Aschkan Sadeghi war unglaublich schwer zu überwinden. Stuhrs Torwart hielt, was zu halten war. (Thorin Mentrup)

Brinkum. Kurz vor Schluss war die Bühne für den Helden des Abends bereitet: Gerade hatte Aschkan Sadeghi eine weitere Parade gezeigt und damit die HSG Verden-Aller zum letzten Mal in diesem Spiel der Handball-Landesliga zur Verzweiflung getrieben. Nun lag es an den Mitspielern des 34-jährigen Teufelskerls, mit einem Tor aus dem 34:34 noch einen Sieg zu machen und der HSG Stuhr den zweiten Saisonerfolg zu bescheren. In den letzten 23 Sekunden gelang ihnen das allerdings nicht mehr. Die Gäste verteidigten clever und ohne Foul, Christoph Schneider musste einen schwierigen Wurf nehmen und verfehlte das Tor. So holten die Stuhrer nach zuvor fünf Niederlagen in Serie immerhin einen Punkt. Ein richtiger Befreiungsschlag war das nicht für die Sieben von Sven Engelmann, „dafür aber ein Schritt in die richtige Richtung“, wie der Coach fand.

„Viel besser“ als bei der Niederlage gegen Woltmershausen hatte der Trainer seine Mannen im Nachholspiel gesehen. Stuhr investierte mehr, spielte leidenschaftlich und mit Herz – und mit einem Keeper, der diese Emotionen von Beginn an schürte. „Asche“, wie Sadeghi genannt wird, war sofort im Spiel, entnervte die Gäste auch von der Siebenmeterlinie. Beim Stand von 1:1 wehrte er zweimal gegen Tim Härthe ab (3., 4.) und dann, als die Gastgeber mit 8:7 in Front lagen, auch noch gegen Jannik Rosilius (15.). Insgesamt sieben Mal blieb Sadeghi in zehn Siebenmeter-Duellen Sieger – natürlich auch mal mit Hilfe des Holzes. „Wahnsinn, was wir haben liegen lassen“, meinte Verden-Aller-Coach Sascha Kunze im Gespräch mit Engelmann nach der Partie. Der hätte gut und gerne kontern können: „Wahnsinn, was Aschkan gehalten hat.“

In einer Sache waren sich beide Trainer einig: Das Unentschieden ging in Ordnung. Die Gäste blieben zum dritten Mal in Serie ungeschlagen und bestätigten ihren Aufwärtstrend. Stuhr stoppte die Talfahrt und hielt Anschluss ans rettende Ufer. „Das war wichtig. Eine Niederlage hätte richtig weh getan“, sagte Engelmann, der seinem Team kaum einen Vorwurf machen konnte. Natürlich hatte es die eine oder andere Schwächephase im Spiel. Angesichts der schwierigen sportlichen und personellen Situation war das kein Wunder. Exemplarisch dafür stand die Phase Mitte des ersten Durchgangs, als die Gastgeber eine 12:9-Führung hergaben und plötzlich einem 12:15-Rückstand hinterherliefen. Beim 12:12 hatte Engelmann noch eine Auszeit genommen, doch dann leistete sich sein Team innerhalb von nicht einmal einer Minute drei Ballverluste und kassierte drei Tempogegenstoßtreffer. Fehlerfrei aber spielten auch die Gäste nicht. Einen 5:1-Lauf später führte Stuhr zur Pause mit 17:16.

Die zweite Hälfte begann – natürlich – mit einer Siebenmeter-Parade von Sadeghi. Für die Engelmann-Crew wurde die Partie nun auch zur Kraftfrage. Für Oliver Link, Jan Burgdorf oder Christoph Schneider gab es kaum Verschnaufpausen. Dem mochte auch geschuldet sein, dass Stuhr ein paar Überzahlsituationen nicht gut ausspielte und selbst beste Chancen ausließ. Verden-Aller spielte allerdings auch durchaus selbstbewusst nach zuletzt erfolgreichen Auftritten. „Es war ein schönes und spannendes Spiel“, hatte Engelmann ein Match gesehen, dass den Zuschauern in der neuen Halle des FTSV Jahn Brinkum viel bot. Denn obwohl Stuhr zwischenzeitlich mit vier Treffern zurücklag (23:27, 44.), steckten die Gastgeber nie auf, kämpften sich mit großem Willen wieder zurück und läuteten mit dem 29:29 durch Florian Peters die Schlussphase ein. Kurzzeitig geriet die Engelmann-Sieben in doppelte Unterzahl, hielt den Schaden dank des Treffers des guten Jan Burgdorf und des Siebenmetertores von Malte Blume aber gering. Burgdorf konterte 50 Sekunden vor dem Ende dann auch Rosilius′ Treffer zum 33:34 mit dem letzten Tor des Tages. Danach war für beide Teams noch alles drin – und auch wenn Sadeghis Glanztat nicht reichte, um der HSG Stuhr den Sieg zu bescheren, war er doch der Mann des Abends.

Für die Engelmann-Sieben steht am Sonnabend (18.30 Uhr) die Partie beim TV Schiffdorf an, der Platz zwei belegt. „Da gucken wir mal, was möglich ist“, blickte der erfahrene Trainer voraus. Da wäre ein weiterer Punkt gewiss ein Erfolg.