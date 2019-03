So gut wie fest steht der Abstieg der ersten Tischtennis-Herrenmannschaft des TSV Barrien nach dem 8:8-Unentschieden beim bislang noch punktlosen Tabellenletzten VfB Stolzenau. Damit werden wohl beide Aufsteiger ihr Gastspiel in der Bezirksliga 4 nach nur einem Jahr bereits wieder beenden und einen neuen Anlauf in der starken Elfer-Staffel der 1. Bezirksklasse 8 nehmen müssen.

Etwas glücklos agierten die Gäste bereits in den Eingangsdoppeln: Nur die Spitzenpaarung Karsten Meyer/Hendrik Wünderlich behielt im fünften Satz mit 11:4 die Oberhand über die Zweier Felix Stölting/Ingo Straaß. Das Zweierduo Patrick Damaschun/Mirko Plate hatte gegen das Stolzenauer Spitzendoppel Yannis Baldrich/Tobias Hahn in vier Sätzen das Nachsehen und völlig überraschend verlor das erfahrene Dreierpaar Carsten Drösemeyer/Christian Gerlach in nur drei Sätzen gegen Kai Maertins/Konstantin Burov.

Mit vier Siegen im ersten Einzeldurchgang durch Damaschun gegen Hahn im oberen Paarkreuz, Drösemeyer mit 3:1 gegen Stölting sowie Wünderlich mit 3:0 gegen Maertins in der Mitte und dem Fünfsatzsieg von Gerlach gegen Straaß im unteren Paarkreuz lagen die Gäste angesichts ihrer 5:4-Führung wieder gut im Rennen. Doch als Patrick trotz einer 2:0-Satzführung das Spitzenspiel gegen Baldrich noch aus der Hand gab, reichten die drei Erfolge von Meyer, Wünderlich und Gerlach nur noch zur unbefriedigenden Punkteteilung, da auch das Schlussdoppel in vier Sätzen an Stolzenau ging.

Weitere Informationen

Bezirksliga 4 Herren

VfB Stolzenau - TSV Barrien 8:8

Yannis Baldrich/Tobias Hahn - Patrick Damaschun /Mirko Plate 11:8, 11:13, 11:6, 11:3; Felix Stölting/Ingo Straaß - Karsten Meyer/Hendrik Wünderlich 6:11, 11:9, 6:11, 11:6, 4:11; Kai Maertins/Konstantin Burov - Carsten Drösemeyer/Christian Gerlach 11:8, 11:8, 11:6; Baldrich - Meyer 11:8, 9:11, 11:7, 8:11, 11:9; Hahn - Damaschun 4:11, 5:11, 7:11, Stölting - Drösemeyer 5:11, 4:11, 11:8, 9:11; Maertins - Hendrik Wünderlich 6:11, 8:11, 6:11; Burov - Plate 11:4, 11:1, 11:8; Straaß - Gerlach 7:11, 11:8, 11:8, 9:11, 8:11; Baldrich - Damaschun 8:11, 8:11, 11:1, 11:8, 11:8; Hahn - Meyer 13:15, 9:11, 10:12, Stölting - Hendrik Wünderlich 8:11, 11:7, 12:10, 7:11, 5:11; Maertins - Drösemeyer 9:11, 11:5, 14:16, 11:4, 11:1; Burov - Gerlach 7:11, 8:11, 11:9, 4:11; Straaß - Plate 11:7, 11:5, 12:10; Baldrich/Hahn - Meyer/Wünderlich 11:7, 12:10, 11:13 11:7 EHF