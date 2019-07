Michael Schulz, der unter anderem für Werder Bremen kickte, erinnert sich an seine Zeit beim TuS Syke zurück. An die Hachestadt hat er viele gute Erinnerungen. (Karsten Bödeker)

Herr Schulz, können Sie sich noch an Ihr letztes Spiel in Syke erinnern?

Michael Schulz: Wie das denn? Ich weiß ja nicht mal mehr mein letztes Bundesliga-Spiel.

Ach, das meinten Sie. Ja, da erinnere ich mich noch dran.

Zum Ort hatte ich keine Beziehung, ich habe ja in Oldenburg gewohnt, wo ich meine Polizeiausbildung absolviert habe. Die Fahrerei war aufwendig. Wir hatten aber eine gute Truppe, ich erinnere mich an Heiner Rosan und Ludwig Wilhelm sowie an den Betreuer Alfred Cammans. Es war wirklich okay und hat Spaß gemacht, ich bin ja trotz Angeboten von Werders Amateuren noch länger geblieben. Gegangen bin ich dann auch wegen meines Jobs in Oldenburg – an eine Profikarriere habe ich ja nicht gedacht. Der Syker Abstieg, der sich angebahnt hatte, war auch ein Grund, klar.

Erst Oldenburg, dann Kaiserslautern, wo im Stadion die Hölle los war. Eigentlich wollte ich aus Oldenburg nicht weg. Aber Hannes Bongartz, der FCK-Trainer, wollte mich unbedingt haben. Obwohl ich Mitte 20 war. Die Lauterer mussten mich dann aus finanziellen Gründen verkaufen. Dortmund war natürlich nicht zu toppen, das war noch eine Steigerung. Und Werder war ein passender Abschluss. Insgesamt habe ich recht viel aus meinem geringen Talent gemacht.

Mit meiner Art hätte ich heute wohl keine Chance mehr. Die Profiwelt ist heute doch sehr angepasst. Von der Leistung her könnte ich aber auf alle Fälle mithalten. Ich war schnell, war bei der Polizei ein guter Leichtathlet gewesen. Zudem war meine Einstellung super, da wäre ich heute noch vorne dabei.

In Dortmund bin ich vom Platz geflogen, war lange gesperrt, der Tritt gegen den Wassereimer. Ich hatte meinen Ruf weg. Ja, ich war persönlich erledigt. Geisteskrank oder Rambo wurde ich genannt. So konnte das nicht weitergehen. Manager Michael Meier und ich haben sehr offen darüber gesprochen. Ich habe mir dann einen Anti-Stress-Trainer genommen und hatte die Chance zu einem Auftritt im aktuellen Sportstudio. Der war die Wende. Hinterher merkten die Leute: So doof ist der Schulz gar nicht. Ich wurde dann ein Musterprofi. „Schulz, Du Sau!“ war davor ein Schlachtruf gegen mich, das wurde überall gebrüllt. Das werde ich auch nicht mehr los. In Dortmund, wo ich öfter noch bin, ist das heute noch präsent. Neulich rief mir das lachend ein Fan auf der Straße zu. Da musste ich auch schmunzeln. So vieles kann ich dann doch nicht falsch gemacht haben.

(lacht) Doch, zweimal den Supercup. Und ich war bei der Olympiade. Aber tatsächlich war ich für die Meisterschaft immer zur falschen Zeit im Verein. Vor allem 1995 mit Bremen war das bitter. Wir haben im München am letzten Spieltag verloren und Meister wurde mein Ex-Verein Dortmund.

Ich arbeite in einer kleinen Agentur, wir betreuen Fußballer. Marco Höger ist ein Spieler, den ich entdeckt habe. Dann habe ich noch eine Kolumne bei Radio 91 in Dortmund und kleine Anfragen kommen immer. Liegt wohl daran, weil ich immer geradeheraus war und bin. Und ich fahre viel Ski, fast schon exzessiv.

Das ging ja erst Mitte der 1990er Jahre so richtig los, da habe ich ja fast schon aufgehört. Ich habe das immer selbst gemacht.

Also Schuhe mussten wir auch damals nicht putzen. Aber heute ist Fußball noch mehr Geschäft geworden und der Druck war früher auch schon groß. Das Umfeld hat sich total geändert. Die Spieler haben verschiedene Berater. Dann die Eltern. Es gibt welche, die sehen sich schon mit dem Champagner-Glas in der Loge. Das macht Druck auf die Kinder. Ich versuche meinen Spielern nicht so viel nebenbei abzunehmen. Aber es gibt einige, die haben einen ganzen Stab um sich, da kümmern sich dann allein zwei Leute um Instagram. Und einige turnen an einem freien Tag am Mittelmeer herum. Und wundern sich dann, dass das nicht gut ankommt. Vielleicht wäre ein Foto im Vereinstrikot nach dem Training doch etwas besser.

Ehrlich gesagt nicht. Ich bin beruflich so viel unterwegs, da reicht mir das. Ich weiß aber, was die Ehrenamtlichen in so einem kleinen Verein leisten und was die tun müssen, damit in der Kreisliga gekickt werden kann. Davor habe ich größten Respekt.

Zur Person

Michael Schulz

wurde 1961 geboren. 1980 wechselte er vom TuS Sulingen zum TuS Syke, wo er bis 1984 spielte. Über den VfB Oldenburg kam er zum 1. FC Kaiserslautern, Borussia Dortmund und Werder Bremen. Er lief 243 Mal in der Bundesliga auf. Die Syker hat Schulz nicht vergessen. „Der TuS Syke war im Herrenbereich der Ausgangspunkt für meine überraschend erfolgreiche Profikarriere, weshalb ich noch heute sehr positive Erinnerungen an die schöne Zeit in Syke habe und dem Verein sehr dankbar bin.“ Diese handschriftlichen Grüße schickte Schulz zum 100. Geburtstag an den TuS.