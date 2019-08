Diepholz. Eine herbe 0:6 (0:4)-Niederlage beim TuS St. Hülfe-Heede haben die Kreisligafußballer des TuS Sudweyhe II hinnehmen müssen. Trainer Eduard Scharf fand hinterher nur schwer Worte für die Darbietung seiner Elf: „Die Niederlage geht auch in der Höhe in Ordnung. Wir haben in Sachen Einstellung und Zweikampfführung nahezu alles vermissen lassen.“

Schon nach zwei Minuten hatte sein Team nach einem Eckball mehrfach die Chance, selbst in Führung zu gehen, vergab jedoch gleich dreimal. Anschließend lief es häufig nach dem gleichen Muster: die Sudweyher Reserve verteidigte hoch, bekam keinen Zugriff auf den Ball und lief ins offene Messer. So war die Partie nach vier Gegentoren durch Hannes Göbel (6.), Alexander Quante (30., 43.) und Aydin Sünün (40.) schon zur Pause entschieden. Auch nach dem Seitenwechsel wurde es nicht besser. Zwei weitere Treffer der Gastgeber durch Quante (75.) und Sünün (85.), die ihre Kontersituationen gut nutzten, waren die Folge. Auf der Gegenseite hatte auch das Team von Scharf seine Möglichkeiten, brachte den Ball aber nicht im Tor unter. „Über das Spielerische möchte ich auch gar nicht groß reden. Wir haben einfach zu wenig dagegengehalten, obwohl wir es oft genug angesprochen haben. In den nächsten Wochen werden wir unsere Trainingsinhalte dahingehend umstellen“, sagte der Coach.