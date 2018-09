Nele Puls musste mit ihrem TSV die zweite Niederlage hinnehmen. (Shirin Abedi)

Heiligenrode. Zweite Niederlage in Folge für die Tischtennis-Oberligistinnen des TSV Heiligenrode. Ihr Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des RSV Braunschweig verlor der amtierende Vizemeister mit 3:8 und rutschte in der Tabelle auf den drittletzten Rang ab.

Die Kontrahenten teilten in den beiden Eingangsdoppeln die Punkte: Während sich Nathalie Jokisch und Ricarda Hubert den Braunschweigerinnen Sophia Konradt und Anika Walter trotz einer 1:0-Satzführung in vier Durchgängen geschlagen geben mussten, hatten Nele Puls und Melanie Schneider mit Maike Bares und Sophie Hajok wenig Mühe und glich in drei Sätzen aus. In den Einzeln waren die Gäste den Gastgeberinnen dann überlegen und setzten sich mit drei Erfolgen in Serie auf 4:1 ab. Besonders das Duell zwischen Puls und Konradt hatte es in sich: Es ging über die volle Distanz und die letzten drei Durchgänge wurden sogar erst in der Verlängerung entschieden – mit dem besseren Ende für Konradt, die mit 15:13 die Oberhand behielt. Auch Schneider konnte das enge Match gegen Walter nicht für sich entscheiden. In vielen engen Momenten waren die Braunschweigerinnen stärker.

Doch noch war die Begegnung nicht entschieden. Hubert erkämpfte in vier Sätzen gegen Hajok den ersten Einzelsieg für die Gastgeberinnen. Puls legte direkt darauf gegen Bares nach und brachte ihre Mannschaft in drei durchaus klaren Sätzen wieder auf 3:4 heran. Danach allerdings lief bei den Heiligenroderinnen nicht mehr viel zusammen. Jokisch verlor in drei Sätzen, Schneider lieferte sich mit Hajok zwar ein Match auf Augenhöhe und kam nach einem 0:1-Satzrückstand noch einmal zurück, musste sich aber dann mit 10:12 im vierten Durchgang geschlagen geben. Hubert hatte danach im Duell der Vierer gegen Walter deutlich das Nachsehen. Die Heiligenroderinnen mussten schon alle Überkreuzspiele gewinnen, um sich zumindest einen Punkt zu sichern. Dieses Unterfangen scheiterte allerdings schon in der ersten Partie, in der Schneider gegen Braunschweigs Topspielerin Bares zwar eine starke Leistung zeigte, sich aber dennoch mit nach fünf hart umkämpften Sätzen geschlagen geben musste. Die Heiligenroderinnen haben nun bis zum 13. Oktober Zeit, um sich von der Niederlage zu erholen. Danach haben sie drei Auswärtsspiele in Serie vor der Brust.

Weitere Informationen

TSV Heiligenrode - RSV Braunschweig II 3:8

Nathalie Jokisch/Ricarda Hubert - Sophia Konradt/Anika Walter 11:5, 8:11, 8:11, 7:11; Nele Puls/Melanie Schneider - Maike Bares/Sophie Hajok 11:3, 11:9, 11:6; Puls - Konradt 11:8, 5:11, 12:10, 11:13, 13:15; Schneider - Walter 8:11, 9:11, 11:13; Hubert - Hajok 11:7, 8:11, 11:8, 11:9; Puls - Bares 11:6, 11:8, 11:7; Jokisch - Konradt 8:11, 1:11, 9:11; Schneider - Hajok 10:12, 11:6, 7:11, 10:12; Hubert - Walter 6:11, 7:11, 8:11; Schneider - Bares 11:13, 12:10, 7:11, 14:12, 6:11 THR