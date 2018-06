Wieder mittendrin: Sarah Skirde will beim TSC Hansa Syke zurück auf die Tanzbühne. (Fotos: Jonas Kako)

Syke. Michael Haas hebt den Arm. „Und! Und! Und!“, ruft er stakkatoartig durch die Sporthalle an der Ferdinand-Salfer-Straße in Syke. 21 Tänzerinnen und Tänzer wirbeln an ihm vorbei. Eine Drehung bei jedem „Und!“. Mal erhöht Haas das Tempo, mal lässt er es etwas ruhiger angehen. Neun, zehn Drehungen muss dennoch jeder Sportler bis zu Haas absolvieren, während der neue Trainer des TSC Hansa Syke auf jedes kleine Detail achtet. Körperspannung, Armhaltung und auch den Head Spot, jenen Punkt im Raum also, den die Tänzer während der Drehung anvisieren.

Detailarbeit ist beim TSC mehr denn je gefragt. Mit dem Heimturnier mit gleich zwei Aufstiegen hat die Arbeit erst so richtig begonnen, schließlich soll die kommende Saison weder für das A-Team, das in die Regionalliga Nord aufgestiegen ist, noch für das B-Team, das als Formationsgemeinschaft mit dem TSZ Delmenhorst den Sprung in die Oberliga geschafft hat, nur zu einer Stippvisite in der höheren Klasse werden. Das sieht auch Alexej Keil so, der gemeinsam mit Haas das A-Team betreut. „Wir wollen uns in der Regionalliga halten“, sagt er vor dem Beginn der besonderen Einheit, die der TSC zu einem von insgesamt vier Castings erklärt hat. Dazu kommen drei offene Trainingseinheiten. Im Tanzen ist es nach der Saison ähnlich wie beim Fußball: „Viele überlegen dann, wie es für sie weitergeht“, erklärt Katrin Haverkamp, Sprecherin des TSC. Die Syker sind dank ihrer beiden Aufstiege eine noch attraktivere Adresse für ambitionierte Tänzer geworden.

Männer sind Mangelware

Zwei, die Ambitionen haben, in der Hache-stadt wieder durchzustarten, sind Sarah Skirde und Denny Bernstädt. Sie sind beim TSC keine Unbekannten. Beide haben schon für Hansa getanzt, zuletzt aber pausiert. Bernstädt fünf Jahre lang, Skirde sogar sechs. Jetzt wollen sie beide zurück. „Ich war beim Turnier in Syke, und da hat es wieder gekribbelt“, erklärt Bernstädt, der über die Tanzschule zum Formationstanz gekommen ist. Viele Gesichter in der Halle kennt er noch von früher. Wo er wieder anfangen will, steht für ihn noch nicht fest. Sicher ist: Er wäre besonders gefragt, denn es herrscht ein gewisser Männermangel beim TSC. „Es ist nicht einfach, Männer zu finden“, weiß Keil, der als Trainer in der gerade beendeten Saison auch selbst getanzt hat. Skirde war eigentlich nie richtig weg. Sie hat geholfen, wo sie konnte – unter anderem auch beim Turnier in Syke. Sie plant fest mit ihrer Rückkehr. Seit ihrer Jugend ist die gebürtige Twistringerin begeisterte Tänzerin.

Ihre Erfahrung sieht man sowohl ihr als auch Bernstädt an. Sie fügen sich ins Gesamtbild ein, als wären sie nie weg gewesen. Bei der lockeren Aufwärmeinheit sowieso, aber auch bei den Samba-Elementen, die die Gruppe danach tanzt. „In dieser Hinsicht ist Tanzen wie Fahrradfahren. Das verlernt man nicht“, lacht Bernstädt, der die meisten seiner Schritte auf Socken unternimmt. Die Körperhaltung verrät seinen Tänzerhintergrund: Kerzengerade steht der 34-Jährige, der auch in der zweiten Mannschaft der TSG Osterholz-Gödestorf Fußball spielt, während Keil und Haas die nächste Übung erklären. Keil macht sie vor, die Gruppe beobachtet jede einzelne Bewegung ganz genau. Dann sind alle zusammen gefordert. Erst ohne Musik, dann mit. „Wir machen heute eine lockere Einheit“, hat Keil vor Trainingsbeginn gesagt. Der Schweiß fließt dennoch in Strömen. Auch bei Sarah Skirde. Sie trägt Schuhe mit Absatz – Schonung ist auch im Training nicht angesagt. „Und! Und! Und!“, ruft Haas. Sie wirbelt auf ihn zu. Eine Drehung, zwei, drei. Weiter, immer weiter. Linksherum, dann noch ein Durchgang rechtsherum, und dann noch einmal im höchsten Tempo. Nach einer leichten Einheit sieht das gar nicht aus. Und auch die Tänzerinnen und Tänzer sind für jede Pause dankbar. Sie sehen etwas erschöpft aus, doch in erster Linie strahlen sie. Auch Skirde und Bernstädt.

Schon die kleinsten Bewegungen geben Hinweise darauf, wo Stärken und Schwächen der Tänzer liegen. Der neue Trainer hat ein besonderes Auge dafür. Er lernt das Team gerade noch kennen. Darüber hinaus hat der Hamburger jahrelange Erfahrung als Tanztrainer. „Ich schaue genau darauf, was sie für Möglichkeiten haben, sich zu bewegen, wie sie sich präsentieren und wie ihre Haltung ist. Auch die Technik in den Füßen spielt eine Rolle“, erklärt er. Gute Tänzerinnen und Tänzer müssen ein Gesamtpaket mitbringen. Das ist verbunden mit harter Arbeit. „Du bist sehr ernst“, wendet sich Haas an Skirde, die konzentriert dreinschaut. Er will mehr Strahlen sehen. Eines, das bei einem Turnier die Zuschauer und die Jury gewinnt. Also lächelt die 27-Jährige. Haas hat eine klare Idee: Er will helfen, nicht nur die Schwächen auszumerzen, sondern vor allem die Stärken zu fördern. „Das macht mehr Sinn“, findet er. Eine besondere Stärke hat er bei den Hachestädtern nach kurzer Zeit bereits ausgemacht. „Syke ist ein sehr sympathisches Team.“ Der TSC sei anders als andere Vereine, das dürfe er gern noch deutlicher herausarbeiten. Der gesamte Stil und das Miteinander seien sehr positiv, spürt Haas eine spezielle Atmosphäre. „Das Familiäre hier ist das Besondere“, erklärt Skirde nach gut zwei Stunden Training, als alle beim Grillen in großer Runde zusammensitzen. „Trotz des Drucks, den man sich vor dem Wettkampf macht.“ Sie ist wieder dort, wo sie sich wohlfühlt. „Ich habe das hier vermisst.“

Weitere Informationen

Casting-Termine:

16. Juni, 16 bis 18 Uhr: Tanzsportzentrum, Schanzenstraße 20, Delmenhorst

29. Juli, 11 bis 14 Uhr: Sporthalle in der Ferdinand-Salfer-Straße, Syke

Offenes Training: 21. und 28. Juni, 20 bis 21.30 Uhr: Sporthalle in der Ferdinand-Salfer-Straße, Syke