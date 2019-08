Der Mann des Tages: Kay-Simon Sommerfeld (r.) war an allen Mörsener Toren beteiligt. (Thorin Mentrup)

Nordwohlde. Jens Beuke atmete einmal tief durch: „Dieser Sieg tut einfach gut. Es wäre eine schwierige Situation geworden, wenn wir nach zwei Spieltagen mit null Punkten dagestanden hätten“, meinte er nach dem 3:2 (1:0)-Sieg seines SVMS in der Fußball-Kreisliga beim TVE Nordwohlde. Die Gastgeber stecken derweil in genau der Situation, die sich die Mörsener mit dem Erfolg erspart haben. Sie verloren auch ihr zweites Punktspiel. Das 1:6 im Bezirkspokal gegen den TV Stuhr mit eingerechnet, war es gar die dritte Pflichtspielniederlage in Folge für die Mannschaft von Trainer Martin Werner.

Für den Nordwohlder Coach stand fest: Im Sturm steckt der Wurm. In vorderster Front ist der TVE derzeit äußerst dünn besetzt. Mit Nils Wessel, Dennis Wagner und auch Yannik Wojciechowski fehlten gleich drei Spieler für Torgefahr und Ideen. Auch Bastian Ohlendieck, Doppeltorschütze im Bezirkspokal gegen den TSV Bassum, war nicht dabei. „Wir haben zwar einen großen Kader, aber wenn so eine Qualität fehlt, merkt man das natürlich trotzdem“, erkannte Werner, der auf Felix Kattau in vorderster Front baute und damit auf einen Akteur, den man gern auch eine Reihe weiter hinten weiß, wo er die Bälle verteilen kann.

Schorlings Doppelpack zu wenig

Der Trainer machte die Niederlage nicht am fehlenden Willen fest, sondern an der letzten Konsequenz, die seinem Team abging. „Es war ja nicht so, dass wir nicht versucht haben, das Spiel noch zu drehen“, sah er sein Team insbesondere im zweiten Durchgang überlegen. „Aber wir haben uns trotzdem kaum Chancen erspielt“, gab es ein entscheidendes Manko für den Übungsleiter. Dass die beiden Treffer von Jannis Schorling (73., 90.+1) durch einen Distanzschuss und durch einen Kopfball, den ebenfalls die Mörsener durch einen individuellen Aussetzer begünstigten, fielen, passte ins Bild.

Dabei gab es doch noch im ersten Durchgang die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich, als die Gastgeber schnell umschalteten und auf einmal eine Überzahlsituation hatten: Kattau stürmte über die linke Seite nach vorn, in der Mitte lief Pascal Matz mit, erhielt den Ball aber nicht, weil André Nienaber mit einer Grätsche klärte. Es war zweifelsohne eine überragende Rettungsaktion, allerdings verdeutlichte diese Szene vor allem, wie schwer sich die Nordwohlder damit taten, sich überhaupt Möglichkeiten zu erspielen. So richtig wollte ihnen das nicht gelingen, auch wenn Ansätze da waren.

Die Mörsener hingegen machten aus ihren wenigen Gelegenheiten mehr und zeigten sich kaltschnäuzig und abgezockt im Abschluss. Sie ließen kaum eine Möglichkeit liegen. „Deshalb ist der Sieg auch nicht unverdient“, fand Beuke. Verlass war beim SVMS mal wieder auf Kay-Simon Sommerfeld, der gleich zwei der drei Treffer der Gäste erzielte und damit für vier der fünf Saisontore verantwortlich zeichnet. Bereits in der neunten Minute brachte er Mörsen in Front, ehe er im zweiten Durchgang auch das 2:0 für seine Mannschaft markierte, als er TVE-Torwart Thomas Liwotto klassisch ausguckte und cool vollstreckte. Simon Beuke, wieder der Organisator der SVMS-Defensive, hatte den Offensivmann mit einem langen Ball in Szene gesetzt. Und auch den Elfmeter zum vorentscheidenden 3:1 holte Sommerfeld heraus. André Nienaber verwandelte gewohnt sicher. „Wir haben bei allen drei Toren nicht gut ausgesehen“, haderte Werner, während sich sein SVMS-Pendant Beuke natürlich freute. Mörsens Trainer hatte zwar kein gutes Spiel gesehen, die drei Punkte nahm er aber gern mit auf die verhältnismäßig kurze Heimreise.

Auffällig war die Präsenz, die die Gäste in den Zweikämpfen zeigten. Sie spielten robust, aber keinesfalls unfair und kauften den Nordwohldern teilweise den Schneid ab. Das stimmte Werner etwas nachdenklich. Denn allein das Fehlen der Offensivkräfte wollte er nicht für die Niederlage verantwortlich machen. „Wir haben auch ein paar andere Probleme“, verwies er darauf, dass einige Akteure nicht in Bestform sind. Die Folge spiegelt die Tabelle wider: null Punkte und die Gefahr eines totalen Fehlstarts. Diese Sorgen müssen sich die Mörsener dagegen nicht mehr machen.