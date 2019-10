HSG Stuhr zeigt eine tolle Moral

Achim. Viel hätte nicht gefehlt und die Handballer der HSG Stuhr hätten sich im Auswärtsspiel der Landesliga bei der SG Achim/Baden II mit einer tollen Moral zwei Punkte geholt. Am Ende zeigte sich Sven Engelmann beim 26:26 (14:14) im Landkreis Verden aber auch mit einem Zähler zufrieden. „Obwohl sogar mehr drin war, kann ich mit dem Punkt gut leben. Meine Mannschaft hat klasse gefightet und immer an sich geglaubt. Wichtig war, dass wir im zweiten Durchgang die Anspiele des Gegners an den Kreis besser abgeschirmt haben“, zog der Trainer der HSG ein Fazit.

35 Sekunden vor Spielende hatte Robert Gums die HSG Stuhr mit einem Tor von Rechtsaußen mit 26:25 nach vorne gebracht. Danach traf Achims Marico Dumke mit seinem insgesamt sechsten Treffer zum Endstand. Nachdem Linkshänder Sebastian Beckmann (8/1 Tore) mit dem letzten Wurf der Partie am Block der Gastgeber hängengeblieben war, mussten sich beide Teams mit einem Punkt begnügen.

Während man im Lager der Stuhrer nach dem Abpfiff ausnahmslos zufriedene Gesichter sah, haderte Achims Trainer Florian Schacht angesichts einer 23:20-Führung seiner Mannschaft mit dem Ausgang. „So weit darf es gar nicht kommen. Wir haben die Partie im Griff, schließen dann unkonzentriert und überheblich ab und müssen schlussendlich sogar mit dem einen Zähler zufrieden sein“, kommentierte Schacht den Spielverlauf. Den Punkt, befand der 42-jährige Coach der SG Achim/Baden II, hätten sich die Gäste redlich verdient. „Stuhr hat nie aufgegeben und ist dafür belohnt worden.“ Nachdem Rückraumspieler Dumke in der 46. Spielminute zum 23:20 für Achim getroffen hatte, schien das Match aus Sicht der gastgebenden Oberliga-Reserve den erhofften Verlauf zu nehmen. In der Folge hielt Aschkan Sadeghi die Kreisdiepholzer im Spiel. Vier Mal in Folge parierte der Keeper der HSG Stuhr glänzend. Beim 25:25 (59.) durch Jan Burgdorf war dann wieder alles offen.

Den besseren Start hatte die HSG Stuhr verzeichnet. Bis zum 10:9 (20.) durch Malte Hamsch behauptete der Sechste der Vorsaison eine knappe Führung. In Halbzeit zwei lag die SG Achim/Baden II durch einen Treffer von Torge Wichmann erstmals mit drei Treffer in Führung – 19:16 (38.). Diese sollte dem Verbandsliga-Absteiger allerdings nicht zum vierten Saisonsieg reichen. Auch als Sebastian Beckmann beim Stand von 25:23 (56.) aus Sicht der Gastgeber mit einem Siebenmeter gescheitert war, ließ die Engelmann-Crew die Köpfe nicht hängen. Im nächsten Angriff verkürzte Christoph Schneider von Linksaußen auf 25:24.

Stuhr war ohne die Rückraumkräfte Malte Blume und Stefan Pfüller und zudem ohne Abschlusstraining in den Landkreis Verden gefahren. „Nach Reinigungsarbeiten haben sich in der KGS-Halle Linien gelöst und das Training am Donnerstag musste ausfallen“, hoffte Engelmann, dass die Heimspielstätte der HSG am kommenden Sonntag, 27. Oktober, wieder bespielbar ist. Dann soll es am Brunnenweg gegen die HSG Verden-Aller gehen. „Verden ist in dieser Saison ausgeglichener besetzt als in den Vorjahren. Ich erwarte eine enge Partie“, blickte Engelmann dem Vergleich entgegen. Mit einem Sieg vor eigenem Anhang könnte die HSG Stuhr ihr Punktekonto ausgleichen und die Lage für die Gäste ein Stück weit ungemütlicher werden lassen.

