Führungsspieler, Ballverteiler und Dirigent des Lahauser Spiels – all das vereint Jannis Berendt (vorn). (Michael Braunschädel)

Weyhe. Fußballerisch ist Jannis Berendt eigentlich ein Bremer Jung: Er hat für den SC Weyhe, den Brinkumer SV, den TSV Melchiorshausen, den SV Werder Bremen und den FC Oberneuland gespielt. Sein Glück gefunden aber hat er bei einem Klub aus dem Niedersächsischen Fußballverband: Beim TSV Weyhe-Lahausen ist der 28-Jährige rundum zufrieden. „Der Verein ist mir unglaublich ans Herz gewachsen“, sagt Berendt.

Kreisliga – kann es das mit Mitte 20 schon sein für einen, der jahrelang höherklassig spielte und sogar von einer Profikarriere träumte? Ein ambitionierter Fußballer wie Jannis Berendt musste sich diese Frage vor ein paar Jahren stellen. Gerade hatte Thorsten Eppler ihn angerufen, um ihn für den TSV Weyhe-Lahausen zu gewinnen. „Eigentlich wollte ich ein halbes Jahr Pause machen“, hatte Berendt nach einer für ihn enttäuschenden Zeit beim SC Weyhe im Frühjahr 2016 erst einmal genug vom Fußball. Mit Eppler traf er sich trotzdem: „Und Thorsten kann ja ganz gut schnacken. Er hat mich dann um den Finger gewickelt“, blickt der 28-Jährige lachend zurück. Ausschlaggebend für den Wechsel zum TSV war aber auch, dass es mehrere seiner Freunde dorthin zog, unter anderem Nico Eggers, der seinen Kumpel unbedingt im Team wissen wollte. „Wie hätte ich da noch absagen können?“, schmunzelt Berendt. Die Gedanken von Spielen gegen vermeintliche Thekentruppen, die dem einen oder anderen Fußballer aus dem Bremer Bereich wohl kommen, wenn er an die Kreisligen im Niedersächsischen Fußballverband denkt, zerschlugen sich schnell: „Das Niveau war viel besser, als ich es erwartet hatte. Ich war sogar sehr angetan“, passte es für Berendt sportlich.

Gegen Götze und ter Stegen

Menschlich gab es ohnehin nie Probleme. „Da ist Lahausen der beste Verein, bei dem ich jemals war. Das ist wie eine große Familie. Wenn ich ins Vereinsheim komme und die ganzen Jungs sehe, dann spüre ich: Das ist meine Mannschaft“, hat Berendt Spieler und Verantwortliche ins Herz geschlossen. Dabei hatte er mit dem TSV in seiner Laufbahn kaum Berührungspunkte gehabt. Er wuchs zwar in Weyhe auf, doch der dortige SC war sein Heimatverein. Bis zur C-Jugend durchlief Berendt alle Jugendmannschaften, dann rief ihn sein damaliger Trainer Stephan Stindt an: „Zwei Leute von Werder wollten mit mir sprechen“, erinnert sich Berendt noch genau daran, was sein Coach ihm sagte. Was das bedeutete, lag auf der Hand: Bremen wollte den zentralen Mittelfeldspieler mit dem guten Auge, dem bedingungslosen Zweikampfverhalten und dem starken Schuss für sein Leistungszentrum gewinnen. Drei Jahre lang war Berendt für Werder am Ball. „Das war eine coole Erfahrung. Ich habe B-Jugend-Bundesliga gespielt, durfte auf vielen internationalen Turnieren ran.“ Er stand auf dem Feld sogar heutigen Weltstars wie Mario Götze und Marc-André ter Stegen gegenüber. „Wenn ich damit gerechnet hätte, dass aus ihnen so große Spieler werden, hätte ich mir mit Sicherheit damals ein Autogramm geholt“, lacht er. Berendt selbst tat viel für eine Laufbahn als Profi, wechselte auf Wunsch Werders sogar die Schule. Statt die KGS Leeste um die Ecke besuchte er die Sportschule in Obervieland, trainierte dort noch vor dem Pauken.

Dass es für ganz oben nicht reiche, habe er dann irgendwann gespürt, erklärt Berendt, der in einem Autohaus seine Ausbildung machte und noch heute dort aktiv ist. „Zum Glück ist mein Chef auch fußballbegeistert“, sagt der 28-Jährige, der in der Kreisliga Diepholz einige weite Fahrten vor der Brust hat, wie sie im Bremer Raum, wo er nach seiner Werder-Zeit zunächst aktiv blieb, doch eher selten vorkommen. Die Plätze in Bremen und umzu lernte er in Oberneuland, Brinkum, Melchiorshausen und noch einmal Weyhe allzu gut kennen. Die Kreisliga Diepholz dagegen war 2016 Neuland für ihn. Doch Berendt wurde schnell zum Leistungsträger, mittlerweile ist er sogar Kapitän des TSV. „Das bedeutet mir viel, weil ich gern hier spiele. Das ist ein gut geführter Verein. Was die Leute hier auf die Beine stellen und versuchen, das gibt es nicht überall.“ Auf dem Feld ist Berendt als Stratege gefragt. „Ich habe das Spiel gern vor mir, damit ich alles ordnen und dirigieren und die Bälle verteilen kann“, verrät er. Berendt ist nahezu unersetzlich. Als Kapitän muss er nun noch mehr kommunizieren, besonders mit den jungen Spielern. „Da kommt ja auch einiges nach“, sieht er gute Zeiten auf den Verein, der zuletzt den Aufstieg knapp verpasste, zukommen. Der Sprung in die Bezirksliga mit Lahausen – das wäre noch einmal ein echter Höhepunkt für Berendt, der seine Impulsivität und seinen Ehrgeiz nie verloren hat. „Der Aufstieg wäre ein Traum“, sagt er. Doch unbedingt brauche er das nicht. Die Frage, ob er auch in der Kreisliga glücklich sein könne, kann er seit dem Wechsel nach Lahausen mit einen klaren Ja beantworten.