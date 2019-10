Auch Jan Neubauer verfolgte den Ironman live. Er war vor zwei Jahren auf Hawaii dabei. (Jonas Kako)

Kona/Landkreis Diepholz. Einer Sache konnte sich der Syker Horst Wittmershaus bei der Ironman-Weltmeisterschaft ganz sicher sein: der Unterstützung aus der Heimat. Denn während seine Frau Steffi ihn vor Ort auf Hawaii unterstützte und auch Weyhes ehemaliger Spartenleiter Thomas Schmelzer zu den Zuschauern zählte, schlugen sich im Diepholzer Nordkreis etliche Triathlon-Sportler und -Begeisterte die Nacht um die Ohren, um das Rennen zu verfolgen. Sie sahen in den Übertragungen vor allem die Profis, in Gedanken waren sie aber alle bei Wittmershaus. Schließlich ist der 51-Jährige in der Szene bestens bekannt und hoch geschätzt.

Ob sie sich den Ironman angeschaut hat? Diese Frage muss man Sandra Ehlers eigentlich gar nicht stellen. Die Sykerin ist schließlich ebenfalls eine sehr erfolgreiche Triathletin, die unter anderem auf einen deutschen Meistertitel über die Kurzdistanz verweisen kann, aber natürlich auch Ironman-gestählt ist. „Da gehört Hawaii zum Pflichtprogramm“, findet sie, „auch wenn Horst leider nicht zu sehen war.“ Dafür gab es aber andere Methoden, um auf dem Laufenden zu bleiben, was ihr Vereinskollege vom SC Weyhe gerade leistete. „Man verfolgt das natürlich im Livetracking. Da habe ich eigentlich die ganze Zeit geschaut, wie es ihm ergangen ist.“ Per Handy habe sie ihm natürlich auch noch dazu gratuliert, zum zweiten Mal den Ironman gemeistert zu haben.

Ob ihre Nachricht die erste war, die Wittmershaus nach seiner Zieleinkunft sah, ist nicht überliefert. Sicher ist dagegen, dass sich der Syker nicht mehr an jede einzelne Botschaft erinnern kann. Denn sein Handy explodierte quasi regelrecht. „Ich hatte mein Handy in dem Kleiderbeutel mit den Sachen für nach dem Rennen gesteckt, um irgendwie mit Steffi Kontakt aufzunehmen, falls ich sie nicht sehen würde“, erklärt er.

„Als ich das Handy dann angemacht habe, hatte ich schon 99+ Nachrichten bei WhatsApp. Und die Tage danach habe ich so viele Nachrichten und Glückwünsche bekommen, das hatte ich nicht für möglich gehalten. Das hat mich total gefreut“, bekam der 51-Jährige genau mit, wie eine ganze Region mit ihm fieberte.

Und das teilweise sogar in großer Runde. „Wir veranstalten jedes Jahr eine kleine Party“, verrät Jan Neubauer. „Wir waren zehn, zwölf Leute, die sich den ganzen Ironman live angetan haben. Das machen wir schon seit ein paar Jahren.“ Der Großteil gehöre wie er den Tri-Wölfen des LC Hansa Stuhr an. „Es macht einfach Spaß, das gemeinsam zu verfolgen“, sagt Neubauer, bei dem auch einige Erinnerungen hoch kamen an das Jahr 2017: Damals war er selbst bei den Weltmeisterschaften auf Hawaii dabei. „Das berührt einen dann schon ein bisschen mehr. Hawaii ist nicht mit einem europäischen Rennen zu vergleichen. Das ist etwas ganz Spezielles, besonders die Wetterbedingungen. Die Hitze kann einem ganz schön zu schaffen machen.“ Doch Neubauer weiß auch ganz genau: „Am Ende zählt vor allem das Erlebnis.“

Auch Schwarmer drücken die Daumen

Auch Familie Rösner versammelte sich vor dem Fernseher. „Wir gucken uns das gesamte Rennen und teilweise auch die komplette Vorberichterstattung an“, sagt Peter Rösner. Er und seine Frau Gesine sind beim Tri-Team Schwarme äußerst engagiert, sind gemeinsam leitende Trainer und waren selbst bei etlichen Triathlon-Veranstaltungen am Start. Auch Tochter Maren ist in der Szene alles andere als eine Unbekannte, feierte ebenfalls einige große Erfolge. „Wir kennen viele, viele Leute in der Triathlonszene, natürlich auch Horst. Wir haben uns total für ihn gefreut, dass er es nach so langer Zeit zum zweiten Mal nach Hawaii geschafft hat“, sagt Peter.

Für die Rösners war der Syker jedoch nicht das einzige bekannte Gesicht beim Ironman. Gesine und Peter haben die Trainer-A-Lizenz Leistungssport und sind von daher bestens vernetzt im Triathlon-Sport. Am Wochenende werden die beiden beim Leistungssport- und Anti-Doping-Tag in Frankfurt viele Trainer-, aber auch Sportlerkollegen treffen. Zur Riege dieser am höchsten ausgebildeten Coaches zählt bekanntlich auch Dan Lorang, der die beiden Sieger Anne Haug und Jan Frodeno betreut. Den Erfolg Frodenos ahnten sicherlich die meisten Triathleten. „Er war schon der Favorit“, findet Neubauer, der aber auch mit dem wegen gesundheitlicher Probleme ausgestiegenen Vorjahressieger Patrick Lange fühlte. „Das ist natürlich enorm hart. Aber auch Profis sind keine Maschinen.“

Der Sieg Anne Haugs dagegen überraschte schon, war doch Daniela Ryf, die Schweizer Titel-Hamsterin, die klare Favoritin gewesen. Doch auch sie kam mit körperlichen Problemen nicht an ihre Top-Leistung heran. Haug dagegen krönte sich zur ersten deutschen Weltmeisterin – Nina Kraft war ihr Titel 2004 wegen Dopings aberkannt worden. Rösner, der mit seinen Schwarmern vor allem die Nachwuchsausbildung vorantreibt, freut sich über den ersten Titel einer Deutschen: „Für den Sport kann das nur gut sein.“ Ohnehin sei die Popularität der Sportart in Deutschland immer mehr gewachsen. Von den Erfolgen könne der Sport vor Ort ebenfalls profitieren. Oder wie es Ehlers ausdrückt: „Triathlon kann weiter boomen.“