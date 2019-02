Christian Schwarze war Stuhrs erfolgreichster Schütze. (Jonas Kako)

Schwanewede/Stuhr. Die Punkte waren so gut wie Sack: Mit 29:28 lag die HSG Stuhr im Auswärtsspiel der Handball-Landesliga der Männer bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen II vorne. 20 Sekunden waren noch auf der Uhr und die Gäste hatten den Ball. Zu einem Sieg sollte es dennoch nicht reichen: Bei Schlusspfiff bejubelten die Gastgeber einen Punktgewinn – 29:29 (16:14).

„Wir müssen den Ball nur noch in irgendeine Ecke der Halle feuern, dann brennt nichts mehr an. Aber wir ballern dem gegnerischen Torwart das Ding lieber auf den Bauch und kassieren mit dem Schlusspfiff noch den Ausgleich“, war Sven Engelmann, Trainer der Stuhrer, bedient. Gar nicht zufrieden war der Coach mit der ersten Halbzeit. „Wir kommen nicht ins Spiel. Hinten laufen wir rum wie ein Hühnerhaufen.“ So war das 1:0 durch den starken Christian Schwarze (neun Tore) die einzige Führung der Stuhrer im ersten Durchgang. Beim 10:10 (20.) stand es letztmals Unentschieden, danach zog der Tabellenzehnte auf 14:10 davon.

Fast acht Minuten ohne Tor

Mit der Einwechslung von Meik Schäfer sei im zweiten Durchgang mehr Stabilität in die Abwehr gekommen, erläuterte Sven Engelmann. Beim 16:16 – Florian Peters hatte per Siebenmeter getroffen (35.) – zog die HSG Stuhr wieder gleich. Und es kam noch besser für die Gäste: Als Linkshänder Schwarze die Engelmann-Sieben an alter Wirkungsstätte mit 27:23 nach vorne warf, war die Begegnung vermeintlich entschieden. Auch beim 29:25 durch Rückkehrer Malte Blume (53.) schien der Rangvierte noch auf einem guten Weg. Damit hatte die HSG Stuhr ihr Pulver allerdings verschossen. Selbst eine doppelte Überzahl wussten die Gäste bei einer 29:27-Führung nicht zu nutzen. Seine Mannschaft, gab Sven Engelmann zu, sei nicht wie ein Tabellenvierter aufgetreten.

Der Übungsleiter musste in dem Auswärtsspiel auf Tim Kieselhorst und Malte Hamsch verzichten. Dafür tauchte Malte Blume nach seiner Rückkehr aus Süddeutschland nach über sechs Jahren wieder im Kader der Stuhrer auf. Blume wurde von Sven Engelmann zunächst nur in der Deckung eingesetzt. Am kommenden Wochenende ist die HSG erneut in der Fremde gefordert. Es geht in den Landkreis Verden zum aktuellen Tabellenführer TSV Daverden.