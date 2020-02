Seckenhausen. Die erste Herrenmannschaft der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst muss sich fast schon wie ein Bundesligist, wie der FC Bayern München oder Borussia Dortmund, fühlen. Denn der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga wird rund um die Uhr hautnah gefilmt, nichts bleibt verborgen. Darum kümmert sich Tobias Siebert, der die Jungs beim Training, bei Spielen oder anderen Events mit der Kamera begleitet. Mit seinem Kumpel Philipp Balters, der die zahlreichen Videos dann zusammenschneidet, sorgt er dafür, dass die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst nicht nur sportlich, sondern auch medial in der Außendarstellung mehr ins Rampenlicht gerückt wird.

Entstanden ist die Idee am Ende der vergangenen Spielzeit. „Aus Jux und Dollerei“, so Balters, wollte das Gespann das Pokalfinale der Ü32- und Ü40-Mannschaften mit der Kamera begleiten. Die positive Resonanz aller Beteiligten, auch von Spartenleiter Hauke Janssen und Jermaine Greene, führte dazu, dass Balters und Siebert auch das Sommerfest im Rahmen des finalen Spieltages der ersten Herrenmannschaft filmen durften. „Wir haben es online gestellt und haben mit Erstaunen gemerkt, dass sich echt viele Leute das Video angeguckt haben“, erzählt Siebert. „Und daraus ist dann eben unser Youtube-Kanal entstanden.“

Und so bleibt dem Fan der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst quasi nichts mehr verwehrt. Seit dem letzten Spieltag der zurückliegenden Spielzeit nehmen Siebert, der die Kamera bedient, und Balters, der die Videos im Anschluss schneidet, alles über die erste Herrenmannschaft auf und dokumentieren das schließlich über ihren Kanal. So richtig startete das Projekt dann erst zu Beginn der aktuellen Saison. Bereits bei der Vorbereitung war das Duo bei einigen Trainingseinheiten und Begegnungen dabei und verfasste darüber ein 15-minütiges Video. Und in der Kreisliga ist Siebert mittlerweile mit seiner Kamera sowieso immer präsent. Lediglich ein Spiel habe er verpasst, berichtet der 27-Jährige. „Das war dann ausgerechnet der 6:0-Kantersieg gegen den SV Dickel.“

Trailer als Appetitmacher

Doch wie kamen die beiden eigentlich auf die Idee, die Mannschaft rund um die Uhr zu begleiten? Balters erklärt: „Der RW Estorf/Leeseringen hat einen Trailer zu seinem Video gepostet. Sie haben auch die Mannschaft eine ganze Saison lang hautnah gefilmt. Das kam bei uns gut an, und daher wollten wir es dann auch in Angriff nehmen.“ Auch der neue Trainer der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst, André Schmitz, war nicht abgeneigt, und so stand dem Projekt nach der Zusage der Spieler nichts mehr im Wege. „Natürlich mussten wir denen das etwas schmackhaft machen, dass wir nun immer mit der Kamera präsent sind. Doch relativ schnell waren die Jungs damit einverstanden“, erzählt Siebert.

Mittlerweile ist es für die Fußballer der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst schon Alltag geworden, dass Siebert mit seinem Handy und der dazugehörigen Ausrüstung am Spielfeldrand steht. Natürlich ist das ein gehöriger Aufwand, den der 27-Jährige dabei immer betreibt. „Alleine für Auswärtsfahrten gehen mindestens sechs Stunden drauf“, meint Siebert, der immer drei komplette Spiele aufnimmt und dann das Material an Balters weiterleitet. Der wiederum schneidet die besten Szenen zusammen und strickt daraus ein Acht-Minuten-Video für den Youtube-Kanal.

Doch nicht nur die eigenen Spieler rückt das Duo ins Rampenlicht. Auch Akteure der gegnerischen Teams bekamen bislang durch die Videos mehr Aufmerksamkeit geschenkt. So zum Beispiel Alexander Kues vom SV Bruchhausen-Vilsen, der sehenswert aus 60 Metern gegen die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst traf und mit seinem Treffer auf zahlreichen Plattformen im Internet landete. „Am Ende sind etwa zwei Millionen Klicks zusammengekommen. Solch schönen Szenen und Tore müssen einfach gezeigt werden, auch wenn sie nicht von unserem Verein stammen“, meint Balters. Selbst bei Wind und Wetter ist das Gespann während der Wintervorbereitung hautnah am Vereinsgelände dabei. Das nächste Video steht bereits in den Startlöchern.