Bassum. Aufgrund einer schwachen ersten Halbzeit haben die Handballerinnen der HSG Phoenix den Auftakt in die Landesklasse verpatzt. Beim 21:25 (9:15) gegen den TuS Rotenburg erwies sich der Sechs-Tore-Rückstand aus der Pause als zu hohe Hypothek. Bis auf einen Treffer (18:19) hatte sich die Sieben von Coach Sascha Drogt in Halbzeit zwei wieder herangekämpft. Die Wende blieb dann allerdings aus. „Wir haben den Ball, spielen in Überzahl, leisten uns aber gleich drei technische Fehler und laufen voll in die Konter“, war für den Trainer der Spielgemeinschaft mehr drin.

Trotz der Niederlage hatte Sascha Drogt viele positive Erkenntnisse gewonnen. „Wir haben einem Top-Team der Liga Paroli geboten und nehmen ein gutes Gefühl mit in die nächsten Spiele.“ Super nervös habe man in den ersten 30 Minuten agiert. Seine Sieben habe nicht an die guten Leistungen aus der Vorbereitung angeknüpft. Unter dem Strich sei es ein katastrophaler erster Durchgang gewesen, sagte Sascha Drogt. Bis zum 2:3 durch Jaqueline Hanke (6.) war die Partie offen, in der Folge geriet die HSG Phoenix immer deutlicher ins Hintertreffen. Beim 7:13 – etwas mehr als 20 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt gespielt – bahnte sich sogar eine richtige Klatsche an. Mit dem Sechs-Tore-Rückstand zur Pause war die Heimsieben noch gut bedient.

Im zweiten Abschnitt stellte Sascha Drogt personell und taktisch um: Die junge Naomi Mbiyeya stand fortan im Tor, im Angriff ließ der Trainer der HSG Phoenix mit zwei Kreisläuferinnen agieren. „Naomi hat bärenstark gehalten und mit dem 4:2-Angriff haben wir Rotenburg zu einer defensiveren Abwehr gezwungen“, sah Drogt seinen Plan aufgehen. Die HSG Phoenix präsentierte ein anderes Gesicht. Der Lohn: Über 16:19 kämpften sich die Diepholzerinnen zurück ins Spiel. Schlussendlich war der TuS Rotenburg dann aber noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. „Tadellos.“ Mit diesem Wort beschrieb Sascha Drogt die Leistung seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit. „Am Ende waren es dann leider doch ein paar individuelle Fehler zu viel.“

Weitere Informationen

HSG Phoenix - TuS Rotenburg 21:25 (9:15)

HSG Phoenix: Hoffmann, Mbiyeya – Theile (5), Abeln (3), Kriegel (3), Sprick (3/2), Horstmann (2), Kunze (2/1), Bekefeld (1), Hanke (1), Labbus (1), Ebken, Cordes, Gerding

Siebenmeter: HSG Phoenix 5/3, TuS Rotenburg 4/4

Zeitstrafen: HSG Phoenix 2, TuS Rotenburg 5

Besonderes Vorkommnis: Disqualifikation (ohne Bericht) gegen Jaqueline Hanke (HSG Phoenix) in der 18. Spielminute