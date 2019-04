Pharrell Okoduwa und der JFV Weyhe-Stuhr mussten sich dem SV Werder Bremen klar geschlagen geben. (Thorin Mentrup)

Stuhr-Brinkum. René Rabe, Coach des Bremer C-Junioren-Verbandsligisten JFV Weyhe-Stuhr, brachte es vor der Fußball-Landespokal-Viertelfinalpartie gegen den SV Werder Bremen auf den Punkt. „Das wird eine Mammutaufgabe. Wir sind natürlich klar der Underdog“, sah Rabe dem Vergleich mit dem Regionalligisten realistisch entgegen. Der U15-Nachwuchs des Bundesligisten demonstrierte in den folgenden 70 Minuten, dass er bundesweit zu den stärksten Teams in dieser Altersklasse gehört und siegte mit 13:0 (4:0).

Zehn Minuten konnte JFV-Torhüter Tristan Krieten seinen Kasten sauber halten, dann schlug der SVW das erste Mal zu. Zunächst rettete Krieten gegen Armin Kozica, doch beim Distanzschuss des Linksverteidigers Yusuf Erten war der Keeper machtlos. Zuvor hatte JFV-Kapitän Can Niklas Siemer bereits in höchster Not auf der Linie gerettet (4.). Zwölf Minuten waren gespielt, als der überragende Werder-Angreifer Keke-Maximilian Topp seinen ersten von insgesamt fünf Treffern markierte. Ein Kopfball von Niklas Tepe landete am Pfosten des Gastgeber-Tores (20.), ehe Liam Bennett Kümmritz einen Flankenball direkt verwandelte (26.). Bis zum Halbzeitpfiff ließen die Platzherren lediglich noch einen Treffer von Topp zu (35.+1).

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste endgültig, dass sie in jeder Hinsicht in einer anderen Liga agieren. Mika Ney traf flach ins Eck (37.), dann ließ Krieten einen Fernschuss Topps durchrutschten (38.), der kurz darauf erfolgreich abstaubte (47.) und nach Querpass von Kümmritz erneut traf (49.). Tor Nummer neun ging auf das Konto von Armin Kozica (54.), der noch zwei weitere Male traf (60., 63.). Beim 0:10 trug sich Dominik Kasper in die Torschützenliste ein (59.).

„Es war jedoch wichtig, dass wir uns nicht ganz aufgegeben haben. Am Ende hatten wir sogar noch ein paar Abschlüsse“, beobachtete Rabe. Siemer ließ in der 61. Minute den ersten JFV-Schuss in Richtung Werder-Tor ab, scheiterte jedoch an Schlussmann Ben Käuper, der auch gegen Laurent Dashi (65.) und Ali Taleb die Oberhand behielt (67.). Fabio Cristian Chiarodia traf dann kurz vor Schluss zum Endstand (69.). „Irgendwann fehlte uns einfach die Power. Aus solchen Spielen können wir trotzdem lernen. Schade, dass uns kein eigener Treffer gelungen ist und wir dann doch zweistellig verloren haben“, resümierte Rabe.

Weitere Informationen

JFV Weyhe-Stuhr - SV Werder Bremen 0:13 (0:4)

JFV Weyhe-Stuhr: Krieten – Okoduwa, Bredemeyer, Siemer, Knüfer (32. Windhorst), Dashi, Koroma (52. Fernandez), Bakiri (52. Celik), Aslan (63. Dervishaj), Forcher, Taleb

Tore: 0:1 Yusuf Erten (10.), 0:2, 0:4, 0:6, 0:7, 0:8 Keke Maximilian Topp (12., 35.+1, 38., 47., 49.), 0:3 Liam Bennett Kümmritz (26.), 0:5 Mika Ney (37.), 0:9, 0:11, 0:12 Armin Kozica (54., 60., 63.), 0:10 Dominik Kasper (59.), 0:13 Fabio Cristian Chiarodia (69.) HEM