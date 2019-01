Die elfjährige Emelie Maßberg vom Weyher SV wurde Siegerin des Schwimmerischen Mehrkampfs Freistil des Jahrgangs 2008. (Schramme)

Hildesheim. Fünf Goldmedaillen der Jahrgangswertung haben die Aktiven des Grafen-Schwimmteams Hoya-Bruchhausen bei den Bezirksmeisterschaften der Schwimmer über die langen Strecken eingesackt, die im Wasserparadies Hildesheim über die Bühne gingen. Je zweimal als Erste schlugen Annele Ruppelt und Felix George an.

Schneller als jemals zuvor sauste Annele Ruppelt über 400 Meter Lagen durchs Wasser. Als die 15-Jährige das Ziel nach 5:44,50 Minuten erreicht hatte, musste ihre nächste Verfolgerin noch 18,37 Sekunden weiterschwimmen. Mit diesem hervorragenden Ergebnis sicherte sich Ruppelt die Goldmedaille ihres Jahrgangs und darüber hinaus die Silbermedaille der offenen Wertung. Ihren zweiten Sieg errang die Grafen-Schwimmerin über 800 Meter Freistil, die sie in 11:03,50 Minuten hinter sich brachte.

Ebenfalls als Lagen- und Freistilschwimmer triumphierte Felix George. Das Rennen über die 800 Meter Freistil beendete der 17-Jährige nach 9:28,41 Minuten. Das bedeutete Platz eins des Jahrgangs 2002. In der offenen Wertung landete George auf dem Bronzerang. Goldstück Nummer zwei war über 400 Meter Lagen fällig (5:18,31 Minuten). Um mehr als drei Sekunden konnte sich Matthias Wille über 400 Meter Lagen verbessern. Seine vier Konkurrenten des Jahrgangs 2005 hängte er in 5:40,28 Minuten ab.

Parallel zu den Bezirksmeisterschaften fand im Hildesheimer Wasserparadies der Schwimmerische Mehrkampf für die Jahrgänge 2007 und 2008 statt. Zusätzlich zu 200 Metern Lagen und 400 Metern Freistil musste je eine 50, 100 und 200 Meter lange Strecke in einer frei gewählten Schwimmart zurückgelegt werden. Als Freistilschwimmerin startete hier Emelie Maßberg vom Weyher SV. Von keiner ihrer acht Konkurrentinnen zu schlagen war die Elfjährige auf der 400-Meter-Freistilstrecke. Mit einem souveränen Vorsprung von sechseinhalb Sekunden schlug sie nach 5:48,94 Minuten an. Ebenfalls schneller als alle Gleichaltrigen war die Weyherin über 400 Meter Lagen. Insgesamt 1432 Punkte hatten sich am Ende auf ihrem Konto angesammelt. Mit diesem respektablen Ergebnis wurde Maßberg Siegerin des Schwimmerischen Mehrkampfs Freistil des Jahrgangs 2008.