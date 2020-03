Jannik Bender hat im Herrenbereich ausschließlich für den Brinkumer SV gespielt. Beim Bremen-Ligisten ist er seit Jahren der Kapitän. (Michael Braunschädel)

Brinkum. Wer beim Brinkumer SV Identifikationsfiguren und Führungsspieler sucht, der kommt an Jannik Bender und Esin Demirkapi nicht vorbei. Wenige Akteure haben die jüngere Vergangenheit des Fußball-Bremen-Ligisten so sehr geprägt wie der Mittelfeldspieler und der Innenverteidiger. Umso stolzer ist Trainer Mike Gabel, dass beide für eine weitere Saison am Brunnenweg zugesagt haben und auch in Zukunft zwei Gesichter des Teams sein werden. „Beide zählen auf ihren Positionen definitiv zu den Besten der Liga“, ist allein der sportliche Wert des Duos den Worten des Trainers zufolge enorm hoch. So hoch, dass er anfügt: „Auf beide wollen wir gar nicht erst verzichten müssen.“ Das Ja-Wort Benders und Demirkapis ist auch ein Zeichen an die anderen Akteure: Die steile Entwicklung, die der Klub nach dem Radikalumbruch im Sommer hingelegt hat, soll in der kommenden Spielzeit weitergehen. Der 29-jährige Bender und der 27-jährige Demirkapi wollen weiterhin ein Teil davon sein.

Ohnehin kann man sich Bender und Demirkapi nur schwer in einem anderem Trikot als dem Brinkumer vorstellen. Sie stehen für eine Vereinstreue, die im Gebiet des Bremer Fußballverbandes, in dem sich Klubs dicht an dicht tummeln und ein aufgeregtes Wettbieten um die Spieler liefern, selten geworden ist. Bender hat im Herrenbereich nie für einen anderen Verein als den BSV gespielt. Einmal in seiner gesamten Laufbahn hat er den Klub gewechselt. Von der B-Jugend des SC Weyhe in die A-Jugend des Brinkumer SV. „Ich weiß, was ich in Brinkum habe. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas vermisse“, sagt der Dauerbrenner. Im Januar 2010 schaffte er den Sprung in den Herrenbereich, feierte also gerade ein kleines Jubiläum: zehn Jahre Bremen-Liga mit Brinkum. „Das ist auch für mich etwas Besonderes. Ich habe hier in Brinkum das gefunden, was mir Spaß macht und was mir gefällt“, fühlt er sich noch immer wohl.

Noch nicht ganz zehn Jahre voll in Brinkum hat Esin Demirkapi, der im Sommer 2011 aus Oberneulands A-Jugend an den Brunnenweg kam. Doch für ihn gilt Ähnliches wie für Bender: Im Herrenbereich hat er nur für den BSV gespielt – zumindest fast: Ein Jahr, in der Saison 2016/17, lief er für die BTS Neustadt auf. „Es ist ganz klar, dass man da eine besondere Beziehung zueinander aufbaut. Man hat schließlich einiges miteinander erlebt.“ Die Meisterschaft 2018 zum Beispiel, aber auch die Aufstiegsrunden zur Regionalliga im selben Jahr sowie 2013. Das verbindet. Auch Demirkapi fiel es nicht allzu schwer, sich für ein weiteres Jahr an den Verein, mit dem er auch durch schwere persönliche Zeiten – man denke an den Kreuzbandriss im vergangenen Jahr – gegangen ist, zu binden. Wobei er auch zugibt: „Klar überlegt man schon, ob man doch noch einmal etwas anderes machen will, zum Beispiel in der Oberliga Niedersachsen. Ich bin nicht mehr der Jüngste, es sind für mich die letzten ein, zwei Jahre, in denen das vielleicht noch geht.“ Dem gegenüber steht bei ihm wie bei Bender das Wissen, was er am BSV hat – und dass dort auf ihn gezählt wird. Das ist eine Parallele in der Laufbahn der beiden Führungsspieler: Von Beginn an bekamen sie in Brinkum eine Chance. Beide waren schnell gesetzt, Bender übernahm zügig die Kapitänsbinde, die er bis heute trägt. „Das prägt einen natürlich auch. Wir haben damals schnell gelernt, Verantwortung zu übernehmen und für das gerade zu stehen, was passiert“, weiß der Verteidiger. Mittlerweile geben er und Bender ihr Wissen an junge Spieler wie Maximilian Degenhardt oder Jonas Knüppel weiter.

Esin Demirkapi hat sich beim Brinkumer SV zum Abwehrchef entwickelt. Er zählt zu den besten Verteidigern der Liga. (Thorin Mentrup)

Den Erfolgshunger, den es braucht, um auf Dauer bei einem ambitionierten Bremen-Ligisten wie Brinkum eine wichtige Rolle einzunehmen, haben beide noch. „Ich habe festgestellt, dass ich für mich selbst den Anspruch habe, weiter höherklassig Fußball zu spielen“, betont Bender. Problemlos hätte er einen anderen Verein finden können, er wollte aber noch keinen Schritt zurück machen. Auch weil er körperlich auf einem sehr guten Level ist. Er hat sich nach einer hartnäckigen Reizung beziehungsweise Entzündung der Patellasehnenspitze zurück in Topform gearbeitet. Das musste er allerdings auch, um seinen Platz im Mittelfeld zurückzuerobern. Denn auch der Kapitän ist unter Mike Gabel und Kevin Artmann nur gesetzt, wenn er gut trainiert und spielt. Einen Bonus hat niemand, nicht einmal die Urgesteine Bender und Demirkapi.

Wie wichtig beide sind, haben sie beim Tabellendritten jedoch einmal mehr bestätigt, insbesondere in den Duellen gegen die Spitzenteams wie den FC Oberneuland, den Bremer SV oder den TuS Schwachhausen. Brinkum hat die Schwergewichte der Liga in dieser Saison allesamt bereits bezwungen. Besonders Benders Auftritte haben Gabel dabei imponiert. „Wie Jannik sich zurückgekämpft hat und wie extrem stark er gerade in diesen Spielen war, ist Wahnsinn.“ Demirkapi sei als Chef der Defensive ohnehin kaum wegzudenken. „Deshalb sind wir wirklich glücklich, dass sie bei uns bleiben“, betont Gabel.

Aus dem Coach spricht eine hohe Wertschätzung für seine beiden Spieler. Doch auch Bender und Demirkapi sind voll des Lobes für Gabel und Artmann. „Sie machen super Arbeit. Als Offer (der ehemalige Brinkum-Trainer Dennis Offermann, Anm. d. Red.) gegangen ist, wussten wir alle nicht so richtig, wie es weitergeht. Mike und Kevin waren dann ein absoluter Glücksfall für uns“, sagt Bender. Brinkum bietet wieder eine gute Perspektive. Demirkapi ergänzt: „Der Weg, den wir unter ihnen eingeschlagen haben, gefällt mir sehr gut. Dass er genau richtig ist, zeigen die Ergebnisse.“ Brinkum ist nach Rang acht im Vorjahr wieder ein Top-fünf-, vielleicht sogar ein Top-drei-Team. „In den ersten zwei, drei Wochen der Vorbereitung hat man gesehen, dass wir viel Qualität auf dem Platz haben. Da wusste ich, dass wir über kurz oder lang mit diesem Team erfolgreich sein werden. Aber ich hatte nicht erwartet, dass es so schnell geht“, sagt Demirkapi zur bislang erfolgreichen Saison. Es ist auch diese rasante Entwicklung, die ihn und Bender vom Verbleib überzeugt hat.

Um das Duo herum baut der BSV das Team für die kommende Saison. Mit Saimir Dikollari und Maximilian Wirth werden dann zwei der Treuesten, zu denen auch Marcel Dörgeloh zählt, fehlen. Mit Bender und Demirkapi aber bleiben zwei Leitwölfe, die den Brinkumer Weg seit Jahren prägen. Der soll in der kommenden Saison weit nach oben führen. „Mein Ziel ist es immer, mich zu verbessern. Jetzt sind wir Dritter, also will ich mindestens Zweiter werden“, sagt Demirkapi. Und auch Bender will „wieder so weit oben wie möglich mitspielen“. Beide verkörpern den Ehrgeiz, der auch Gabel und Artmann auszeichnet.

Offiziell verlängert haben übrigens die beiden Trainer noch nicht. „Wir werden uns Anfang nächster Woche zusammensetzen“, kündigt Gabel an. Vieles spricht dafür, dass es dann schnell zu einer Einigung kommen wird. „Ich will im Moment nichts anderes machen“, sagt der Coach. Das dürfte allen Brinkumern gefallen – natürlich auch den beiden Urgesteinen Bender und Demirkapi.