die Situation, in der seine Mannschaft stecke, komme daher nicht überraschend, jedenfalls nicht für ihn, sagte der Coach der HSG. Engelmann weiß aber auch, dass es nun wieder in die andere Richtung gehen muss. „Jetzt geht es gegen die HSG Delmenhorst II und die HSG Verden-Aller. Da sind vier Punkte Pflicht.“

In der Fredenbecker Geestlandhalle waren die Gäste ein guter Gegner. Auch beim 18:18 in der 44. Spielminute war noch nicht abzusehen, wer in dem engen Match am Ende die Nase vorne haben würde. Einfache Fehler hätten das Pendel dann zugunsten des VfL ausschlagen lassen. Prellfehler und unkonzentrierte Abschlüsse habe sich seine Sieben in dieser Phase geleistet, schilderte Sven Engelmann die Gründe dafür, warum sich seine Mannen dann doch noch abhängen ließ. Folgerichtig zogen die Gastgeber bis auf drei Tore davon – 22:19 (48.). Diesen Vorsprung baute die routinierte Truppe aus dem Landkreis Stade dann bis zur Schlusssirene noch leicht aus.

Dass die Trauben in Fredenbeck hoch hängen, habe man gewusst, erläuterte Sven Engelmann. „Wir wollten ein gutes Spiel abliefern und erhobenen Hauptes aus der Halle gehen. Das ist uns gelungen.“ Trotz der Niederlage habe man ein gutes Gefühl mit auf die Heimreise genommen. Ein Lob gab es von Engelmann für die Schiedsrichter Torsten Uhlenberg und Per Theilig. Die beiden Unparteiischen vom TuS Komet Arsten, lobte der 53-Jährige, „haben eine richtig gute Leistung abgeliefert.“