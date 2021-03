Wandert vom SV Heiligenfelde rüber zum TuS Sudweyhe: Maximilian Wirth. (Thorin Mentrup)

Sudweyhe. Nun hat Benjamin Jacobeit seinen Wunschspieler endlich bekommen. Bereits in der vergangenen Saison versuchte der Trainer des TuS Sudweyhe, Maximilian Wirth zu verpflichten. Doch der damalige Brinkumer entschied sich für den Bezirksliga-Konkurrenten SV Heiligenfelde. Allerdings brach der Kontakt zwischen den beiden nie ab und so meldeten die Grün-Weißen jetzt Vollzug.

„Wir waren in der vergangenen Saison auch schon in guten Gesprächen, jetzt hat es dann auch endlich geklappt“, freut sich Jacobeit, der zusammen mit Sven Helms den TuS Sudweyhe trainiert. „Wir sind sehr glücklich, einen herausragenden Bezirksliga-Spieler für uns gewonnen zu haben.“ Beim Bremen-Ligist Brinkumer SV agierte Wirth meist nur als Rechtsverteidiger, jüngst beim SV Heiligenfelde oftmals auch viel offensiver. Auch mehr in der Zentrale kam der Allrounder zum Einsatz.

Er selber sehe sich auf der rechten Seite, meint Jacobeit. „Wir aber auch. Er kann in der Viererkette hinten rechts spielen aber im 4-3-3-System auch mal vorne rechts. Das gibt uns viel mehr Variabilität auf dem Flügel.“ Jacobeit sei sich indes sicher, dass Wirth die Mannschaft mit seiner Erfahrung und Abgezocktheit einen Schritt weiter bringt. „Er kann uns definitiv weiterhelfen, wenn er verletzungsfrei bleibt.“ Außerdem befindet sich der TuS Sudweyhe in weiteren Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen, „auch wenn wir keine dringenden Baustellen im Kader haben“, sagt Jacobeit. „Aber wenn sich etwas anbietet und der Spieler eine Verstärkung ist, werden wir uns zumindest damit befassen.“