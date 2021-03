In gleich mehreren Disziplinen hat Finja Kottmann vom TSV Asendorf im Vorjahr deutlich zugelegt. (Michael Braunschädel)

Der Erfolg kam überraschend. Leichtathletik-Talent Finja Kottmann vom TSV Asendorf hat im vergangenen Jahr lediglich einen Blockwettkampf absolviert – und sich gleich in die Top 25 der DLV-Jahresbestenliste in ihrer Altersklasse W15 eingetragen. 2450 Punkte gelangen der 15-Jährigen auf dem Sportplatz in Moordeich, was vor Ort Platz vier bedeutete und Rang fünf im Landesvergleich.

Auch für Kottmann kam diese Leistung unerwartet, wie sie rückblickend feststellt. „Über den vierten Platz habe ich mich selber gewundert“, erzählt sie. Doch an diesem Tag schien alles zu passen. Ein Erfolg, der Trainerin Ute Schröder ebenfalls gleichermaßen verblüffte wie erfreute. „Finja hat sich wirklich gut entwickelt“, lobt die Asendorfer Übungsleiterin. Mit ihrer athletischen Figur sieht sie Kottmann inzwischen als talentierte Mehrkämpferin, die nicht nur in Wurf-Disziplinen überzeugt, sondern auch bei Sprints, Hürden sowie im Hoch- und Weitsprung starke Leistungen zeigt.

Woher diese Begabung kommt, fällt der Athletin selbst offenbar schwer zu erklären. „Ich kann alles irgendwie“, umreißt sie. Und viel wichtiger: Sie finde an all den Disziplinen gefallen. Eine Laufbahn als Siebenkämpferin etwa könnte sie sich vorstellen, sagt Kottmann, die auch im Speerwurf erhebliche Fortschritte machte. Ohne die Norm für die Landesmeisterschaft erfüllt zu haben, dürfte sie dennoch nachmelden – und belohnte sich prompt mit der Bronzemedaille bei einer Weite von 33,27 Meter. „Finja hat richtig Gas gegeben und wirklich gekämpft“, schwärmt Schröder noch immer. Technisch habe die 15-Jährige in kurzer Zeit viel gelernt und die Vorgaben umgesetzt.

Leistung durch Yoga gesteigert

Für diese beachtliche Entwicklung, eine Verbesserung von fast einem Meter, lässt sich bei Kottmann auch eine Erklärung abseits des Trainingsplatzes finden. Mit Yoga-Einheiten arbeitete sie an ihrer Physis. Zehn Stunden zur Probe motivierten sie mit einer Gruppe von drei anderen Mädchen, auch während der Kontaktbeschränkungen per Online-Unterricht weiter an sich zu arbeiten. „Ich merke, dass ich beim Speerwurf viel stabiler bin. Man gewinnt dadurch“, beobachtet sie. Auch im Alltag gehe sie nun aufrechter als zuvor.

Doch auf dem Übungsplatz schlug das Training offensichtlich an, trotz der Corona-Beschränkungen verbesserte sich Kottmann kontinuierlich. „Wir haben uns in Kleingruppen Meter für Meter weitergekämpft“, beschreibt sie. Und auch wenn nicht so viel Training wie sonst möglich gewesen sei, habe sich der Körper doch verändert.

Nach der Zwangspause über den Winter waren in den vergangenen Wochen nun wieder Einzel-Trainingseinheiten möglich. „Ich finde super, dass Ute das macht. Das ist keine Selbstverständlichkeit“, sagt Kottmann anerkennend: „Man merkt, dass sie das wirklich liebt.“ Durch diese Anleitung habe sie sich in den vergangenen Monaten auch mit dem Diskus anfreunden können. Im Vergleich zu 2019 verbesserte sich Finja Kottmann mit der Scheibe um mehr als zwei Meter auf 22,35 Meter – Platz sieben auf Landesebene.

Nur mit der Kugel könne sie sich noch nicht so recht anfreunden, merkt Kottmann an. „Sie rutscht mir nach unten. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege“, sagt sie selbstkritisch. Mit einer Bestleistung von 9,17 Meter zeige sie zwar durchaus passable Leistungen – aber eben keine herausragenden. „Ich habe die Kraft dafür“, weiß sie.

Nachdem Kottmann vor einigen Jahren durch einen Bänderriss zurückgeworfen worden war, hat sie mit regelmäßigem Joggen vor allem an ihrer Ausdauer gearbeitet. Nun will sie auch wieder verstärkt an ihrer Geschwindigkeit arbeiten. Besonders der Hürdenlauf reize sie, sich in dem „Hürdendschungel“ zurechtzufinden, die Konzentration hochzuhalten, rechtzeitig abzuspringen, die Beine hochzunehmen, richtig über die Hürde zu kommen und bei all dem nicht an Geschwindigkeit einzubüßen. „Das ist schon cool“, findet sie. Doch im Vorjahr riss sie bei der Landesmeisterschaft die letzte Hürde und verpasste damit die Silbermedaille – die wieder so eine Überraschung gewesen wäre.

Trotz aller Widrigkeiten scheint Kottmann die Grundlagen gelegt zu haben, um in diesem Jahr wieder Erfolge zu feiern. Zum ersten Vergleich wollte sie beim Frühlingswerfertag in Delmenhorst antreten. Der Wettkampf wurde allerdings wegen der derzeitigen Situation abgesagt. Mit dem Speer traut Trainerin Schröder ihr in diesem Jahr durchaus 35, 36 Meter zu – perspektivisch sogar die 40-Meter-Marke. In mehreren Disziplinen sieht sie ihren Schützling bei den Landes- und vielleicht sogar bei den Norddeutschen Meisterschaften.

„Ich kann auch im Sprint die LM-Norm schaffen. Das ist zwar hoch angepeilt, aber das Ziel“, gibt sich Finja Kottmann selbstbewusst. Das Vorjahr hat schließlich gezeigt, dass sie für eine Überraschung immer zu haben ist.