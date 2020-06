Marlon Reyher ist in Okel nicht nur als Spieler gefragt. (Mentrup)

Okel. Es ensteht ein neuer Trend: Spielende Co-Trainer sind im Fußball-Amateurbereich immer mehr gefragt. So auch beim Bezirksligisten TSV Okel. Rico Volkmann übt diese Position in doppelter Funktion bereits aus und unterstützt Chefcoach Lutz Schröder seit dessen Amtsübernahme. Beide sind bereits ein eingespieltes Duo – und erhalten jetzt weitere Verstärkung. Denn nun kommt auch noch Marlon Reyher hinzu, der in der kommenden Saison nicht nur als Abwehrspieler, sondern auch als Teil des Trainertrios mitwirken soll.

Schröder freut sich auf weitere Hilfe aus den eigenen Reihen: „Marlon bringt sehr viel Talent als Trainer mit. Ich wollte ihn damals schon in meiner Funktion als Jugendkoordinator zum TuS Sudweyhe locken. Daher habe ich ihn bei den Fortbildungen beobachtet und freue mich darüber, dass er jetzt zum Trainerteam hinzustößt.“ Dabei seien alle Trainer gleichberechtigt, meint Schröder, der von beruflicher Seite aus in der neuen Spielzeit auch nicht immer zum Training erscheinen kann. „Auch Rico arbeitet im Schichtbetrieb. So haben wir die komfortable Lösung, dass immer jemand das Training leiten kann“, erklärt Schröder und freut sich über eine weitere Möglichkeit, qualifizierte Einheiten für seine Mannen anbieten zu können.

Okel an erster Stelle

Natürlich freut sich auch Reyher auf die neue Herausforderung: „Es ist gut für die Mannschaft, dass die Arbeit jetzt auf mehrere Schultern verteilt wird. Ich denke, dass ich in Zukunft eine Menge von Lutz und Rico lernen kann.“ Nebenbei wird der 24-Jährige, der in der ersten Bezirksliga-Saison der Okeler überhaupt in 14 Spielen zum Einsatz kam und einen Treffer erzielte, auch noch als Jugendtrainer der B-Junioren des TV Bremen-Walle aktiv sein. „Aber der TSV Okel steht immer an erster Stelle“, stellt der Lehramts-Student und B-Lizenz-Inhaber klar. Auf lange Sicht möchte Reyher im Trainerbereich noch weiter aufsteigen. „Ich würde gerne noch sechs bis acht Jahre als Spieler weitermachen und dann schauen, wie es sich entwickelt“, betont er. „Aber es wäre natürlch sehr schön, wenn ich auf der Trainerstufe noch weiter klettern könnte.“