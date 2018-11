Teilten sich nach einer spannenden zweiten Halbzeit die Punkte: Twistrings Phil Brunkhorst (links) und Heiligenfeldes Göksan Vurgun. (Kako)

Heiligenfelde. Nach der Partie ging es auf dem Platz in der Clueser Straße versöhnlich zu. Walter Brinkmann und Torben Budelmann klatschten einander ab, umarmten sich und lobten die Leistung der gegnerischen Mannschaft. Dass sich der SV Heiligenfelde und der SC Twistingen am Ende in der Fußball-Bezirksliga Hannover mit einem 2:2 (0:1) trennten, ging für beide Trainer in Ordnung: „Mit dem Unentschieden können wir gut leben“, stellten sie unisono fest.

Knapp 40 Zuschauer, darunter auch Bruchhausen-Vilsens Trainer Frank Fischer, der selber lange Zeit beim SVH in Amt und Würden war, schauten sich bei bestem Fußballwetter ein zunächst eher unscheinbares Duell an. In der ersten Viertelstunde ging es auf dem Platz oder „Acker“, wie ihn einige Zuschauer auch betitelten, recht ausgeglichen zu. Allerdings hatten die Gäste aus Twistringen etwas mehr Spielanteile, auch weil sich die Defensive der Heiligenfelder in einigen Situationen selbst in Gefahr brachte. SVH-Trainer Torben Budelmann ließ in der ersten Halbzeit mit einer Dreierkette spielen: „Das hat aber nicht so gut funktioniert“, gab er nachher zu. Die Twistringer Lennart Bors und Christoph Hainke setzten mit ihrem Pressing die SVH-Defensive immer wieder unter Druck und zwangen sie zu Fehlpässen, die in die eine oder andere gefährliche Situation mündeten. Das 1:0 für den SCT fiel aber nach einer Ecke von Hainke, bei der Daniel Richter den Ball so unglücklich traf, das er im eigenen Tor landete (25.).

Vorm Tor wurde es gefährlich

Viele Gelegenheiten hatten die Twistringer nicht, aber wenn sie vor das Tor der Gastgeber kamen, wurde es gefährlich, wie auch in der 33. Minute: Bors setzte sich im Sprint gegen zwei Gegenspieler durch und probierte sein Glück, doch sein Schuss ging am Tor vorbei. Im Sechzehner der Gäste passierte dagegen nicht viel, was Budelmann gar nicht gefiel: „Ihr zwei da vorne, dass reicht nicht“, rief er seinen Stürmern wütend zu. Es änderte sich allerdings nichts – zumindest nicht vor der Pause.Nachher schon.

„Ich hab nicht großartig viel gesagt. Ich habe den Jungs etwas mit auf den Weg gegeben, und das scheint gefruchtet zu haben“, sagte Torben Budelmann, der in der zweiten Halbzeit das System umstellte und nun mit einem 4-4-2 spielen ließ – mit Erfolg. Die Gastgeber präsentierten sich von der ersten Minute an selbstbewusster und auch spielerisch wesentlich besser als in Halbzeit eins. Sieben Minuten waren gespielt, da zappelte der Ball im Netz der Twistringer. Nach einem Zuspiel von außen war es Lars Diedrichs, der denn Ball über SCT-Keeper Jannik Blome köpfte und zum 1:1 traf (52.).

Von da an machte Heiligenfelde Druck, und die Twistringer wirkten mit dieser Situation überfordert. „Die Spieler sind noch sehr jung und wissen nicht, wie sie in solchen Momenten reagieren sollen“, erklärte SCT-Coach Walter Brinkmann. Das zeigte sich in der 56. Minute: Keeper Blome nahm den Rückpass seines eigenen Spielers mit der Hand auf und verursachte dadurch einen indirekten Freistoß. Der eingewechselte Malte Löffler jagte das Spielgerät aber knapp am Tor vorbei. Das 2:1 der Gastgeber lag jetzt in der Luft, belohnt haben sie sich aber trotzdem nicht. „Wir hatten teilweise wirklich glasklare Dinger, die wir hätten reinmachen mussen“, ärgerte sich Torben Budelmann. Das Tor erzielte überraschenderweise aber die Elf von Walter Brinkmann. Nach einem verlorenem Duell im Mittelfeld schnappte sich Hainke den Ball, flankte in den Sechzehner, wo Christoph Harms ihn volley ins lange Echt setzte (69.).

Der Schock währte jedoch nicht lange, und die Heiligenfelder antworteten prompt in der 74. Minute mit dem 2:2-Ausgleichstreffer nach einer Ecke von Mirko Labbus. Kurz vor dem Ende hatte SCT-Kapitän Philipp Meyer zwar noch die Möglichkeit zum 3:2, doch der Ball kullerte links am Tor von SVH-Keeper Steffen Struß vorbei. „Den Zuschauern haben wir heute eine unterhaltsame zweite Halbzeit geboten. Hätten wir unsere zahlreichen Chancen genutzt, hätten wir glücklich vom Platz gehen können. Aber das Ergebnis unterschreibe ich auch so“, resümierte ein zufriedener Torben Budelmann. Auch Walter Brinkmann war zufrieden: „Es ist alles gut. Zwar waren wir dem Sieg näher als sonst. Letztlich geht das 2:2 aber in Ordnung.“