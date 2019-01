In neue Höhen hat sich Jannick Voß in Leverkusen aufgeschwungen – und will in diesem Jahr weitere Bestmarken folgen lassen. (Jörg Großmann)

Leverkusen/Stuhr. 2018 war sein Jahr – und auch 2019 hat für Jannick Voß, den Stabhochspringer des LC Hansa Stuhr, verheißungsvoll begonnen: Beim sogenannten Season Opening in Leverkusen sicherte sich der Jugendliche den Sieg in der U20-Konkurrenz. Trotz einer starken Erkältung übersprang Voß 4,70 Meter und stellte damit eine neue persönliche Bestleistung auf. Er verwies den Potsdamer Fabio Wünsche, der ebenfalls 4,70 Meter überquerte, auf Rang zwei. „Damit steht Jannick aktuell auf Platz zwei der U20 und auf Platz eins der U18 in Deutschland“, freute sich sein Vater Burkhard Voß, der seinen Sohn nicht nur auf Wettkämpfen begleitet, sondern als ehemaliger Läufer und Lauftrainer auch Teile des Coachings übernimmt. Bester U20-Athlet ist momentan Constantin Rutsch von der LG Dortmund. Er sprang in Leverkusen bei den Männern mit und überquerte 5,00 Meter.

Diese Marke ist auch ein Ziel für Jannick Voß. Doch für den Aufbau des 16-jährigen Gymnasiasten aus Westerstede gilt weiterhin die Devise, nichts zu überstürzen. Der deutsche U18-Vizemeister soll seinen Weg Schritt für Schritt fortsetzen. Mit der persönlichen Bestleistung in Leverkusen hat er ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. „Wir trauen Jannick zu, dass er die Fünf-Meter-Marke knackt“, sagt Burkhard Voß. Dafür müsse jedoch alles stimmen: Es müsse in der Schule alles glatt laufen, der Kopf müsse frei sein und sein Sohn müsse verletzungsfrei bleiben. Das sind viele Faktoren auf einmal. Doch der Auftritt in Leverkusen liefert viele Gründe zum Optimismus. Eine neue Bestleistung trotz schwerer Erkältung ist nur einer davon. Denn im Vergleich zu einigen seiner Kontrahenten sind die Trainingsbedingungen im Winter für Jannick Voß nicht optimal: Auf einer Tartanbahn kann er sich kaum einmal vorbereiten, immerhin konnte er zuletzt in Bremen in der Halle des Weserstadions vernünftig den Fokus auf den Wettkampf in Leverkusen richten. „Da haben andere Athleten deutliche Vorteile“, weiß Burkhard Voß. Umso höher sei Jannicks Leistung einzustufen.

Die Meisterschaften im Blick

Die Hallensaison ist für den LCH-Athleten, der bei Martin Hillebrecht in Oldenburg sein Stabhochsprungtraining absolviert und bereits an Maßnahmen des Deutschen Leichtathletikverbandes teilgenommen hat, geprägt von vielen Einheiten. Wettkämpfe sind rar, zumal Meetings wie das im Potsdamer Stern-Center oder das in Bad Oeynhausen in diesem Jahr nicht stattfinden. „Das ist sehr schade, weil dort auch viele Zuschauer dabei waren“, bedauert Burkhard Voß. So richtet sich der Blick bereits auf die Hallenmeisterschaften der U18-Junioren aus Bremen und Niedersachsen am 19. und 20. Januar in Hannover sowie der U20-Junioren eine Woche später ebenfalls in der Landeshauptstadt. Das mittelfristige Ziel sind die Deutschen Jugendmeisterschaften Ende Februar in Sindelfingen. Dort hofft Voß dann auf einen Titel – unmöglich erscheint das derzeit angesichts der guten Form nicht.

Nach der kurzen Wettkampfpause im Oktober arbeitet Jannick Voß hart für ein erfolgreiches Jahr 2019. „Die Grundlagen für den Sommer werden im Winter gelegt“, weiß Burkhard Voß um die langfristige Bedeutung der aktuellen Phase. Sie ist anstrengend, aber enorm wichtig. Doch Jannick Voß ist motiviert wie eh und je – nicht zuletzt dank des Sieges in Leverkusen.