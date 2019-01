Der Barrier TC II um Andree Meyer sicherte sich die Meisterschaft in der Verbandsliga. Im letzten Saisonspiel feierte der BTC einen klaren 6:0-Erfolg über den TV RW Bremen. (Braunschädel)

Syke-Barrien. Am Ende war es nahezu ein Spaziergang zum Titel: Mit einem 6:0-Erfolg über den TV RW Bremen haben die Herren-30-Tennisspieler des Barrier TC die Meisterschaft in der Verbandsliga äußerst souverän unter Dach und Fach gebracht. Dank der zwei Punkte zogen sie noch am TC Seppensen vorbei, der aus der Ferne beobachten musste, wie ihm der Titel noch entrissen wurde. In der kommenden Winterrunde dürfen die BTC-Cracks in der Landesliga starten.

Eine riesige Sause haben die Barrier nach dem Titel nicht gefeiert: „Wir haben den Abend ganz gemütlich ausklingen lassen“, berichtete Andree Meyer. Der Erfolg über die Bremer, die die Winterrunde ohne einen einzigen Zähler beendeten, war nie gefährdet. Galten die Gastgeber schon vor dem Aufeinandertreffen als klarer Favorit, war diese Rolle spätestens dann nicht mehr wegzudiskutieren, als die Gäste mit nur drei Spielern anreisten. Ein Einzel und ein Doppel gingen damit bereits schon im Vorfeld kampflos an den BTC. „Bremen war wirklich ersatzgeschwächt. Wir hätten natürlich am liebsten alle Spiele ausgetragen“, sagte Meyer. So aber musste in den Einzeln Wolfgang Held gar nicht erst aufs Feld, um einen Punkt für sein Team zu holen. In den Doppeln hatten Eike Trümpler und Christoph Lilienbecker keine Kontrahenten.

Die anderen vier Begegnungen gingen deutlich an die Gastgeber. Einzig bei Meyers Duell mit Nicos Schlüter ging es auf dem Papier halbwegs eng zu. Letztlich aber behielt der Barrier mit 6:4, 6:4 in zwei Sätzen die Oberhand. Weniger Mühe hatten Lilienbecker an dritter Position mit seinem Kontrahenten Sören Isern, den er mit 6:0, 6:4 bezwang, und Florian Zeichner, der im Duell der Spitzenspieler Malte Schepers beim 6:2, 6:0 keine Chance ließ. Nach den Einzeln standen der Sieg und damit die Meisterschaft der Barrier bereits fest. Mit dem 6:2, 6:2 beendeten Zeichner und Meyer im Doppel dann die Saison standesgemäß mit einem Sieg.

Mit vier Siegen und nur einer Niederlage (dem unnötigen 2:4 in Delmenhorst) haben die Barrier ihr Soll übererfüllt. Die Maßnahme, für die Verbandsliga zu melden, hat sich letztlich ausgezahlt. „Für uns war es die richtige Entscheidung. Wir wussten, dass wir viel rotieren müssen, denn es liegt ja auch am Wochenende mal familiär etwas an“, erklärt Meyer. In der Tat traten die Barrier nicht ein einziges Mal in der gleichen Besetzung an. Insgesamt kamen in den fünf Spielen zehn Akteure zum Einsatz. „Dennoch haben wir sehr konstant auf einem guten Niveau gespielt“, zeigte sich Meyer mit den Auftritten sehr zufrieden. Dass sich die Barrier selbst von der Niederlage in Delmenhorst nicht aus der Bahn werfen ließen und sich im anschließenden Spiel gegen Vizemeister Seppensen den wichtigen 4:2-Erfolg sicherten, mit dem sie die Titelhoffnungen am Leben hielten, war ein deutliches Zeichen der Qualität in Reihen der Herren-30-Reserve. Der Aufstieg in die Landesliga ist die logische Folge. „Das ist dann schon ein Sprung“, weiß Meyer, dass die Gegner noch ein bisschen stärker werden. „Aber ich denke trotzdem, dass wir in diese Liga gehören. Das hat man an den Ergebnissen in dieser Saison gesehen.“

Weitere Informationen

Verbandsliga Herren 30

Barrier TC II - TV RW Bremen 6:0

Florian Zeichner - Malte Schepers 6:2, 6:0; Andree Meyer - Nicos Schlüter 6:4, 6:4; Christoph Lilienbecker - Sören Isern 6:0, 6:4; Wolfgang Held siegt kampflos; Zeichner/Meyer - Schepers/Schlüter 6:2, 6:2; Eike Trümpler/Lilienbecker siegen kampflos THR