Tom Köppener (l.) ist momentan noch verletzt, doch kann sich bald schon wieder dem runden Ball widmen. (SV Werder Bremen)

Bremen. Nahezu alle fußballbegeisterten Kinder und Jugendliche aus der Region träumen davon, doch nur wenige schaffen den Sprung. Den Sprung zum SV Werder Bremen. Zwei, die bei den zahlreichen Sichtungseinheiten und beim Probetraining überzeugten, heißen Tom Köppener und Noah Wallenßus. Angefangen beim FC Gessel-Leerßen, wechselte das Duo vor einigen Jahren vom TuS Sudweyhe zum SVW und kämpft jetzt darum, dass der Traum, bei den Grün-Weißen kicken zu dürfen, noch weiter anhält.

Tom Köppener ist seit 2017 für den SV Werder Bremen am Ball, war vorher – wie auch Noah Wallenßus – für den FC Gessel-Leerßen und TuS Sudweyhe aktiv. Wenn es die Zeit denn zulässt, hat sich der 17-Jährige immer mal wieder am Platz seiner Ex-Vereine blicken lassen. „Momentan ist das ja sowieso nicht möglich. Aber früher bin ich ab und zu mal hin. Aber in der Regel war es eher schwierig, weil ich kaum Zeit dafür hatte“, blickt Köppener zurück. Auch Noah Wallenßus steht mit einigen Freunden vom Fußball noch in Kontakt. „Eben mit den Kumpels, die auch bei mir in der Nähe wohnen. Und auch mit meinem ehemaligen Trainer Benjamin Jacobeit (Erste-Herren-Coach des TuS Sudweyhe, Anm. d. Red) schreibe ich noch ab und an.“

Noah Wallenßus, der 2018 vom TuS Sudweyhe zu Werder ging, hat sich nach seinem Wechsel relativ schnell in seiner neuen Truppe zurechtgefunden. „Körperlich konnte ich gut mithalten, nur an das Tempo musste ich mich etwas gewöhnen“, unterstreicht der 1,86 Meter große Stürmer, der sich bereits beim TuS Sudweyhe gegen teilweise zwei Jahre ältere Mitspieler durchsetzen musste. Momentan geht Wallenßus für die U16 der Grün-Weißen auf Torejagd, hat aber auch bereits bei einem Testspiel der U17 mitgewirkt und nach seiner Einwechslung direkt getroffen. Einige Tore erzielt hat auch Tom Köppener nach seinem Wechsel. In seinen beiden Jahren in der U17 markierte der Angreifer in 23 Spielen zwölf Tore und legte dazu noch vier Treffer auf. „Ich habe eben auch viele gute Vorlagen bekommen“, scherzt er ganz bescheiden.

Noah Wallenßus (Mitte) hat sich noch hohe Ziele gesetzt für seine fußballerische Zukunft. (SV Werder Bremen)

Für Köppener war der Weg zum SV Werder Bremen hart und steinig. „Als ich in der Sichtungsmannschaft mit dabei war, war ich anfangs immer etwas aufgeregt“, gibt er zu. Daraufhin konnte er seine Qualität nicht zu einhundert Prozent auf den Platz bringen, wurde deswegen auch erst einmal nicht mehr eingeladen. Doch das Talent bekam eine weitere Chance. „Dann war der Druck weg und ich nicht mehr so nervös“, beschreibt er seine Gefühle. „Dann lief es irgendwie von alleine und ging auch ganz schnell. Plötzlich stand ich dann im Team.“

Doch wie groß ist denn eigentlich der Unterschied vom TuS Sudweyhe, der für seine hervorragende Jugendarbeit bekannt ist, zum Aushängeschild SV Werder Bremen? „Ich bin damals in eine ganz andere Welt eingetaucht“, erinnert sich Köppener zurück. „Überspitzt gesagt, geht es einfach nicht mehr darum, ob du ein netter Typ bist. Sondern es geht um die Leistung. Der Leistungsdruck spielt dann einfach eine große Rolle.“ So sieht es auch der 15-jährige Noah Wallenßus, der insbesondere von Unterschieden beim Training spricht: „Du hast bei den Einheiten eine ganz andere Qualität. Alleine was die Übungen sowie die Anzahl des Trainings angeht. Weil die Mitspieler nun viel stärker sind, willst du dich selber auch stetig verbessern.“

Comeback in Sichtweite

So lange der Corona-Lockdown noch anhält, ist an ein gewöhnliches Training nicht zu denken. Seit Anfang November ruht der Trainingsbetrieb der Junioren-Teams aus dem Werder-Leistungszentrum. Für Tom Köppener ist das wohl nicht ganz so schlimm, weil sich der Youngster zu Beginn der Spielzeit einen Muskelbündelriss zugezogen hatte. Deswegen stand er in dieser Saison in noch keinem einzigen Spiel auf dem Platz und befindet sich momentan im Rehatraining. „Ich denke, dass ich in ein bis zwei Wochen dann wieder mittrainieren könnte“, glaubt Köppener an ein zügiges Comeback.

Das könnte auch gut möglich sein, denn: Nach einer mehr als viermonatigen Pause kehren die Nachwuchsmannschaften nun langsam auf das Gelände am Osterdeich zurück. Jüngst machte die U17 des Vereins den Anfang, die weiteren U-Teams sind mittlerweile nachgezogen. Unter den Auflagen des Bremer Gesundheitsamtes werden die Talente individuell trainiert, um die pandemischen Maßnahmen weiterhin einhalten zu können. Ein erster Lichtblick für die jungen Talente, dass sie wenigstens in Zweiergruppen wieder am Ball üben dürfen.

Dann gilt es wieder: Vollgas geben, um die Trainer zu überzeugen. Denn die beiden Jungspunde haben sich für die Zukunft noch viel vorgenommen, wie Noah Wallenßus erzählt: „Ich träume davon, nicht nur in der Bundesliga aufzulaufen, sondern auch in der Champions League zu spielen und diese auch zu gewinnen.“ Etwas nüchterner dagegen sieht es Tom Köppener, der jetzt zunächst einmal wieder richtig fit werden möchte. „Ich möchte weiter Spaß haben am Fußball haben und ambitioniert spielen. Der Rest kommt dann von ganz alleine“, beschreibt der 17-Jährige seine Ziele. Sein Vertrag beim SV Werder Bremen läuft im Sommer aus. „Mein Ziel ist es, dass ich noch ein weiteres Jahr in der A-Jugend für Werder kicken darf.“ Dass er es drauf hat, hat er in der U17 zumindest schon oft genug bewiesen.