Klaus Buck und seine Fahrenhorster behaupteten sich gegen Schneverdingen. (Rahn)

Fahrenhorst. Die Herren-65-Mannschaft des TV Fahrenhorst hat ihre tolle Sommerpunktspielrunde fortgesetzt: Auch das Heimspiel gegen den Schneverdinger TC entschied sie für sich. Ein 4:2-Erfolg nach einem 2:2-Zwischenstand ist für das Team um Mannschaftsführer Rainer Förster mittlerweile keine große Überraschung mehr.

„Wir trauen kaum unseren Augen. Dass wir in dieser Liga solche Ergebnisse erreichen, hätten wir kaum für möglich gehalten“, kommentierte der Kapitän etwas ungläubig. In Fahrenhorst wurde das Punktspiel auf zwei Plätzen begonnen. Rolf Bauer musste sich mit 1:6 und 1:6 geschlagen geben. Was sich auf dem Papier als eindeutige Angelegenheit liest, stellte sich in Wirklichkeit anders dar. „Rolf hat momentan das Pech, dass er immer auf extrem starke Gegner trifft. Er braucht sich aber nichts vorzuwerfen. Seine Leistung war gut“, lobte Förster. Auch für Erwin Stehmeier hatte der Mannschaftsführer nur warme Worte übrig: „Erwin hat in den letzten Jahren eigentlich nur Doppel gespielt. In dieser Saison brauchten wir ihn im Einzel und er war sofort da. Er ist in einer sensationellen Form.“

Der klare Zweisatzerfolg Stehmeiers war dann keine große Überraschung mehr. Es folgten zwei weitere sehr umkämpfte Einzel. Rainer Förster lieferte sich mit Eberhard Fritz ein Duell auf hohem Niveau. Nachdem beide einen Satz für sich verbucht hatten, musste der Matchtiebreak die Entscheidung bringen. Beim 9:8 verschlug Schneverdingens Nummer eins einen „Elfmeter“ und musste zwei Ballwechsel später seinem Kontrahenten zum Sieg gratulieren. Im finalen Einzel kämpfte Klaus Buck über zwei Stunden. Geplagt von einer Armverletzung verlor er mit 4:6 und 5:7. Für die Doppel setzte der TVF auf die eingespielte Paarung mit Rolf Bauer und Erwin Stehmeier. Sie brachten ihr Match souverän nach Hause und steuerten ebenso einen wichtigen Punkt bei wie Rainer Förster und Hartmut Bieber. Nach verpatztem ersten Satz schlugen Förster/Bieber mit einem 6:1 in Durchgang zwei zurück. Im dritten Satz bedeutete ein 10:7 den umjubelten Matchgewinn.

Mit nun drei Siegen aus vier Punktspielen bleibt die Herren-65-Mannschaft des TV Fahrenhorst ein heißer Kandidat auf den Gewinn des Oberligatitels.