Manchmal kann sich selbst ein so erfahrener Recke wie Thomas Taube nur verwundert die Augen reiben. Denn eigentlich hatte der Vollblutschütze, der beim SV Bramstedt als Trainer und Sportleiter aktiv ist und beim Nordwestdeutschen Schützenbund (NWDSB) als Sportsachbearbeiter angestellt ist, damit gerechnet, dass die 51 Medaillen von den Landesmeisterschaften im Vorjahr nicht mehr zu toppen seien. Doch weit gefehlt: Denn die Bramstedter setzten noch einen drauf. Bei der jüngsten Auflage der Titelkämpfe sammelten sie stolze 62 Medaillen. Mit umso mehr Rückenwind machen sie sich nun auf den Weg zu den Deutschen Meisterschaften nach München-Hochbrück.

14 Bramstedter reisen nach Süden. Im Team des Schützenvereins wird dann auch Patricia Preiß sein. Taube selbst lockte die 18-Jährige zum Verein. 2012 war das. „Ich hatte im Training schnell gute Ergebnisse, das motiviert natürlich“, erklärt Preiß, dass sie schnell spürte, dass Schießen ihr Sport ist. Auch die ersten Wettkämpfe verliefen recht erfolgreich. Trotz einer zwischenzeitlichen Pause von einem Jahr meldete sie sich erfolgreich wieder zurück. Dass sie bei den Landesmeisterschaften nun sogar so stark abschnitt, dass sie auf der Olympiaschießanlage in München-Hochbrück gleich in sechs Disziplinen gefordert sein wird, hat sie selbst überrascht. Denn wegen ihrer überbetrieblichen Ausbildung zur Baumaschinenführerin ist die Zeit fürs Training knapp. Deshalb wollte sie bei den Landesmeisterschaften eigentlich „einfach nur mal gucken, was geht“, wie sie sagt. „Ich war im Anschlag erst unsicher, habe mich dann aber neu eingerichtet und dann lief es besser. Ich habe bei der Probe schon ein paar Zehnen geschossen und dann lief es auch im Wettkampf gut“, blickt sie zurück auf die Landesmeisterschaften, bei denen sie unter anderem einen Landesrekord in der Disziplin Kleinkaliber 100 Meter schoss. 296 Ringe erreichte sie – 300 sind maximal möglich. Alle Herren und Damen stellte sie in den Schatten.

Die Deutschen Meisterschaften werden Preiß nicht fremd sein. Bereits 2014 stand sie auf der größten nationalen Bühne. Auch damals recht entspannt: „Ich habe die Meisterschaften als besseres Training angesehen“, verrät sie. Diese Lockerheit will sie sich auch dieses Mal bewahren, denn großen Druck macht sie sich nicht. „Für mich geht es darum, weiterhin Erfahrungen zu sammeln“, nennt sie das Hauptziel. Ob sie dann noch einmal so überraschen könne wie bei den Landesmeisterschaften werde sich zeigen. Große Ziele jedenfalls habe sie sich nicht gesetzt. Eine Herangehensweise, die zuletzt perfekt funktionierte. Häufiger als Preiß wird aus den Reihen der Bramstedter nur Annika Neumann in München starten: Sie ist sieben Mal dabei.

Als Favoriten gelten die Schützinnen und Schützen aus dem Norden Deutschlands gemeinhin nicht. „Die Voraussetzungen sind im Süden besser“, sagt Marcus Hemmelskamp, Trainer des Landesbestenkaders des NWDSB. „Jeder Schütze, den wir ins obere Drittel kriegen, ist gut, jede Medaille ist ein Riesenerfolg“, verdeutlicht er. Er hat insbesondere das große Talent Finja Kölling unter seine Fittiche genommen. Wenn er in Bramstedt vorbei schaut, nimmt er sich aber Zeit für die anderen Talente. Und die sind zahlreich. „Hier wird schon eine herausragende Arbeit geleistet“, lobt Hemmelskamp die Ausbildung im Talentnest. Dass so viele junge Schützen aus Bramstedt wie Emma Peters, die sechs Mal Gold bei den Landesmeisterschaften geholt hat, den Sprung auf die nationale Bühne schaffen, überrascht auch Taube nicht. „Hier fangen sie früher mit dem Luftgewehr-Schießen an, obwohl sie auch noch Lichtpunktschießen machen könnten. Wir lassen auch nicht so lange auflegen“, verdeutlicht er wichtige Aspekte der Förderung. So feierten Schützinnen wie Ronja Kölling ihre Meisterschaftspremiere mit nur zehn Jahren. Das erklärt, warum bei den Siegerehrungen auf Landesebene so viele blaue Bramstedter Trainingsjacken zu sehen waren. Ohne die finanzielle Unterstützung des Vereins sei diese Erfolgsgeschichte aber nicht möglich, fügt Taube an. Einen hohen dreistelligen Betrag ergeben allein die Startgelder für München, dazu kommt die Ausrüstung. „Dafür können wir uns nur bedanken“, weiß Taube. Und natürlich Ergebnisse liefern. Das hat auf den Landesmeisterschaften einmal mehr bestens funktioniert – und soll in München auch ganz gut klappen.

Das Bramstedter Team für München: Eyleen Heuwinkel, Chantal Luisa Kück, Patricia Preiß, Annika Neumann, Sascha Gottwald, Pia Goldmeyer, Finja Kölling, Robin Mertens, Antonia Krüger, Lisa Nell Pohler, Julia Haß, Zoe Cordes, Lea Meuschel, Emma Peters.

Zur Sache

Deutsche Meisterschaften

Wenn München-Hochbrück ruft, dann sind die Sportschützen Deutschlands elektrisiert: Jedes Jahr im Spätsommer treffen sich auf der Olympiaschießanlage die besten Schützen des Landes. Mehr als 6000 Sportler werden bei den Titelkämpfen erwartet, die offiziell am Donnerstag beginnen. Dann finden noch Trainingseinheiten statt, die ersten Wettkämpfe stehen für Freitag auf dem Programm. Anfang September fallen die letzten Schüsse. Allein die vom Deutschen Schützenbund (DSB) veröffentlichte Teilnehmerliste ist 177 Seiten lang. Die Meisterschaften sind eine der größten Sportveranstaltungen in Deutschland. Das Besondere: Manchmal schaffen es mehrere Familiengenerationen zu den Titelkämpfen, denn der Schießsport bietet 35 Disziplinen in den unterschiedlichen Altersgruppen. Für alle Sportler geht es bei der Jagd auf die Titel und Medaillen um jeden Ring. Wie der Verband mitteilt, werden bei den Meisterschaften rund 750 000 Schuss abgegeben.

Weitere Informationen

Ergebnisse

Bramstedter Erfolge bei den Landesmeisterschaften

Mannschafts-Medaillen

Gold: Lichtgewehr Freihand Schüler III, Luftgewehr-Dreistellungskampf Schüler I, Luftgewehr Schüler, Luftgewehr Jugend, Kleinkaliber-Dreistellungskampf Jugend, Luftgewehr Mixed Team Junioren, Luftgewehr Juniorinnen, Luftgewehr Damen; Silber: Lichtgewehr Auflage Schüler I, Luftgewehr Schüler, Luftgewehr Mix Team Junioren, Kleinkaliber 30 Schuss Herren; Bronze: Zimmerstutzen Herren I, Kleinkaliber 30 Schuss Herren, Luftpistole Auflage Senioren 0

Einzel-Medaillen

Gold: Emma Peters: Luftgewehrdreistellungskampf Schüler II, Luftgewehr Schüler I; Lea Meuschel: Luftgewehr Schüler I; Patricia Preiß: Luftgewehr Juniorinnen I, KK 100m Herren I; Silber: Mara Sperlich: Lichtgewehr Schüler IV; Tyra Thies: Lichtgewehr Freihand Schüler III; Zoe Cordes: Luftgewehrdreistellungskampf Schüler II; Antonia Krüger: Luftgewehr Schüler I; Finja Kölling: Luftgewehr Jugend; Sascha Gottwald: Kleinkaliberdreistellungskampf Jugend; Rieke Habekost: Luftgewehr Juniorinnen I; Patricia Preiß: KK 30 Schuss Juniorinnen, KK-Liegend Juniorinnen I;Chantal Kück: Luftgewehr Damen I; Annika Neumann: KK 30 Schuss Herren; Bronze: Lientje Suhling: Lichtgewehr Freihand Schüler III; Zoe Cordes: Luftgewehr Schüler II; Gina Fuhrmann: Luftgewehrdreistellungskampf Schüler II; Pia Goldmeyer: Luftgewehr Jugend w, Kleinkaliber-Dreistellungskampf Jugend; Sascha Gottwald: Luftgewehr Jugend m; Thalia Goßling: Luftgewehr Juniorinnen I; Finja Kölling: KK 30 Schuss Junioren; Volker Vogelsang: Zimmerstutzen Herren I; Annika Neumann: Luftgewehr Damen; Waltraut Peters: Luftpistole Auflage Seniorinnen III

Mannschafts-Medaillen für einen anderen Verein

Gold: Luftgewehrdreistellungskampf Schüler I (Hahn), Luftgewehrdreistellungskampf Jugend (Atter), Zimmerstutzen Herren I (Freudenberg), Luftgewehr Mixed Team Erwachsene (Wiefelstede), Kleinkaliber 3x20 Damen I (Freiheit), Kleinkaliber 3x40 Damen I (Freiheit), Kleinkaliber Liegend Damen I (Wieckenberg); Silber: Luftgewehrdreistellungskampf Schüler I (Hahn), Kleinkaliber Liegend Jugend (Voltlage), Kleinkaliber Liegend Juniorinnen (Metjendorf); Bronze: Kleinkaliber 3x20 Juniorinnen (Hahn), Kleinkaliber 3x20 Damen III (Freudenberg)

Einzel-Medaillen für einen anderen Verein

Gold: Emma Peters: Luftgewehrdreistellungskampf Schüler I (Hahn), Finja Kölling: Luftgewehrdreistellungskampf Jugend (Atter), Annika Neumann: Kleinkaliber 3x20 Damen I (Freiheit), Jutta Günnemann: Luftgewehr (Hankhausen); Silber: Ronja Kölling: LG-Dreistellungskampf Schüler I (Hahn), Robin Mertens: Luftgewehrdreistellungskampf Jugend (Atter); Bronze: Antonia Krüger: LG-Dreistellungskampf Schüler I (Hahn), Annika Neumann: KK 3x40 Schuss Herren (Freiheit) THR