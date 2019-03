Alles deutet auf den Abstieg hin für die TSG Osterholz-Gödestorf und Keeper Jan-Thore Kühl. (Thorin Mentrup)

Geht da vielleicht noch was oder war es das tatsächlich schon für die TSG Osterholz-Gödestorf? Die Chancen auf den Klassenerhalt stuft Karsten Köitsch, der das Team gemeinsam mit André Hanke trainiert, nach nur sechs Punkten aus 17 Spielen ganz realistisch ein: „Es wäre vermessen zu sagen, dass wir das noch zu unseren Gunsten drehen können. Wir brauchen in 13 Spielen vier bis fünf Siege mehr als die Konkurrenten. Das wird ganz schwierig.“ Die Zeit bis zum letzten Spieltag dürfte also ganz im Zeichen des Abschieds stehen. Und zwar nicht nur von der Kreisliga. Denn auch personell wird sich die TSG mit Blick auf die kommende Saison verändern.

Diese Veränderung betrifft unter anderem die Trainerposition: Köitsch und Hanke gehen in ihre letzten Monate als Trainer der Gödestorfer. Besonders Köitsch hat die TSG in den vergangenen sechs Jahren geprägt. „Jetzt habe ich das Gefühl, dass die Jungs einen neuen Impuls und auch eine andere Ansprache brauchen.“ Mit dem Gedanken, nur noch bis zum Saisonende zu bleiben, habe er sich schon länger beschäftigt. „Ich habe für mich die richtige Entscheidung getroffen“, sagt er. Doch Köitsch ist wie Hanke Sportler genug, um die eigene Person hinten anzustellen. „Wir sind jetzt die nächsten Monate noch mit ganzem Herzen dabei und werden das richtig durchziehen“, verspricht er.

Mehr Absteiger drohen

Dass das Trainerduo, das seine Elf in der vergangenen Saison nach zwei Aufstiegen in Serie zum Klassenerhalt führte, einen Kreisligisten an den noch unbekannten Nachfolger übergibt, ist unwahrscheinlich. Zum einen, weil der Rückstand des Tabellenvorletzten auf den einen Rang besser positionierten TSV Bramstedt bereits acht Punkte beträgt, zum anderen, weil die Kreisliga Diepholz wohl kaum mit nur zwei Absteigern auskommen wird. „Ich gehe ganz schwer davon aus, dass drei, wenn nicht sogar vier Teams absteigen werden“, sagt Köitsch mit Blick auf die zahlenmäßig klar von Mannschaften aus dem Kreis Diepholz dominierte Bezirksliga. Vier von ihnen belegen allerdings auch die drei Abstiegsränge und den Relegationsplatz. Das dürfte am Ende dazu führen, dass mehr als nur ein Kreisliga-Duo den Gang in die 1. Kreisklasse antreten muss. „Das ist sehr bitter, aber so sind nun mal die Statuten“, seufzt Köitsch.

Er und Hanke wollen dennoch alles dafür tun, um das vermeintlich Unmögliche noch möglich zu machen. Besonders motiviert dürften auch Frank Weseloh und Malte Garlich sein: Auch diese beiden Leistungsträger werden die TSG verlassen, beide bekanntlich in Richtung des SV Heiligenfelde. Der eine (Weseloh) als spielender Co-Trainer, der andere nur als Spieler. Auch diese Lücken gilt es für die TSG mit Blick auf die kommende Saison zu schließen. Das dürfte besonders im Fall des Führungsspielers Weseloh, an dem sich die Mitspieler allzu oft hochgezogen haben, schwierig sein. Für ihn gilt aber ebenso wie für Garlich, Köitsch und Hanke: Der Klassenerhalt wäre ein schönes Abschiedsgeschenk.

Der 4:1-Sieg über den SV Jura Eydelstedt und der gute Auftritt beim 2:4 beim TSV Weyhe-Lahausen, mit denen sich die TSG in die Winterpause verabschiedete, befeuern zumindest die Hoffnungen auf eine ordentliche Restrunde. Ob sich die Gödestorfer am Ende tatsächlich noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen dürfen, „wird sich relativ schnell entscheiden“, glaubt Köitsch. Der Blick auf den Spielplan unterstreicht das: Die TSG startet, plakativ formuliert, mit Sechs-Punkte-Wochen: Die Gegner TV Neuenkirchen, TSV Bramstedt, SV Mörsen-Scharrendorf, TSV Ristedt und SV Friesen Lembruch rangieren alle in der unteren Tabellenhälfte, bis auf Mörsen sind sogar alle abstiegsbedroht. Diese Spiele offerieren Osterholz-Gödestorf Chancen, allerdings stellen sich Köitsch und Co. auch auf besonders erbitterte Gegenwehr ein: „Das sind auch alles Mannschaften, die unbedingt die Klasse halten wollen.“ Wenn Ende März dieser Fünferpack gespielt ist, dürften die Gödestorfer endgültig wissen, wohin die Reise für sie geht und ob sie tatsächlich noch nach dem kleinen Nichtabstiegs-Strohhalm greifen dürfen. Wenn nicht, dann wäre das sicherlich nicht verwunderlich, aber dennoch extrem bitter.