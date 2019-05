Vielstarter: Jason Hoppe war sowohl in der Altersklasse M13 als auch M14 dabei. (Christiane Golenia)

Moordeich. Zwei Tage lang machten rund 350 Nachwuchsmehrkämpfer in Moordeich Jagd auf Titel, Rekorde und Qualifikationen. Mit gutem Erfolg: Bei den U16-Landesmeisterschaften in den Blockwettkämpfen wurden gleich 30 Mal die Normen für die Deutschen Meisterschaften erfüllt. Im Rahmen der U14-Bezirksmeisterschaften zählten Jason Lee Hoppe (LC Hansa Stuhr) und überraschend Saskia Lenz (TuS Sulingen) zu den Titelträgern.

Blockwettkämpfe gehören seit Jahren zum festen Wettkampfprogramm des Deutschen Leichtathletikverbandes. Im Rahmen dieser Fünfkämpfe sind Sprint, Hürden und Weitsprung zu absolvieren, dazu zwei weitere Disziplinen wahlweise mit dem Schwerpunkt Sprung, Wurf oder Lauf. Mithin eine echte Herausforderung für die Nachwuchsathleten. Wie es sich anfühlt, wenn man das gleich zwei Tage hintereinander durchzieht, testete Jason Hoppe. Zunächst gewann der Stuhrer den Block Sprint/Sprung seiner Altersklasse M13 mit 2275 Punkten, tags darauf mischte er auch noch in der M14 mit.

Zu den Favoriten in den Blockwettkämpfe der 13-Jährigen hatte auch Leon Michelmann (TSV Asendorf) gezählt. Aufgrund einer noch nicht ausgeheilten Verletzung beschränkte sich der Asendorfer auf die beiden Wurfdisziplinen. Mit einem neuen Kreisrekord im Diskuswurf von 34,75 Metern und Bestleistung mit der Kugel (10,43 m) tröstete sich der Asendorfer über den verpassten Mehrkampfsieg hinweg.

Bei den W13-Schülerinnen sicherte sich Saskia Lenz als Gesamtsechste den Bezirkstitel im Block Sprint/Sprung, nachdem Zwillingsschwester Nina im Hochsprung ohne gültigen Versuch geblieben war. Für die herausragenden Ergebnisse sorgten in diesem Wettbewerb allerdings Hannah Fricke aus Neubruchhausen sowie die Brinkumerin Jona Marie Gruber. Beide starten für den SV Werder Bremen. Trainer Roman Fricke betreute mit viel Umsicht, seine Athletinnen bedankten sich mit Bestleistungen. Tochter Hannah feierte am Ende mit 2559 Punkten einen neuen Bremer Landesrekord. Dabei kratzte die 13-Jährige über 60 Meter Hürden (10,10 sec) und im Hochsprung an zwei weitere Rekordmarken.

Auf hohem Niveau fanden am zweiten Wettkampftag die U16-Landesmeisterschaften statt. In allen Wettbewerben und Altersklassen schafften die Erstplatzierten die Norm für die Deutschen Meisterschaften in den Blockwettkämpfen, die im August in Lage stattfinden. Zusätzlich wurden Normen für die Jugend-DM in den Einzelwettbewerben, die im Juli in Bremen ausgetragen werden, erfüllt. „Unsere Mehrkampftage sind eine Werbung für die Leichtathletik“, stellte Berthold Buchwald denn auch in diesem Jahr zufrieden fest. Wieder hatte sein Kampfrichterteam die Veranstaltung routiniert abwickelt. Dass Athleten aus dem eigenen Kreis bei den U16-Landesmeisterschaften diesmal nicht vorne mitmischten, war dabei keine Enttäuschung, zumal einige jüngere Talente, darunter auch die Erstplatzierten im Drei- und Vierkampf der U12, für die Zukunft Hoffnungen wecken.

Block Sprint/Sprung (100m/80m Hürden/Weit/Hoch/Speer): M15: 7. Tom Graap (SV Werder Bremen) 2683 Punkte (12,12sec – 12,35sec – 4,80m – 1,56m – 42,29m); M14: 11. Jason Lee Hoppe (LC Hansa Stuhr) 2125 (14,82 – 14,99 – 4,00 – 1,52 – 28,73)

Block Sprint/Sprung: W15: 5. Collien Oliviera Stubbe (SV Werder Bremen) 2539 (13,45 – 12,78 – 4,84 – 1,52 – 22,35), 12. Jona Fricke (SV Werder Bremen) 2471 (13,72 – 13,42 – 4,56 – 1,52 – 24,65), 25. Leonie Schmidt (TSV Asendorf) 2205 (14,34 – 14,36 – 4,58 – 1,28 – 22,47); W14: 42. Mieke Sophie Heine (LC Hansa Stuhr) 1773 (15,31 – 16,87 – 3,65 – 1,28 – 10,58)

Block Sprint/Sprung (75 m/60 m Hürden/Weit/Hoch/Speer): M13: 1. Jason Lee Hoppe (LC Hansa Stuhr) 2275 (11,02 – 10,85 -4,02 – 1,57 – 33,92), 3. Lasse Stechert (FTSV Jahn Brinkum) 1919 (12,21 – 12,15 – 3,82 – 1,41 – 28,55); Block Lauf (75 m/60 m Hürden/Weit/Ballwurf/800 m): 4. Lars Arsenij Powelkin (TuS Sulingen) 1725 (11,27 – 13,57 – 3,66 – 45,00 – 2:51,53)

Block Sprint/Sprung : W13: 1. Hannah Fricke (SV Werder Bremen) 2559 (10,73 – 10,10 – 4,66 – 1,57 – 28,61), 2. Jona Marie Gruber (SV Werder Bremen) 2428 (10,90 – 11,05 – 4,88 - 1,53 – 24,54), 6. Saskia Lenz (TuS Sulingen) 1952 ( 11,47 – 12,59 – 3,64 – 1,29 – 21,25), 7. Melina Masin (LC Hansa Stuhr) 1804 (12,12 – 12,95 – 3,58 – 1,25 – 17,61), 8. Nina Lenz (TuS Sulingen) 1734 (11,13 – 11,20 – 3,93 – o.g.V. - 21,54); W12: 3. Adina Kammann (TSV Asendorf) 1899 (10,98 - 12,88 – 4,11 – 1,29 – 10,27), 4. Jelka Brüning (TSV Asendorf) 1829 (11,72 – 12,69 – 3,79 - 1,29 – 11,86). Block Lauf: W13: 3. Lelia Noelle Giering (LC Hansa Stuhr) 1753 (12,55 – 12,41 – 3,44 – 22,00 – 2:59,64), 4. Jule Schiel (LC Hansa Stuhr) 1659 (12,37 – 12,92 – 3,35 – 20,00 – 3:12,83); W12: 7. Jolina Rausch (TuS Sulingen) 1400 (12,72 – 14,35 – 2,84 – 15,50 - 3:26,93); Block Wurf (75 m/60 m Hürden/Weit/Kugel/Diskus): W13: 3. Fenja Klaus (TSV Asendorf) 2019 (11,32 – 11,34 – 3,97 – 7,36 – 18,35).

Dreikampf (50 m/Weit/Schlagball): W11: 1. Felicia Schütte (TSV Asendorf) 1313 (7,91 – 3,84 – 40,00), 2. Carolin Evers (LC Hansa Stuhr) 1250 (7,81 – 4,29 – 27,00), 3. Lynn Michelmann (TSV Asendorf) 1223 (7,77 – 4,22 – 25,00). W 10: 2. Lisanne Meyer (TSV Asendorf) 1152 (8,67 – 3,60 – 35,00); Mannschaft: 1. TSV Asendorf 5851 (Schütte, Michelmann, Kahl, Meyer, Nordmeyer)

Vierkampf (50m/Weit/Hoch/Schlagball): W 11: 1. Carolin Evers 1625 (7,77 – 4,22 – 1,29 – 22,00), 3. Lynn Michelmann 1491 (7,77 – 4,22 – 1,17 – 25,00) CGO