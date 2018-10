Daniel Korobko vom SKIP Syke belegte im tschechischen Pilsen beim 19. Euro-Grand-Prix in der Klasse Cadet (U16) bis 57 Kilogramm den dritten Platz. (Björn Strote)

Pilsen/Syke. Karateka Daniel Korobko vom SKIP Syke hat erneut auf internationaler Bühne seine Klasse unter Beweis gestellt: Im tschechischen Pilsen sicherte er sich beim 19. Euro-Grand-Prix in der Klasse Cadet (U16) bis 57 Kilogramm den dritten Platz. Der Karateverband Niedersachsen hatte das Top-Talent aus der Hachestadt für das international sehr beachtete Turnier nominiert, wie SKIP-Trainer Björn Strote berichtete.

Mit 30 Sportlern aus ganz Europa war Korobkos Klasse stark besetzt. In seinem ersten Kampf gegen den Israeli Reem Shaked musste er zunächst zwei Verwarnungen akzeptieren, ehe er mit einem Fußtritt und einem schnellen Schlag zum Kopf souverän 3:0 in Führung ging und damit den Sieg eintütete. In der zweiten Runde ging es für ihn dann gegen den Schweizer Kjetil Waber. In diesem Kampf legte der Gymnasiast erneut mit einem Mawashi-Chudan, also einem Fußtritt zum Körper, früh vor. Nach dem Anschlusstreffer des Aarbergers blieb Korobko souverän und baute seine Führung mit einem blitzschnellen Fußtritt zum Kopf auf 5:1 aus. Diesen Vorsprung verteidigte er bis zum Schluss.

Im Poolfinale stand er einem alten Bekannten gegenüber: Teemo Saario aus Finnland hatte er bereits bei der Youth League in Umag (Kroatien) besiegt. Dieses Mal konnte keiner der beiden Top-Talente über den ganzen Kampf hinweg punkten. Und so mussten die Kampfrichter entscheiden und sprachen sich letztlich für den Skandinavier aus. Damit war der Traum vom Finale für Korobko geplatzt, doch er hatte immer noch die Chance auf die Bronzemedaille. Gegen den Slowenen Sven Rakovnik zeigte der SKIP-Kämpfer noch einmal seine Klasse. Mit schnellen Techniken und starken Nerven blieb der Kampf bis zehn Sekunden vor Schluss punktlos. Doch dann gelang Korobko der entscheidene Kizami-Zuki (Schlag zum Kopf) zum 1:0, mit dem er sich Bronze sicherte.