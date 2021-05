So kannten sie Oliver Meyer in Bassum: jubelnd, so wie hier nach einem Tor gegen den SV Heiligenfelde. (Thorin Mentrup)

Es war im Dezember 2019, als Oliver Meyer seine Zelte sowohl in beruflich und privater, als auch in sportlicher Hinsicht in Bremen und im Nordkreis Diepholz abbrach. Den damals 31-Jährigen verschlug es weiter nördlich in die Republik, genauer gesagt in die Weltmetropole Hamburg, in der ein neuer Job als Bauingenieur bei einem großen Stromversorger auf den in Bassum aufgewachsenen Stürmer wartete. Und auch sportlich fand Meyer in seiner neuen Heimat schnell eine neue Herausforderung. Mittlerweile kickt er in der Bezirksliga-Reserve des Hamburger Fußball-Oberligisten und Traditionsvereins HEBC (Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel Club), der auf seiner Homepage mit dem Slogan „Wir sind der Verein im Herzen von Eimsbüttel“ wirbt. Werders ehemaliger Profi und jetziger sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums Thomas Wolter wurde unter anderem beim HEBC groß, der nicht nur im Herzen von Eimsbüttel, sondern auch im Herzen der Hansestadt beheimatet ist.

„Ich wohne wirklich sehr zentral in Hamburg, bin mit dem Fahrrad in zehn Minuten im Stadtzentrum an der Alster. Ich bereue es nicht, den Schritt nach Hamburg gemacht zu haben. In erster Linie war natürlich der neue Job maßgebend für den Umzug, doch die Stadt selbst hat natürlich auch gereizt und war ein weiterer Grund“, schildert Meyer, der mit seiner Freundin Leonie im Eimsbütteler Stadtteil Lokstedt lebt. Doch Corona bremst zurzeit etliche seiner Aktivitäten aus. „Schade, da wohnt man in einer der schönsten Städte Deutschlands und kann vieles zurzeit nicht nutzen. Ich hatte von etlichen Besuchen am Millerntor beim FC St. Pauli, Ausflügen in den Hamburger Hafen und vielen anderen Sachen geträumt, die zurzeit ausfallen und die man einfach nicht machen kann“, bedauert der 32-Jährige.

Seit einem Jahr befindet er sich zudem im Homeoffice, welches nur kurz unterbrochen war. „Auch das ist natürlich auf Dauer blöd. Es fehlt der Flurfunk, der Austausch mit den Kollegen“, sagt der in der Planungsabteilung seiner Firma tätige Bauingenieur, der große Projekte ausschreibt und diese realisiert. „Zumindest kann ich auf Baustellen raus“, sagt Meyer, der zuvor bei seinem vorherigen Betrieb in Bremen noch als Bauleiter tätig war. „Ich habe in meiner Zeit als Bauleiter viel gelernt. Es passt schon, wenn man beide Seiten kennt“, ergänzt der einstige Torjäger vom Dienst, der im Dezember 2019 bei der Bassumer Hallen-Stadtmeisterschaft seine finalen Spiele für den TSV Bassum bestritt und sich mit den Titeln des Turniersiegers und Torschützenkönig von seinem Heimatklub, bei dem er im Alter von vier Jahren mit dem Fußball begann, verabschiedete.

Mit dem Pott nach Mallorca

Bis auf einem einjährigen Gastspiel beim Bremen-Ligisten Brinkumer SV, mit dem er am Ende die Relegationsrunde zur Regionalliga bestreiten durfte und einem halbjährigem Intermezzo beim Bezirksligisten SV Heiligenfelde, blieb er seinem TSV Bassum treu. In schöner Erinnerung blieben ihm dabei die Aufstiege in die Bezirksliga in den Jahren 2008 und 2014. "2014 kam es dabei in Bassum am finalen Spieltag zum direkten Aufeinandertreffen gegen den Verfolger und unmittelbaren Konkurrenten TuS Kirchdorf, welches die Lindenstädter mit 1:0 für sich entschieden. 2007 wurde der Vollblutstürmer mit dem TSV nach einem 3:1-Erfolg über den SV Lessen zudem noch Kreispokal-Sieger. "Danach ging es mit dem Pott zum Ballermann nach Mallorca. Das war damals noch mit den alten Haudegen wie Kristian Wichmann, Sven Plaumann oder Betreuer Frank Poppe. Von denen konnte ich sehr viel lernen. Ich vermisse schon ein bisschen die alten Zeiten und auch die dritte Halbzeit nach dem Spiel", erinnert sich Meyer, der unter Coach Frank Fischer im Jahr 2007 den Sprung von der Bassumer Jugend in den Herrenbereich schaffte, gerne zurück. "Ich rechne es Frank hoch an, wie er mich unterstützt hat. Unter ihm habe ich fast immer in der Stammelf gespielt und viel gelernt", blickt Meyer dankbar zurück. Ein weiteres nervenaufreibendes Spiel war für ihn der 1:0-Sieg im Relegationsspiel beim SV Landesbergen vor knapp 1000 Zuschauern im Jahr 2015, durch den sich die Bassumer den Klassenerhalt in der Bezirksliga sicherten.

Durch seine Eltern, die in Bassum leben und auch seine alten TSV-Weggefährten und Freunde Mathis Hoffmann, Jannik Hahnel oder auch Philip Schönborn, ist der Kontakt zur alten Heimat logischerweise nicht abgebrochen. Gemeinsam mit Hoffmann dachte er sich im Februar dieses Jahres eine Lauf-Challenge aus, bei der am Monatsende jeder um die 80 Laufkilometer absolviert haben musste. „Der Verlierer musste dann einen Betrag an eine gemeinnützige Organisation spenden. Ich lief circa 90 Kilometer, Mathis um die 80 Kilometer. Somit hatte ich gewonnen und Mathis musste spenden“, verrät Meyer, dessen Lieblingsverein in der Bundesliga nach wie vor der VfB Stuttgart ist. Die Stuttgarter nahm er nach seinem Umzug noch vor der ersten Corona-Unterbrechung und den später folgenden Geisterspielen bei einem Zweitliga-Gastspiel beim FC St. Pauli unter die Lupe. Mittlerweile sind die Stuttgarter wieder erstklassig und machen aus Sicht des 32-Jährigen in der Bundesliga einen richtig guten Job, sehr zur Freude des glühenden Fans. „Ich bin richtig zufrieden mit dem VfB, der in der ersten Liga eine richtig tolle Saison absolviert und sehr stark spielt. Die Mannschaft ist toll zusammengestellt und es passt alles richtig gut zusammen. Man kann sich die zurzeit richtig gut angucken. Sportdirektor Sven Mislintat macht einen guten Job und Trainer Pellegrino Matarazzo hat ebenfalls sehr viel bewirkt“, ist Meyer voll des Lobes über seinen Lieblingsklub.

Kurioserweise erleichterten ihm zwei ehemalige Dauerrivalen und Weggefährten das Einleben in der neuen Heimat. So leben Kristian Kreis und Björn Kitow, die früher für den Bassumer Kontrahenten TuS Syke aktiv waren, schon seit längerem in der Hansestadt. „Der Kontakt zu ihnen und der Fußball halfen mir, schnell Anschluss zu finden. Wir treffen uns regelmäßig, gucken gemeinsam Bundesliga und reden über die alten Zeiten und die frühere Rivalität zwischen dem TuS Syke und TSV Bassum“, schmunzelt Meyer.

Sowohl Kitow, der bis zuletzt für den HEBC spielte, als auch Kreis, der für den USC Paloma auflief, haben ihre Laufbahnen mittlerweile beendet. Aufgrund der Nähe zu seinem Wohnort heuerte Meyer bei der Zweitvertretung des HEBC an. „Es war schon eine Umstellung, da beim HEBC auf Kunstrasen gespielt wird. Das ist ein ganz anderer Fußball, da alle Mitspieler technisch sehr versiert sind. Der HEBC hat viele gute Nachwuchsleute am Start, wir verfügen über eine ambitionierte Mannschaft. Das Niveau der Hamburger Bezirksliga entspricht dem der niedersächsischen“, vergleicht Meyer, der anstatt im Sturm jetzt überwiegend auf der Achterposition zum Einsatz kommt. Das sorgt für Schmunzeln bei seinen alten TSV-Kumpels Hoffmann, Hahnel und Schönborn. „Ich werde anstatt auf der Neun auf der Acht eingesetzt, weil ich vermutlich nicht mehr der Schnellste bin“, sagt Oliver Meyer und lacht.