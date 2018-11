Bernd Schebitz und sein TSV Ristedt haben ein anstrengendes halbes Jahr hinter sich, was von argen Personalsorgen geprägt war. Die Freude auf die Winterpause ist dementsprechend groß. (Thorin Mentrup)

Bernd Schebitz: Natürlich sehr (lacht). Nach dem halben Jahr sind wir froh, dass am Sonntag das letzte Spiel des Jahres auf dem Plan steht und dass die Mannschaft und auch das Trainerteam dann einfach abschalten können. Es war schon belastend, ständig von außerhalb gefragt zu bekommen, was denn bei uns los ist und man sich daraufhin immer wieder rechtfertigen musste.

Schon extrem. Nach den Spielen ging es am Montag schon mit der Kaderplanung los. Ich habe jeden abtelefoniert und immer darauf gehofft, dass sie für den nächsten Spieltag einsatzbereit sind. In letzter Zeit gab es häufig Absagen, was für mich natürlich sehr hart war.

Das ist schwierig zu beurteilen. Manchmal frage ich mich bei einigen schon, ob das wirklich sein muss. Es wirkt dann sehr fadenscheinig. Solche kurzfristigen Absagen sind aber normal, vor allem, wenn man in so einer Situation steckt wie wir. Wenn es gut läuft, laufen dir die Jungs die Bude ein, sobald es aber in die andere Richtung geht, bleiben die meisten Weg oder setzten ihre Prioritäten anders. Als bestes Beispiel kann man hier den Brinkumer SV nennen. In der vergangenen Saison wurden sie Meister und alle wollten dabei sein. Jetzt, wo es etwas schlechter läuft, muss der Trainer sogar selbst ran. Das ist eine Sache, mit der ich aber nur ganz schwer umgehen kann. Für mich ist das ein absolutes No-Go. Wenn man sich einer Mannschaft anschließt, dann macht man es für die ganze Saison, egal wie schlecht es läuft.

Auf keinen Fall. Das waren Ausnahmen, die in Zukunft nicht mehr vorkommen sollen. Deswegen habe ich das Spiel am vergangenen Sonntag auch so kurzfristig abgesagt. Ich hätte in der Startaufstellung gestanden und das wollte ich mir nicht antun. Schließlich möchte ich mich nicht zum Gespött der Liga machen. Ich sehe mich nicht in der Position, mit den jungen Leuten zu spielen.

Dass wir jetzt nicht im oberen Mittelfeld mitmischen, war uns schon bewusst. Dass es sich aber in diese Richtung entwickelt, damit hat glaub ich keiner gerechnet. In der 1. Kreisklasse haben wir eine gute Saison gespielt und sind dementsprechend positiv, aber auch realistisch, als Aufsteiger in die neue Saison gegangen. Wären wir dauerhaft mit unserer ersten Elf angetreten, würde es jetzt bei uns ganz anders aussehen. Ich hoffe, dass es zur Rückrunde besser wird.

Das ist tatsächlich nicht so schwierig, wie man vielleicht denken mag. Die Jungs besitzen aber eine starke Mentalität. Sie merken es ja auch, dass es für uns nicht so einfach ist und wenn wir etwas tun könnten, würden wir es machen. Leider sind uns da die Hände gebunden. Wenn im Training nur acht bis neun Spieler dabei sind, kann man da nicht viel machen. Man muss die Jungs bei Laune halten und wenn uns nur wenige Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wird es irgendwann schwierig. Dennoch geht die Mannschaft immer optimistisch ins Spiel.

Zur Vorbereitung der Rückrunde wird sich bei uns die Lage wohl endlich entspannen. Timo Huntemann, Markus Bruns, Marius Schlötke und Patrick Hein werden sich uns wieder anschließen.

Selbstverständlich. Wir werden die Saison auf keinen Fall abschenken, das wird nicht passieren. Wir befinden uns gerade in sehr guten Gesprächen. Ich bin sehr zuversichtlich, was die Rückrunde betrifft.

Genaueres darf ich natürlich noch nicht verraten, aber es sind Spieler, die sowohl in der Kreisliga, als auch höher spielen.

Ich hoffe auf einen positiven Abschluss. Wenn wir ein Unentschieden rausholen könnten, wäre ich schon zufrieden. Für die Köpfe wäre es auch wichtig, mit einem positiven Erlebnis in die Pause zu gehen. Chancenlos sehe ich uns gegen Barnstorf nicht. Schließlich stehen mir 16 fitte Spieler zur Verfügung (lacht).

Zur Person

Bernd Schebitz

ist seit elf Jahren Trainer beim TSV Ristedt. Beruflich arbeitet der 47-Jährige als Kriminalbeamter bei der Kripo in Bremen. Seit insgesamt 25 Jahren ist er Trainer. Zum Ende der Saison gibt Schebitz den Trainerposten ab und zieht sich aus dem Fußballgeschäft komplett zurück.