Coach Christoph Schweitzer kann mit seiner Truppe zufrieden sein. (Klama)

Die HSG Phoenix ist definitiv in der neuen Liga angekommen. Der Aufsteiger musste zwar nach Berechnung der Quotientenregelung ein paar Plätze einbüßen, dennoch kann die Mannschaft von Trainer Christoph Schweitzer mit dem siebten Platz mehr als zufrieden sein. Denn das bedeutet: Die HSG Phoenix konnte mit der Konkurrenz mithalten und wird auch in der kommenden Spielzeit wieder in der Landesklasse antreten. „Wir können mit dem Saisonverlauf total zufrieden sein, das war so nicht unbedingt zu erwarten“, meint Teamsprecher Jan-Niklas Glomb.

„Als Liga-Neuling war es unser Ziel, die Klasse zu halten. Und das haben wir in jedem Fall geschafft.“ Auch wenn die Möglichkeit vorhanden war, am Ende noch weiter oben zu landen. Denn in der Tabelle ging es extrem eng zu, viele Teams trennten nur wenige Punkte im Tableau. „Aber wir können es nicht ändern, wir müssen damit leben“, so Glomb. In 16 Spielen heimste die HSG Phoenix sieben Siege ein, kassierte acht Niederlagen und spielte einmal Remis. Allerdings zeigte die Formkurve in der kurzen Rückrunde etwas nach unten. Schließlich rangierten die Diepholzer nach der Hinrunde noch auf dem dritten Platz, hat die eine oder andere Mannschaft in der Liga überrascht. „Als Aufsteiger haben uns wohl einige Teams unterschätzt und davon haben wir dann profitiert. Außerdem waren wir nach dem Aufstieg auch extrem motiviert. Es hat einfach vieles zusammengepasst, etwas Glück war bei einigen Partien wohl auch dabei“, erklärt der Teamsprecher. Zudem hätten die Neuzugänge sofort eingeschlagen. „Es hat uns alles in die Karten gespielt, wir haben uns in einen Rausch gespielt.“

Schweitzer übernimmt für Drogt

Doch der Vater des Erfolgs, der damalige Trainer Sascha Drogt, verließ die Kommandobrücke, weil er aufgrund seines dualen Studiums nicht mehr genügend Zeit für den Handball aufbringen konnte. Schnell wurde Christoph Schweitzer als neuer Übungsleiter installiert. Der Wunsch kam von der Mannschaft selbst. Aber so ein Trainerwechsel birgt immer einige Gefahren mit sich. „Die Mannschaft hat etwas den Faden verloren“, konstatiert Glomb. „Einige Leistungsträger sind uns verletzungsbedingt weggebrochen.“ So zum Beispiel Niklas Rätzke, der bis dato die meisten Treffer für die HSG Phoenix erzielt hatte. Die Gegner stellten sich im zweiten Aufeinandertreffen besser auf den Aufsteiger ein, die Schweitzer-Truppe rutschte in der Tabelle immer weiter nach unten. Tabellenmittelfeld anstatt Aufstiegskampf. „Trotzdem sind wir total zufrieden mit der Arbeit von Christoph. Er hat eine super Bindung zu den Jungs, die mit Eifer im Training dabei sind. Deswegen wollen wir auch unbedingt weiterhin mit ihm zusammenarbeiten“, unterstreicht Glomb, der auch im Vorstand aktiv ist. „Er bringt sehr viel Ruhe mit, redet auch viel mit den Spielern. Das macht ihn schon aus.“

Auch der Trainer selbst fühlt sich sehr wohl in der ersten Herrenmannschaft. „Ich wurde sehr gut aufgenommen. Die Jungs ziehen im Training auch gut mit, setzen die Vorgaben wunderbar um. Auch wenn der Ertrag bisher noch mehr oder weniger ausgeblieben ist“, sagt Schweitzer, der sich sicher ist, dass seine Schützlinge noch wesentlich mehr auf dem Kasten haben. „Ich bin mit den gezeigten Leistungen einverstanden, auch wenn die Resultate noch nicht stimmen. In den entscheidenden Phasen haben wir einfach viel Pech mit Verletzungen gehabt.“ Seiner Meinung nach wäre in der Rückrunde mehr möglich gewesen: „Oft ist in der Liga auch die Tagesform entscheidend, weil viele Teams fast gleichstark sind. Aber zwei bis drei Siege hätten wir schon mehr holen können. Und dann stehst du in der engen Tabelle auch direkt viel weiter oben.“

Den nächsten Schritt machen

Das soll dann in der kommenden Spielzeit gelingen. Denn die HSG Phoenix setzt sich für die Zukunft hohe Ziele. „Wir wollen wieder oben mitmischen. Und diesmal die ganze Saison lang. Von der Qualität im Kader her wäre Platz eins bis vier schon realistisch“, betont Glomb, der nicht davon ausgeht, dass jemand aus der ersten Herren den Verein verlassen wird. Dagegen soll der Kader noch weiter verstärkt werden. „Wir sind an drei Spielern dran“, betont Schweitzer.

